https://ukraina.ru/20220804/1037296325.html

Уже готовы бежать? Военный эксперт о том, как Россия будет зачищать Днепропетровск от ВСУ

Уже готовы бежать? Военный эксперт о том, как Россия будет зачищать Днепропетровск от ВСУ - 04.08.2022 Украина.ру

Уже готовы бежать? Военный эксперт о том, как Россия будет зачищать Днепропетровск от ВСУ

Информация о вывозе документов поступала не только в отношении Днепропетровска, но и относительно Запорожья и небольшой части Запорожской области, которая еще осталась под украинским контролем. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру

2022-08-04T15:10

2022-08-04T15:10

2022-08-04T15:10

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Ранее власти ЛНР сообщали, что украинские власти стали вывозить документы из госорганов вашего Днепропетровска в приграничные с Румынией и Польшей города.В целом днепровский рубеж – это классическая оборонительная линия, которая использовалась советскими войсками при отступлении и немецко-фашистскими захватчиками при наступлении советских войск в 1943-1944 годах, отметил специалист.Ее удобство в том, что это возвышенный правый берег, где удобно держать оборону, размещать артиллерию и просматривать наступление с равнинного левого берега. Минус в том, что любой плацдарм на правом берегу создает оперативную слабость в излучине Днепра от Кремечуга до Новой Каховки и возможность охвата этого плацдарма с двух сторон либо с севера, либо с юга, уточнил он.Поэтому и декларируется наступление ВСУ на плацдарм российских войск под Херсоном и Новой Каховкой, потому что с этого плацдарма можно решить оперативное и стратегическое окружение правобережного днепровского оборонительного рубежа и решить вопрос отсечения Украины от моря, взяв Николаев и Одессу, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, днепропетровск