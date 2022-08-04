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Подоляк цинично обвинил Россию в обстрелах Донецка

Подоляк цинично обвинил Россию в обстрелах Донецка - 04.08.2022 Украина.ру

Подоляк цинично обвинил Россию в обстрелах Донецка

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк обвинил Россию в "обстрелах Донецка" и заверил, что ВСУ не стреляют по городам Донбасса, а также приграничным городам России, об этом он заявил 4 августа в программе Breakfast на YouTube-канале оппозиционного журналиста Александра Плющева

2022-08-04T15:24

2022-08-04T15:24

2022-08-04T15:38

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"Атаки по городам Донбасса нужны России, чтобы выставить нас зверями", - сказал он.При этом ряд СМИ и блогеров 4 августа заявляют о массированном обстреле центра Донецка со стороны ВСУ. По информации украинского блогера Анатолия Шария на данный момент пятеро погибших, из которых один ребенок, и около десяти раненных.Утром в четверг украинская армия обстреляла Донецкий музыкально-драматический театр, в котором должно было пройти прощание с полковником НМ ДНР Ольгой Качурой. Президент РФ Владимир Путин присвоил ей звание Героя России посмертно, ранее глава ДНР Денис Пушилин также присвоил ей звание Героя Донецкой Народной Республики.Кроме того, ряд СМИ сообщает, что при обстреле могли быть попадания по 124 колонии в Донецке и по СИЗО в Еленовке, где неделей ранее ВСУ совершили теракт. В результате удара погибли 54 украинских военнопленных.

https://ukraina.ru/20220804/1037292885.html

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