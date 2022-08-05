https://ukraina.ru/20220805/1037334276.html

Украина в НАТО с ядерной бомбой: главное из интервью Леонида Кучмы BBC

Украина в НАТО с ядерной бомбой: главное из интервью Леонида Кучмы BBC - 05.08.2022 Украина.ру

Украина в НАТО с ядерной бомбой: главное из интервью Леонида Кучмы BBC

Украина.ру, 05.08.2022

2022-08-05T13:03

2022-08-05T13:03

2022-08-05T14:41

эксклюзив

леонид кучма

украина

россия

ес

нато

ядерное оружие

будущее

сво

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Леонид Данилович Кучма — фигура сейчас не менее трагическая, чем покойный Леонид Макарович Кравчук. Это создатель современной Украины, который в силу своего зависимого от группировки Сороса (через своего зятя Пинчука) положения вынужден не только наблюдать за разрушением построенной им модели, но и оправдывать его. Именно этим он и занимался в интервью ВВС, опубликованном 4 августа.Интервью наполнено соответствующей моменту идеологической трескотнёй. «Пророссийский» Кучма рассказывает о том, что том, что Россия — «фашистская» страна и он лично собирался отражать «агрессию» ещё в 2003 году, во время конфликта из-за Тузлы. Поёт осанну Зеленскому (позорище какое…) и критикует власти Украины за то, что не уделяли достаточно внимания космосу — ведь Южмаш мог обеспечить Украину дальнобойными ракетами...Мир и войнаПо мнению Кучмы, до 24 февраля можно было решить дело миром, но мир его совершенно не устраивает: «Тогда было бы не вторжение, а постепенное подчинение нашего государства, его плановая оккупация. И Буча тогда была бы в итоге не только в Буче, а по всей стране, повсюду, куда бы вошел российский оккупант».Очень интересная позиция, хотя немного непонятно — откуда бы взялся «российский оккупант», если бы не было вторжения и кто устраивал бы Бучу, если бы ею не занимались талантливые клипмейкеры из ЦИПсО и «Квартала 95»? Ну это ладно. Не будем требовать от дедушки слишком многого.Поскольку выбор был сделан в пользу войны, остаётся вопрос: а что же считать победой?Для России, по мнению Кучмы, победа — сохранение власти Путина. Всё остальное — функция пропаганды: «Разрушение нашей инфраструктуры и нашего промышленного потенциала, которую будет выдавать за "демилитаризацию". Судилище над азовцами, которое объявит той мифической "денацификацией". Полную оккупацию "ЛДНР", сухопутный коридор в Крым, днепровскую воду...».Для Украины всё сложнее: «Как война может кончиться? В конфликтах современного, цивилизованного мира обычно пытаются искать решение win-win, приемлемого результата, когда в той или иной степени побеждают все, и нет проигравших "вчистую". Это не наш случай».Однако на вопрос, что означает для Украины победа, Кучма отвечает в самых общих чертах: «Для Украины неприемлемо оставлять свои земли, а главное, своих людей, под оккупацией".И да: «Украина должна драться и решить все на поле боя». Только после этого возможны какие-то переговоры.В общем, Леонид Данилович озвучил темник: Украина выбрала войну для последнего украинца. Никакой другой вариант её не устраивает.О мировой войнеКучма — человек, безусловно, умный и политически опытный, потому одно дело — говорить о необходимости «перемоги», совсем другое — обещать «перемогу». Он её и не обещает. По его мнению, «мы остановить Путина здесь не можем».О возможности использования Россией ядерного оружия: в применение стратегических средств по заокеанским «центрами принятия решений» он не верит, а возможности использования против Украины тактического ядерного оружия не исключает. Но не более того.Вероятность же новой Мировой войны, по его мнению, прямо зависит от итогов СВО на Украине: «Если мы устоим — Путин дальше не пойдёт. Если нет — боюсь, что "продолжение следует"».Правда, тут у него две противоположные мысли. С одной стороны, Украина устоит, с другой — остановить Путина не сможет, «но наши западные союзники, думаю, могут».Отсюда, опять же, вывод: мировую войну всё же не Россия устраивает, а эти самые «западные союзники». Во всяком случае, такой вывод напрашивается.Будущее УкраиныПрямо вопрос о том, как будет выглядеть Украина после СВО, не задавался, но в общих чертах Кучма всё же об этом говорил.Во-первых, «Путин хотел уничтожения украинского государства, а он получит наше второе рождение. Именно по этому пути мы сегодня идём — путём утверждения единой украинской нации, которая осознала себя и готова сражаться за собственную идентичность».Это переложение слов Зеленского, который сообщил, что отказ от нацистской идеологии равнозначен отказу от национальной идентичности. Если ты украинец, ты бандеровец (что делать с коммунистом Хвылевым (Фитилёвым), не сказано, но, очевидно, несмотря на лозунг «прочь от Москвы», ему места в будущей украинской культуре всё же не найдётся).Правильно тут, конечно, говорить не о «втором рождении», а о полном перерождении украинской нации на основе нацификации, милитаризации и дерусификации. В результате вместо украинцев должна появиться новая общность, никак не связанная с русским миром.Во-вторых, о стремлении Украины в ЕС второй президент говорит с оговорками: «Это очень зависит от того, чем закончится война. Вряд ли много шансов на это будет иметь Украина как территория замороженного конфликта и "серая зона" между Западом и Россией. Украина-победительница, наверное, будет продвигаться в Евросоюз быстро и успешно».Мы, кстати, с ним не согласны: в статусе озлобленной и потерявшей часть территории диктатуры Украина как член Евросоюза очень нужна США, чтобы держать под контролем Европу, заинтересованную в сотрудничестве с Россией.Опять же, он, будучи умным человеком, затрагивает темы, которые затрагивать на Украине не принято — относительно того, как будет выглядеть Евросоюз в будущем. И получается у него, что это будет более централизованная структура, управляемая ядром из государств, которые входили ещё в ЕЭС. И Украина явно не будет играть в нём даже той роли, которую играет в нынешнем ЕС скажем Эстония. Намёк на то, что не так уж нам этот Евросоюз и нужен.В-третьих, Украина будет членом НАТО. И специальная оговорка: «Безъядерная Украина не способна ответить России адекватно».Эта фраза не значит, что Украина обязательно должна иметь своё ядерное оружие — скорее всего, это просто констатация факта. Но претензия на управление ядерным оружием озвучена достаточно определённо. Как минимум на том же уровне, как в выступлении Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности, когда он обещал выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия.Об олигархах Кучму не спрашивали и он, соответственно, не отвечал. А было бы интересно его послушать — ведь именно он построил олигархическую систему в стране.

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https://ukraina.ru/20210402/1031030075.html

https://ukraina.ru/20220504/1033908550.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_728:93:2209:1574_100x100_80_0_0_951c7f0deefbafd105a5b087590aaa35.jpg.webp

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эксклюзив, леонид кучма, украина, россия, ес, нато, ядерное оружие, будущее, сво