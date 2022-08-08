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Военный эксперт напомнил о катастрофических потерях ВСУ
Военный эксперт напомнил о катастрофических потерях ВСУ - 08.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт напомнил о катастрофических потерях ВСУ
Несмотря на то, что в настоящий момент идут позиционные бои, ВСУ теряют каждый день по несколько сотен человек, рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
2022-08-08T05:50
2022-08-08T05:50
2022-08-08T05:50
юрий кнутов
потери всу
сво
новости
владимир зеленский
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Ссылаясь на сводки Минобороны России, эксперт заявил, что ежедневные потери ВСУ приближаются к тысяче солдат. По его мнению, это катастрофические потери для любой армии.Также эксперт напомнил, что в сводках Минобороны каждый день звучит число уничтоженных командных пунктов и пунктов управления.Таким образом, мы дистанционно ежедневно уничтожаем командный состав, наиболее подготовленные части ВСУ и наемников, когда наносим удары в тылу по казармам и учебным центрам, добавил Кнутов.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
юрий кнутов, потери всу, сво, новости, владимир зеленский
Военный эксперт напомнил о катастрофических потерях ВСУ
Несмотря на то, что в настоящий момент идут позиционные бои, ВСУ теряют каждый день по несколько сотен человек, рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Ссылаясь на сводки Минобороны России, эксперт заявил, что ежедневные потери ВСУ приближаются к тысяче солдат. По его мнению, это катастрофические потери для любой армии.
Именно поэтому Зеленский вынужден был сказать, что "на востоке ад". Потому что у него есть реальная картина, а не та, которую рисует Арестович для обывателей. И этот ад для ВСУ будет только усиливаться.
Юрий Кнутов
военный эксперт, директор Музея войск ПВО
Также эксперт напомнил, что в сводках Минобороны каждый день звучит число уничтоженных командных пунктов и пунктов управления.
По сути — это центр принятия решений, хоть и небольшой. Мы их очень давно уничтожаем. Это означает гибель командного состава. Там находятся офицеры, штаб и все планирование какой-либо воинской части. Это те, кто может воздействовать на ситуацию на поле боя.
Юрий Кнутов
военный эксперт, директор Музея войск ПВО
Таким образом, мы дистанционно ежедневно уничтожаем командный состав, наиболее подготовленные части ВСУ и наемников, когда наносим удары в тылу по казармам и учебным центрам, добавил Кнутов.
Полностью интервью можно прочитать здесь.