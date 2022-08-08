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Военный эксперт Баранец объяснил, почему РФ сразу не стерла ВСУ в Авдеевке с лица земли

Военный эксперт Баранец объяснил, почему РФ сразу не стерла ВСУ в Авдеевке с лица земли - 08.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт Баранец объяснил, почему РФ сразу не стерла ВСУ в Авдеевке с лица земли

Только мирное население сдерживало союзные войска от того, чтобы стереть Авдеевку с лица земли, где находился мощный укрепрайон ВСУ. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру

2022-08-08T10:10

2022-08-08T10:10

2022-08-08T10:10

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Ранее глава ДНР Денис Пушилин побывал во взятом под контроль силами республики и ВС РФ поселке Пески. По его словам, населенный пункт было сложно взять: "противник там вгрызся в землю", "даже были прорыты тоннели". При этом все равно бойцы ВСУ оставили позиции.Но, в конце концов, мы под Авдеевкой решили эту проблему, на первой линии обороны от ВСУ осталась смесь бетонного крошева и человеческих тел за счет слаженной работы артиллерии и Авиации, напомнил Баранец.Даже Владимир Зеленский не побоялся назвать ситуацию в Песках "адом", что лишний раз доказывает, какое колоссальное преимущество российская армия имела на этом участке, заключил собеседник издания.

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новости, россия, всу, авдеевка