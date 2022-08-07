Основатель Pink Floyd объяснил, почему Байден – "военный преступник"
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКонцерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса
Президент США Джо Байден подливает масло в огонь украинского конфликта и поэтому является военным преступником. Об этом заявил в опубликованном 6 августа интервью американскому телеканалу CNN британский музыкант, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс
Отвечая на вопрос ведущего о гигантском экране, на котором во время недавнего концерта музыканта появился портрет Байдена в сопровождении слов "Военный преступник. Он только начинает", Уотерс заявил, что президент США несёт ответственность за вооружённый конфликт на Украине.
Это тяжкое преступление. Почему Соединённые Штаты Америки не призовут президента [Украины Владимира] Зеленского начать переговоры … ради прекращения этой страшной, ужасной войны?
По его словам, именно страны НАТО являются главными виновниками конфликта, истоки которого лежат в 2008 году, когда впервые официально был поднят вопрос о членстве Украины в западном военном блоке. Он напомнил о данном на Западе президенту СССР Михаилу Горбачёву обещании не расширять НАТО.
"Они обещали, что не будут этого делать, когда Горбачёв договорился о выводе [войск] СССР из всей Восточной Европы", - сказал Уотерс.
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