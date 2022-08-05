https://ukraina.ru/20220805/1037334156.html

На Украине предложили запретить российские научные публикации

На Украине предложили запретить российские научные публикации - 05.08.2022 Украина.ру

На Украине предложили запретить российские научные публикации

Депутаты Верховной Рады Украины предложили запретить российские источники в образовательных программах, в научной и научно-технической деятельности. Текст законопроекта опубликован на сайте украинского парламента

2022-08-05T12:59

2022-08-05T12:59

2022-08-05T12:59

рада

украина

образование

новости

запрет

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На Украине могут запретить использование российских источников в научной и образовательной сферах. Инициаторами законопроекта выступили 22 парламентария. Текст передали на рассмотрение в профильные комитеты."Научно-образовательные программы и научные исследования не могут содержать ссылки на источники информации, созданные" в России, гражданами России, на русском языке или какой-либо российской компанией.Предполагается, что закон вступит в силу через пять лет после принятия.Автор законопроекта - Инна Совсун, бывший заместитель министра образования Украины. По ее мнению, российские академические тексты "несут в себе угрозу пропаганды" и ограничивают "возможности украинского образовательного и научного сообщества покинуть сферу влияния России".

https://ukraina.ru/20220601/1034075769.html

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рада, украина, образование, новости, запрет