https://ukraina.ru/20220804/1037295578.html

"Мы русские, добрые люди": шахтер из ДНР рассказал о военном братстве

"Мы русские, добрые люди": шахтер из ДНР рассказал о военном братстве - 04.08.2022 Украина.ру

"Мы русские, добрые люди": шахтер из ДНР рассказал о военном братстве

Среди мобилизованных шахтеров существует крепкая сплоченность и взаимопонимание, рассказал в интервью РИА Новости один из военнослужащих, материал опубликован на сайте агентства 4 августа

2022-08-04T14:18

2022-08-04T14:18

2022-08-04T14:18

спецоперация

новости

днр

шахтеры

торез

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Боец Народной Милиции ДНР, родом из Тореза, ушел с работы на шахте на пенсию год назад, а в ходе СВО был мобилизован.По его словам, служба на передовой и работа на шахте похожи - "постоянно приходится рисковать жизнью".Шахтер не сомневается, что победа будет за Донбассом, а украинской власти на этой земле не будет. "Мы русские, мы добрые люди, мы, как говорится, не обидим никого", - заверяет он.

https://ukraina.ru/20220804/1037254899.html

торез

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, днр, шахтеры, торез