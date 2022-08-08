Военный эксперт напомнил о катастрофических потерях ВСУ - 08.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт напомнил о катастрофических потерях ВСУ
Военный эксперт напомнил о катастрофических потерях ВСУ - 08.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт напомнил о катастрофических потерях ВСУ
Несмотря на то, что в настоящий момент идут позиционные бои, ВСУ теряют каждый день по несколько сотен человек, рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
2022-08-08T05:50
2022-08-08T05:50
юрий кнутов
потери всу
сво
новости
владимир зеленский
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Ссылаясь на сводки Минобороны России, эксперт заявил, что ежедневные потери ВСУ приближаются к тысяче солдат. По его мнению, это катастрофические потери для любой армии.Также эксперт напомнил, что в сводках Минобороны каждый день звучит число уничтоженных командных пунктов и пунктов управления.Таким образом, мы дистанционно ежедневно уничтожаем командный состав, наиболее подготовленные части ВСУ и наемников, когда наносим удары в тылу по казармам и учебным центрам, добавил Кнутов.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220803/1037103016.html
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юрий кнутов, потери всу, сво, новости, владимир зеленский

Военный эксперт напомнил о катастрофических потерях ВСУ

05:50 08.08.2022
 
© Фото : warfiles.ruЮрий Кнутов
Юрий Кнутов - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© Фото : warfiles.ru
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Несмотря на то, что в настоящий момент идут позиционные бои, ВСУ теряют каждый день по несколько сотен человек, рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Ссылаясь на сводки Минобороны России, эксперт заявил, что ежедневные потери ВСУ приближаются к тысяче солдат. По его мнению, это катастрофические потери для любой армии.
Именно поэтому Зеленский вынужден был сказать, что "на востоке ад". Потому что у него есть реальная картина, а не та, которую рисует Арестович для обывателей. И этот ад для ВСУ будет только усиливаться.
Юрий Кнутов
военный эксперт, директор Музея войск ПВО
Также эксперт напомнил, что в сводках Минобороны каждый день звучит число уничтоженных командных пунктов и пунктов управления.
По сути — это центр принятия решений, хоть и небольшой. Мы их очень давно уничтожаем. Это означает гибель командного состава. Там находятся офицеры, штаб и все планирование какой-либо воинской части. Это те, кто может воздействовать на ситуацию на поле боя.
Юрий Кнутов
военный эксперт, директор Музея войск ПВО
Таким образом, мы дистанционно ежедневно уничтожаем командный состав, наиболее подготовленные части ВСУ и наемников, когда наносим удары в тылу по казармам и учебным центрам, добавил Кнутов.
- РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 05:15
"Невозвратные потери": эксперт рассказал, какое сейчас состояние украинской армииВСУ несут большие потери, у них есть дефицит, связанный с опытными бойцами, Украина уже потеряла более двухсот тысяч военнослужащих, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
Юрий Кнутовпотери ВСУСВОНовостиВладимир Зеленский
 
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Заголовок открываемого материала
06:00"Дурак набитый": Гаспарян высказался об экспертах, которых приглашают на телевидение
05:50Военный эксперт напомнил о катастрофических потерях ВСУ
05:45Гаспарян назвал главную проблему России на информационном фронте
05:30Эксперт Юрий Кнутов: "Потеря Донбасса может стоить Зеленскому власти".
05:30Военный эксперт рассказал, в чем секрет успехов союзных сил в последние дни
05:15Гаспарян рассказал о методах информационной борьбы
05:00"Карикатурные образы": Гаспарян высмеял попытку Киева оправдаться за доклад Amnesty Int.
04:45"Только два варианта": эксперт "подсказал" Зеленскому, как выкрутиться из скандала
04:30"Это же просто сумасшедшие": политолог рассказал, о попытках Запада повлиять на Зеленского
04:15"Запад устал от "непацанского" поведения Зеленского" - Гаспарян
04:00"Зеленский очень глупый человек": Гаспарян о докладе Amnesty International
19:30Мухин рассказал, о том, как прекратить террористические действия ВСУ
19:15"Уникальный опыт": Мухин рассказал, какой эксперимент проводят над Украиной
19:15Эксперт рассказал, как защитить Херсонскую область от ударов HIMARS
19:07"Выстрелили себе в ногу": американский экономист о западных санкциях против РФ
19:00Обстрелы ЗАЭС, требования Воздушных сил. Итоги 7 августа на Украине
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