https://ukraina.ru/20220805/1037309606.html
"Это самоубийство": Суздальцев объяснил, почему ВСУ не готовы к контрнаступлению на Херсон
"Это самоубийство": Суздальцев объяснил, почему ВСУ не готовы к контрнаступлению на Херсон - 05.08.2022 Украина.ру
"Это самоубийство": Суздальцев объяснил, почему ВСУ не готовы к контрнаступлению на Херсон
Политолог Андрей Суздальцев сравнил подготовку к контрнаступлению украинских войск на Херсон с самоубийством. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
2022-08-05T07:00
2022-08-05T07:00
2022-08-05T07:00
херсон
контрнаступление
армия
всу
новости
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Украинская профессиональная армия практически исчезла. Обстрелянных солдат почти нет, остались только офицеры высокого ранга. Кадровых военнослужащих заменяют солдатами и офицерами из стран НАТО, но этого недостаточно для наступления на Херсонскую область, считает эксперт.Напомним, российские войска взяли под контроль Херсонскую область в марте 2022 года. В апреле в регионе сформировали военно-гражданскую администрацию. В июне местные власти сообщили о планах провести референдум о включении области в состав России.Полную версию интервью Суздальцева можно прочитать на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20220801/1037074285.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
херсон, контрнаступление, армия, всу, новости
"Это самоубийство": Суздальцев объяснил, почему ВСУ не готовы к контрнаступлению на Херсон
Политолог Андрей Суздальцев сравнил подготовку к контрнаступлению украинских войск на Херсон с самоубийством. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру