https://ukraina.ru/20220808/1037378164.html

Военный эксперт напомнил о катастрофических потерях ВСУ

Военный эксперт напомнил о катастрофических потерях ВСУ - 08.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт напомнил о катастрофических потерях ВСУ

Несмотря на то, что в настоящий момент идут позиционные бои, ВСУ теряют каждый день по несколько сотен человек, рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

2022-08-08T05:50

2022-08-08T05:50

2022-08-08T05:50

юрий кнутов

потери всу

сво

новости

владимир зеленский

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Ссылаясь на сводки Минобороны России, эксперт заявил, что ежедневные потери ВСУ приближаются к тысяче солдат. По его мнению, это катастрофические потери для любой армии.Также эксперт напомнил, что в сводках Минобороны каждый день звучит число уничтоженных командных пунктов и пунктов управления.Таким образом, мы дистанционно ежедневно уничтожаем командный состав, наиболее подготовленные части ВСУ и наемников, когда наносим удары в тылу по казармам и учебным центрам, добавил Кнутов.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220803/1037103016.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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юрий кнутов, потери всу, сво, новости, владимир зеленский