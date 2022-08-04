https://ukraina.ru/20220804/1037296325.html
Уже готовы бежать? Военный эксперт о том, как Россия будет зачищать Днепропетровск от ВСУ
Уже готовы бежать? Военный эксперт о том, как Россия будет зачищать Днепропетровск от ВСУ - 04.08.2022 Украина.ру
Уже готовы бежать? Военный эксперт о том, как Россия будет зачищать Днепропетровск от ВСУ
Информация о вывозе документов поступала не только в отношении Днепропетровска, но и относительно Запорожья и небольшой части Запорожской области, которая еще осталась под украинским контролем. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
2022-08-04T15:10
2022-08-04T15:10
2022-08-04T15:10
новости
россия
всу
днепропетровск
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Ранее власти ЛНР сообщали, что украинские власти стали вывозить документы из госорганов вашего Днепропетровска в приграничные с Румынией и Польшей города.В целом днепровский рубеж – это классическая оборонительная линия, которая использовалась советскими войсками при отступлении и немецко-фашистскими захватчиками при наступлении советских войск в 1943-1944 годах, отметил специалист.Ее удобство в том, что это возвышенный правый берег, где удобно держать оборону, размещать артиллерию и просматривать наступление с равнинного левого берега. Минус в том, что любой плацдарм на правом берегу создает оперативную слабость в излучине Днепра от Кремечуга до Новой Каховки и возможность охвата этого плацдарма с двух сторон либо с севера, либо с юга, уточнил он.Поэтому и декларируется наступление ВСУ на плацдарм российских войск под Херсоном и Новой Каховкой, потому что с этого плацдарма можно решить оперативное и стратегическое окружение правобережного днепровского оборонительного рубежа и решить вопрос отсечения Украины от моря, взяв Николаев и Одессу, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, днепропетровск
Уже готовы бежать? Военный эксперт о том, как Россия будет зачищать Днепропетровск от ВСУ
Информация о вывозе документов поступала не только в отношении Днепропетровска, но и относительно Запорожья и небольшой части Запорожской области, которая еще осталась под украинским контролем. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
Ранее власти ЛНР сообщали, что украинские власти стали вывозить документы из госорганов вашего Днепропетровска в приграничные с Румынией и Польшей города.
В целом днепровский рубеж – это классическая оборонительная линия, которая использовалась советскими войсками при отступлении и немецко-фашистскими захватчиками при наступлении советских войск в 1943-1944 годах, отметил специалист.
Ее удобство в том, что это возвышенный правый берег, где удобно держать оборону, размещать артиллерию и просматривать наступление с равнинного левого берега. Минус в том, что любой плацдарм на правом берегу создает оперативную слабость в излучине Днепра от Кремечуга до Новой Каховки и возможность охвата этого плацдарма с двух сторон либо с севера, либо с юга, уточнил он.
"Именно поэтому Украина боится наступления российских войск с Херсона на Кривой Рог с тем, чтобы отсечь войска, которые могут держать оборону в этой излучине от Кременчуга до Никополя", - пояснил Анпилогов.
Поэтому и декларируется наступление ВСУ на плацдарм российских войск под Херсоном и Новой Каховкой, потому что с этого плацдарма можно решить оперативное и стратегическое окружение правобережного днепровского оборонительного рубежа и решить вопрос отсечения Украины от моря, взяв Николаев и Одессу, заключил собеседник издания.