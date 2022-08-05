На Украине предложили запретить российские научные публикации - 05.08.2022 Украина.ру
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На Украине предложили запретить российские научные публикации
На Украине предложили запретить российские научные публикации - 05.08.2022 Украина.ру
На Украине предложили запретить российские научные публикации
Депутаты Верховной Рады Украины предложили запретить российские источники в образовательных программах, в научной и научно-технической деятельности. Текст законопроекта опубликован на сайте украинского парламента
2022-08-05T12:59
2022-08-05T12:59
рада
украина
образование
новости
запрет
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На Украине могут запретить использование российских источников в научной и образовательной сферах. Инициаторами законопроекта выступили 22 парламентария. Текст передали на рассмотрение в профильные комитеты."Научно-образовательные программы и научные исследования не могут содержать ссылки на источники информации, созданные" в России, гражданами России, на русском языке или какой-либо российской компанией.Предполагается, что закон вступит в силу через пять лет после принятия.Автор законопроекта - Инна Совсун, бывший заместитель министра образования Украины. По ее мнению, российские академические тексты "несут в себе угрозу пропаганды" и ограничивают "возможности украинского образовательного и научного сообщества покинуть сферу влияния России".
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рада, украина, образование, новости, запрет

На Украине предложили запретить российские научные публикации

12:59 05.08.2022
 
© Украина.ру/СтрингерМитинг профсоюзов
Митинг профсоюзов
© Украина.ру/Стрингер
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Депутаты Верховной Рады Украины предложили запретить российские источники в образовательных программах, в научной и научно-технической деятельности. Текст законопроекта опубликован на сайте украинского парламента
На Украине могут запретить использование российских источников в научной и образовательной сферах. Инициаторами законопроекта выступили 22 парламентария. Текст передали на рассмотрение в профильные комитеты.
"Научно-образовательные программы и научные исследования не могут содержать ссылки на источники информации, созданные" в России, гражданами России, на русском языке или какой-либо российской компанией.

Законопроект разработан с целью разработки механизмов защиты образовательной и научной сфер на Украине от пропаганды и распространения шовинистической захватнической геополитической доктрины "русского мира" через научные исследования, академические тексты и источники информации в этих областях, - говорится в пояснительной записке.

Предполагается, что закон вступит в силу через пять лет после принятия.
Автор законопроекта - Инна Совсун, бывший заместитель министра образования Украины. По ее мнению, российские академические тексты "несут в себе угрозу пропаганды" и ограничивают "возможности украинского образовательного и научного сообщества покинуть сферу влияния России".
- РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 17:22
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