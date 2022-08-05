Эксперт Маслов объяснил, почему Китай боялся визита Нэнси Пелоси - 05.08.2022 Украина.ру
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Эксперт Маслов объяснил, почему Китай боялся визита Нэнси Пелоси
Эксперт Маслов объяснил, почему Китай боялся визита Нэнси Пелоси - 05.08.2022 Украина.ру
Эксперт Маслов объяснил, почему Китай боялся визита Нэнси Пелоси
Китай боялся визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, потому что она могла сделать заявление о том, что прекращается политика "одного Китая" и Штаты будут признавать Тайвань в качестве субъекта международного права, сказал врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в интервью Украина.ру
2022-08-05T07:45
2022-08-05T07:45
китай
нэнси пелоси
тайвань
новости
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Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, невзирая на угрозы Китая, прилетела ранее на Тайвань. Белый дом предупреждал, что Китай может ответить на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань военными провокациями. Китай пока объявил об учениях вокруг Тайваня.Он рассказал, что на встрече с Пелоси обсуждалось, что США будут продолжать оказывать поддержку Тайваню во всех областях: экономической, политической и военной, а также вопросы технического и научно-технического сотрудничества.Для США это важно, учитывая, какую роль играет Тайвань в поставках микропроцессоров и другого оборудования в Америку, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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китай, нэнси пелоси, тайвань, новости

Эксперт Маслов объяснил, почему Китай боялся визита Нэнси Пелоси

07:45 05.08.2022
 
© president.gov.ua Ненси Пелоси
 Ненси Пелоси
© president.gov.ua
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Китай боялся визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, потому что она могла сделать заявление о том, что прекращается политика "одного Китая" и Штаты будут признавать Тайвань в качестве субъекта международного права, сказал врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в интервью Украина.ру
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, невзирая на угрозы Китая, прилетела ранее на Тайвань. Белый дом предупреждал, что Китай может ответить на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань военными провокациями. Китай пока объявил об учениях вокруг Тайваня.
Чего боялся Китай? Того, что Пелоси сделает заявление о том, что прекращается политика "одного Китая", это значит, что США будут признавать Тайвань в качестве субъекта международного права, это первый шаг к признанию полной независимости Тайваня. Но такого заявления сделано не было, и это для Китая очень важно.
Алексей Маслов интервью
Алексей Маслов
Врио директора Института Дальнего Востока РАН
Он рассказал, что на встрече с Пелоси обсуждалось, что США будут продолжать оказывать поддержку Тайваню во всех областях: экономической, политической и военной, а также вопросы технического и научно-технического сотрудничества.
Для США это важно, учитывая, какую роль играет Тайвань в поставках микропроцессоров и другого оборудования в Америку, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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