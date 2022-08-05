https://ukraina.ru/20220805/1037309606.html

"Это самоубийство": Суздальцев объяснил, почему ВСУ не готовы к контрнаступлению на Херсон

"Это самоубийство": Суздальцев объяснил, почему ВСУ не готовы к контрнаступлению на Херсон - 05.08.2022 Украина.ру

"Это самоубийство": Суздальцев объяснил, почему ВСУ не готовы к контрнаступлению на Херсон

Политолог Андрей Суздальцев сравнил подготовку к контрнаступлению украинских войск на Херсон с самоубийством. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

2022-08-05T07:00

2022-08-05T07:00

2022-08-05T07:00

херсон

контрнаступление

армия

всу

новости

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Украинская профессиональная армия практически исчезла. Обстрелянных солдат почти нет, остались только офицеры высокого ранга. Кадровых военнослужащих заменяют солдатами и офицерами из стран НАТО, но этого недостаточно для наступления на Херсонскую область, считает эксперт.Напомним, российские войска взяли под контроль Херсонскую область в марте 2022 года. В апреле в регионе сформировали военно-гражданскую администрацию. В июне местные власти сообщили о планах провести референдум о включении области в состав России.Полную версию интервью Суздальцева можно прочитать на нашем сайте.

https://ukraina.ru/20220801/1037074285.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

херсон, контрнаступление, армия, всу, новости