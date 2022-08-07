Основатель Pink Floyd объяснил, почему Байден – "военный преступник" - 07.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Спецоперация
https://ukraina.ru/20220807/1037379496.html
Основатель Pink Floyd объяснил, почему Байден – "военный преступник"
Основатель Pink Floyd объяснил, почему Байден – "военный преступник" - 07.08.2022 Украина.ру
Основатель Pink Floyd объяснил, почему Байден – "военный преступник"
Президент США Джо Байден подливает масло в огонь украинского конфликта и поэтому является военным преступником. Об этом заявил в опубликованном 6 августа интервью американскому телеканалу CNN британский музыкант, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс
2022-08-07T13:51
2022-08-07T13:51
спецоперация
cnn
великобритания
музыкант
джо байден
военные преступления
владимир зеленский
горбачев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102022/41/1020224198_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_93dcdb47736104d84e6e24f5cc7d6f0b.jpg
Отвечая на вопрос ведущего о гигантском экране, на котором во время недавнего концерта музыканта появился портрет Байдена в сопровождении слов "Военный преступник. Он только начинает", Уотерс заявил, что президент США несёт ответственность за вооружённый конфликт на Украине.По его словам, именно страны НАТО являются главными виновниками конфликта, истоки которого лежат в 2008 году, когда впервые официально был поднят вопрос о членстве Украины в западном военном блоке. Он напомнил о данном на Западе президенту СССР Михаилу Горбачёву обещании не расширять НАТО.Он посоветовал ведущему больше читать и предложил представить, как бы отреагировал Вашингтон, если бы Китай разместил ядерные ракеты в Мексике и Канаде.
https://ukraina.ru/20210429/1031291499.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102022/41/1020224198_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_e3a49c99a8ae3002b318d85efc4b48a8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
cnn, великобритания, музыкант, джо байден, военные преступления, владимир зеленский, горбачев

Основатель Pink Floyd объяснил, почему Байден – "военный преступник"

13:51 07.08.2022
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКонцерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса
Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать в
Президент США Джо Байден подливает масло в огонь украинского конфликта и поэтому является военным преступником. Об этом заявил в опубликованном 6 августа интервью американскому телеканалу CNN британский музыкант, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс
Отвечая на вопрос ведущего о гигантском экране, на котором во время недавнего концерта музыканта появился портрет Байдена в сопровождении слов "Военный преступник. Он только начинает", Уотерс заявил, что президент США несёт ответственность за вооружённый конфликт на Украине.

Это тяжкое преступление. Почему Соединённые Штаты Америки не призовут президента [Украины Владимира] Зеленского начать переговоры … ради прекращения этой страшной, ужасной войны?

Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса
Роджер Уотерс
Британский музыкант
По его словам, именно страны НАТО являются главными виновниками конфликта, истоки которого лежат в 2008 году, когда впервые официально был поднят вопрос о членстве Украины в западном военном блоке. Он напомнил о данном на Западе президенту СССР Михаилу Горбачёву обещании не расширять НАТО.

"Они обещали, что не будут этого делать, когда Горбачёв договорился о выводе [войск] СССР из всей Восточной Европы", - сказал Уотерс.

Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
29 апреля 2021, 19:27
«Это не Иран и не Ливия». Киевский эксперт о том, чем ответит Россия на принятие Украины в НАТОСША выгоден любой отрыв Украины от России, но если Киев все же станет частью альянса, то это уже опасный водораздел в большой геополитической игре. Об этом рассказал киевский публицист Игорь Лесев в интервью изданию Украина.ру
Он посоветовал ведущему больше читать и предложил представить, как бы отреагировал Вашингтон, если бы Китай разместил ядерные ракеты в Мексике и Канаде.
 
СпецоперацияCNNВеликобританиямузыкантДжо БайденВоенные преступленияВладимир ЗеленскийГорбачев
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:51Основатель Pink Floyd объяснил, почему Байден – "военный преступник"
13:51Альтернатива Крыму для россиян: море, солнце и мало людей. Азовское побережье ждёт гостей
13:09В США осудили Зеленского за отправку на фронт насильников и садистов
12:35"Наглядный пример западной демократии": YouTube заблокировал канал "Ростеха"
12:26Хроника событий на Украине на 12:00 7 августа
11:42Армия КНР: учения у берегов Тайваня проходят по плану
11:42За любовью и колбасой. Творческая эмиграция российских артистов и зрительские симпатии
11:41Пушков рассказал, объявит ли Запад своим врагом Эрдогана
11:17Уехать, чтобы остаться. Что происходит с украинскими беженцами в Европе и в России
11:00Трамп рассказал о новой стране "третьего мира" в Америке, которая идёт к коммунизму
10:39Американское издание рассказало о борьбе Европы и Азии за российский газ
10:27Хроника событий на Украине на утро 7 августа
10:03Российский представитель напомнил Гутерришу, кто именно применил атомную бомбу в Хиросиме
09:39Сенат США начал рассматривать важный закон о налоговой реформе
09:36"Что нам делать в холодной Германии?.." - немецкие пенсионеры бегут от холода на юг
09:35России нужно признать себя русским национальным государством - Неменский
09:25Успехи гуманитарного коридора: из украинских портов вышли четыре сухогруза
09:22Литовская делегация посетила Тайвань в разгар китайских военных манёвров
09:00Американо-китайским отношениям нанесен сильный удар и это выгодно России - Неменский
08:49На Украину прибыл первый за полгода иностранный корабль
Лента новостейМолния