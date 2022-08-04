Не живой щит и не обстрелы. Военный эксперт о новой изощрённой тактике ВСУ - 04.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220804/1037292885.html
Не живой щит и не обстрелы. Военный эксперт о новой изощрённой тактике ВСУ
Не живой щит и не обстрелы. Военный эксперт о новой изощрённой тактике ВСУ - 04.08.2022 Украина.ру
Не живой щит и не обстрелы. Военный эксперт о новой изощрённой тактике ВСУ
Киевский режим осознает, что тактика живого щита больше не работает, поэтому он пытается принудительно вывезти население Донецкой области на подконтрольную ему часть Украины. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
2022-08-04T14:15
2022-08-04T14:15
новости
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/13/1036569009_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6ce075db75d264e15a9819adfb7d5486.jpg
Вице-премьер Кабмина Украины по вопросам реинтеграции "временно оккупированных территорий Украины" Ирина Верещук заявила 2 августа о начале обязательной эвакуации из Донецкой области.Поэтому сейчас Украина оставляет населенные пункты или укрепрайоны, которые оказываются под угрозой окружения. Последний пример – это Углегорская ТЭЦ. Ее можно было еще оборонять, но под угрозой полного окружения гарнизона. Она была сдана без особых повреждений, уточнил Анпилогов.Так что сейчас тактика живого щита заменяется тактикой выжженной земли, которую исповедовали немецко-фашистские войска в 1943-1944 годах на территории Украины, заключил собеседник издания.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/13/1036569009_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5c648012de9a79b59593dab61df8f021.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, всу

Не живой щит и не обстрелы. Военный эксперт о новой изощрённой тактике ВСУ

14:15 04.08.2022
 
© Украина.ру / Федор Громов
- РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© Украина.ру / Федор Громов
Читать в
Киевский режим осознает, что тактика живого щита больше не работает, поэтому он пытается принудительно вывезти население Донецкой области на подконтрольную ему часть Украины. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
Вице-премьер Кабмина Украины по вопросам реинтеграции "временно оккупированных территорий Украины" Ирина Верещук заявила 2 августа о начале обязательной эвакуации из Донецкой области.
"Последней такой точкой был Лисичанск, где маневренная война привела к тому, что Украина была вынуждена оставлять удобные для обороны позиции. Живой щит живым щитом, но даже в условиях приятной для обороны городской застройки нужно обеспечивать снабжение и вывозить раненых. А в случае оперативного и тем более полного окружения это невозможно", - указал специалист.
Поэтому сейчас Украина оставляет населенные пункты или укрепрайоны, которые оказываются под угрозой окружения. Последний пример – это Углегорская ТЭЦ. Ее можно было еще оборонять, но под угрозой полного окружения гарнизона. Она была сдана без особых повреждений, уточнил Анпилогов.
Так что сейчас тактика живого щита заменяется тактикой выжженной земли, которую исповедовали немецко-фашистские войска в 1943-1944 годах на территории Украины, заключил собеседник издания.
 
НовостиВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:18"Мы русские, добрые люди": шахтер из ДНР рассказал о военном братстве
14:17Георгий Бовт: Россия может доказать, что она выигрывает информационную войну у Запада
14:15Не живой щит и не обстрелы. Военный эксперт о новой изощрённой тактике ВСУ
14:11Москалькова помогла студенту из Украины поступить в вуз России
14:07Росгвардия обнаружила 10 пособников ВСУ в Харьковской области
13:56Под Берлином горит 1,5 гектара леса из-за взрыва на складе со старыми боеприпасами
13:45Будет как в Лисичанске. Военный эксперт о том, как ВСУ сбегут из Донбасса
13:38Анатолий Вассерман: Украинская власть, копируя Гитлера, готова погубить собственный народ
13:15Убираем по 50 орудий. Военный эксперт о том, когда Россия оставит ВСУ без артиллерии
13:15Украинский флаг встал между Вайкуле и ее фанатами – СМИ
13:15Алексей Казаков: У России есть всё, чтобы стать передовой страной в сфере IT-технологий
13:05СМИ раскрыли правду об "эмиграции" Наташи Королевой
13:03"Заплати, потом говори": в Китае назвали условия прямого диалога с Си
13:03А мы не в лоб. Военный эксперт о том, как Россия проломила хваленый укрепрайон ВСУ
13:00Сыма Нань: Были ли китайцы унижены в ночь на 3 августа?
12:53Нетребко грубо ответила журналистам на сплетню о себе
12:41Меньшова рассказала о проблемах Максима Галкина
12:39"Проверено — мины есть": как и чем Украина заминировала подходы к портам
12:33Андрей Суздальцев: Россия побеждает сразу 50 стран, а ВСУ пытаются сбежать из Донбасса
12:17Хроника событий на Украине на 12:00 4 августа
Лента новостейМолния