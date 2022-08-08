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Военный эксперт Баранец объяснил, почему РФ сразу не стерла ВСУ в Авдеевке с лица земли
Военный эксперт Баранец объяснил, почему РФ сразу не стерла ВСУ в Авдеевке с лица земли - 08.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт Баранец объяснил, почему РФ сразу не стерла ВСУ в Авдеевке с лица земли
Только мирное население сдерживало союзные войска от того, чтобы стереть Авдеевку с лица земли, где находился мощный укрепрайон ВСУ. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
2022-08-08T10:10
2022-08-08T10:10
2022-08-08T10:10
новости
россия
всу
авдеевка
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Ранее глава ДНР Денис Пушилин побывал во взятом под контроль силами республики и ВС РФ поселке Пески. По его словам, населенный пункт было сложно взять: "противник там вгрызся в землю", "даже были прорыты тоннели". При этом все равно бойцы ВСУ оставили позиции.Но, в конце концов, мы под Авдеевкой решили эту проблему, на первой линии обороны от ВСУ осталась смесь бетонного крошева и человеческих тел за счет слаженной работы артиллерии и Авиации, напомнил Баранец.Даже Владимир Зеленский не побоялся назвать ситуацию в Песках "адом", что лишний раз доказывает, какое колоссальное преимущество российская армия имела на этом участке, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, авдеевка
Военный эксперт Баранец объяснил, почему РФ сразу не стерла ВСУ в Авдеевке с лица земли
Только мирное население сдерживало союзные войска от того, чтобы стереть Авдеевку с лица земли, где находился мощный укрепрайон ВСУ. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
Ранее глава ДНР Денис Пушилин побывал во взятом под контроль силами республики и ВС РФ поселке Пески. По его словам, населенный пункт было сложно взять: "противник там вгрызся в землю", "даже были прорыты тоннели". При этом все равно бойцы ВСУ оставили позиции.
"В этом городе находилось огромное количество мирных жителей. До начала операции их было 30 тысяч, потом половина ушла оттуда, оставив стариков, а потом оттуда ушла большая их часть. Только мирное население сдерживало нас от того, чтобы стереть Авдеевку с лица земли", - сказал эксперт.
Но, в конце концов, мы под Авдеевкой решили эту проблему, на первой линии обороны от ВСУ осталась смесь бетонного крошева и человеческих тел за счет слаженной работы артиллерии и Авиации, напомнил Баранец.
Даже Владимир Зеленский не побоялся назвать ситуацию в Песках "адом", что лишний раз доказывает, какое колоссальное преимущество российская армия имела на этом участке, заключил собеседник издания.