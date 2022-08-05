На Украине предложили запретить российские научные публикации
© Украина.ру/СтрингерМитинг профсоюзов
© Украина.ру/Стрингер
Депутаты Верховной Рады Украины предложили запретить российские источники в образовательных программах, в научной и научно-технической деятельности. Текст законопроекта опубликован на сайте украинского парламента
На Украине могут запретить использование российских источников в научной и образовательной сферах. Инициаторами законопроекта выступили 22 парламентария. Текст передали на рассмотрение в профильные комитеты.
"Научно-образовательные программы и научные исследования не могут содержать ссылки на источники информации, созданные" в России, гражданами России, на русском языке или какой-либо российской компанией.
Законопроект разработан с целью разработки механизмов защиты образовательной и научной сфер на Украине от пропаганды и распространения шовинистической захватнической геополитической доктрины "русского мира" через научные исследования, академические тексты и источники информации в этих областях, - говорится в пояснительной записке.
Предполагается, что закон вступит в силу через пять лет после принятия.
Автор законопроекта - Инна Совсун, бывший заместитель министра образования Украины. По ее мнению, российские академические тексты "несут в себе угрозу пропаганды" и ограничивают "возможности украинского образовательного и научного сообщества покинуть сферу влияния России".
1 июня, 17:22Фрейд бы плакал. Верховная Рада уволила обмудсмена за фейки о сексуальном насилииВерховная Рада Украины большинством голосов уволила уполномоченную по правам человека Верховной Рады Людмилу Денисову. За решение проголосовали 234 депутата — в основном, представители президентской фракции «Слуга народа», которые инициировали скоропалительную отставку