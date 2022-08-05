Яндекс, ты вообще наш?! Стариков об информационной войне. Видео - 05.08.2022 Украина.ру
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Яндекс, ты вообще наш?! Стариков об информационной войне. Видео
Яндекс, ты вообще наш?! Стариков об информационной войне. Видео - 05.08.2022 Украина.ру
Яндекс, ты вообще наш?! Стариков об информационной войне. Видео
Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в студии Украина.ру рассказал о... Украина.ру, 05.08.2022
2022-08-05T13:08
2022-08-05T13:08
видео
николай стариков
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Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в студии Украина.ру рассказал о сходствах и различиях Тайваня и Донбасса, а также о проблемах и методах фильтрации новостного потока в информационном поле:00:55 - Позиция Тайваня вокруг нарастающего кризиса;07:35 - Какова вероятность личной встречи Зеленского с Си Цзиньпином;10:01 - Практическая польза признания организации "Азов" террористической и запрещённой?12:16 - Окажет ли влияние на ход СВО заявление Минобороны о прямом участии США в конфликте на Украине?14:30 - Цифровые аспекты информационной войны: проблемы с работой поисковых систем;17:20 - Чем опасны, и как бороться с ботами ЦИПсО Украины? Напомним, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань в рамках своего азиатского турне вечером, 2 августа. На следующий день она встретилась с главой местной администрации Цай Инвэнь и улетела в Корею, проведя на острове меньше суток.&nbsp;Это был первый визит спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года.&nbsp;Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
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видео, николай стариков, видео

Яндекс, ты вообще наш?! Стариков об информационной войне. Видео

13:08 05.08.2022
 
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Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в студии Украина.ру рассказал о сходствах и различиях Тайваня и Донбасса, а также о проблемах и методах фильтрации новостного потока в информационном поле:
00:55 - Позиция Тайваня вокруг нарастающего кризиса;
07:35 - Какова вероятность личной встречи Зеленского с Си Цзиньпином;
10:01 - Практическая польза признания организации "Азов" террористической и запрещённой?
12:16 - Окажет ли влияние на ход СВО заявление Минобороны о прямом участии США в конфликте на Украине?
14:30 - Цифровые аспекты информационной войны: проблемы с работой поисковых систем;
17:20 - Чем опасны, и как бороться с ботами ЦИПсО Украины?
Напомним, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань в рамках своего азиатского турне вечером, 2 августа. На следующий день она встретилась с главой местной администрации Цай Инвэнь и улетела в Корею, проведя на острове меньше суток. Это был первый визит спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
 
ВидеоНиколай Стариков
 
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