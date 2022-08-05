"Это самоубийство": Суздальцев объяснил, почему ВСУ не готовы к контрнаступлению на Херсон - 05.08.2022 Украина.ру
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"Это самоубийство": Суздальцев объяснил, почему ВСУ не готовы к контрнаступлению на Херсон
"Это самоубийство": Суздальцев объяснил, почему ВСУ не готовы к контрнаступлению на Херсон - 05.08.2022 Украина.ру
"Это самоубийство": Суздальцев объяснил, почему ВСУ не готовы к контрнаступлению на Херсон
Политолог Андрей Суздальцев сравнил подготовку к контрнаступлению украинских войск на Херсон с самоубийством. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
2022-08-05T07:00
2022-08-05T07:00
херсон
контрнаступление
армия
всу
новости
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Украинская профессиональная армия практически исчезла. Обстрелянных солдат почти нет, остались только офицеры высокого ранга. Кадровых военнослужащих заменяют солдатами и офицерами из стран НАТО, но этого недостаточно для наступления на Херсонскую область, считает эксперт.Напомним, российские войска взяли под контроль Херсонскую область в марте 2022 года. В апреле в регионе сформировали военно-гражданскую администрацию. В июне местные власти сообщили о планах провести референдум о включении области в состав России.Полную версию интервью Суздальцева можно прочитать на нашем сайте.
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херсон, контрнаступление, армия, всу, новости

"Это самоубийство": Суздальцев объяснил, почему ВСУ не готовы к контрнаступлению на Херсон

07:00 05.08.2022
 
© president.gov.ua Зеленский ВСУ
 Зеленский ВСУ
© president.gov.ua
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Политолог Андрей Суздальцев сравнил подготовку к контрнаступлению украинских войск на Херсон с самоубийством. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
Украинская профессиональная армия практически исчезла. Обстрелянных солдат почти нет, остались только офицеры высокого ранга. Кадровых военнослужащих заменяют солдатами и офицерами из стран НАТО, но этого недостаточно для наступления на Херсонскую область, считает эксперт.
Наступать на Херсон было бы самоубийством. Украинские генералы это знают. У меня такое ощущение, что генералитет ВСУ, понимая безнадежность этой попытки, фактически уклоняется от указаний Зеленского, который заявляет о "деоккупации" территорий под контролем российских войск,
Андрей Суздальцев
политолог
Напомним, российские войска взяли под контроль Херсонскую область в марте 2022 года. В апреле в регионе сформировали военно-гражданскую администрацию. В июне местные власти сообщили о планах провести референдум о включении области в состав России.
Полную версию интервью Суздальцева можно прочитать на нашем сайте.
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