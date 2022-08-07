Основатель Pink Floyd объяснил, почему Байден – "военный преступник"

«Это не Иран и не Ливия». Киевский эксперт о том, чем ответит Россия на принятие Украины в НАТО

США выгоден любой отрыв Украины от России, но если Киев все же станет частью альянса, то это уже опасный водораздел в большой геополитической игре. Об этом рассказал киевский публицист Игорь Лесев в интервью изданию Украина.ру