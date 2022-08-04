"Мы русские, добрые люди": шахтер из ДНР рассказал о военном братстве
© Филипп Прокудин/Украина.руДНР артиллерия военнослужащие народная милиция НМ
© Филипп Прокудин/Украина.ру
Среди мобилизованных шахтеров существует крепкая сплоченность и взаимопонимание, рассказал в интервью РИА Новости один из военнослужащих, материал опубликован на сайте агентства 4 августа
Мы все сплотились – мы все с разных городов, рядом города, но мы друг друга не знали. Мы тут уже понимаем с полувзгляда, полунамеками, можно сказать так. Раньше, конечно, такого не было, а сейчас глянь - и уже понимаем друг от друга, чего мы хотим.
Боец Народной Милиции ДНР, родом из Тореза, ушел с работы на шахте на пенсию год назад, а в ходе СВО был мобилизован.
По его словам, служба на передовой и работа на шахте похожи - "постоянно приходится рисковать жизнью".
Шахтер не сомневается, что победа будет за Донбассом, а украинской власти на этой земле не будет. "Мы русские, мы добрые люди, мы, как говорится, не обидим никого", - заверяет он.
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