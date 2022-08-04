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Не живой щит и не обстрелы. Военный эксперт о новой изощрённой тактике ВСУ
Не живой щит и не обстрелы. Военный эксперт о новой изощрённой тактике ВСУ - 04.08.2022 Украина.ру
Не живой щит и не обстрелы. Военный эксперт о новой изощрённой тактике ВСУ
Киевский режим осознает, что тактика живого щита больше не работает, поэтому он пытается принудительно вывезти население Донецкой области на подконтрольную ему часть Украины. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
2022-08-04T14:15
2022-08-04T14:15
2022-08-04T14:15
новости
всу
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Вице-премьер Кабмина Украины по вопросам реинтеграции "временно оккупированных территорий Украины" Ирина Верещук заявила 2 августа о начале обязательной эвакуации из Донецкой области.Поэтому сейчас Украина оставляет населенные пункты или укрепрайоны, которые оказываются под угрозой окружения. Последний пример – это Углегорская ТЭЦ. Ее можно было еще оборонять, но под угрозой полного окружения гарнизона. Она была сдана без особых повреждений, уточнил Анпилогов.Так что сейчас тактика живого щита заменяется тактикой выжженной земли, которую исповедовали немецко-фашистские войска в 1943-1944 годах на территории Украины, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу
Не живой щит и не обстрелы. Военный эксперт о новой изощрённой тактике ВСУ
Киевский режим осознает, что тактика живого щита больше не работает, поэтому он пытается принудительно вывезти население Донецкой области на подконтрольную ему часть Украины. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
Вице-премьер Кабмина Украины по вопросам реинтеграции "временно оккупированных территорий Украины" Ирина Верещук заявила 2 августа о начале обязательной эвакуации из Донецкой области.
"Последней такой точкой был Лисичанск, где маневренная война привела к тому, что Украина была вынуждена оставлять удобные для обороны позиции. Живой щит живым щитом, но даже в условиях приятной для обороны городской застройки нужно обеспечивать снабжение и вывозить раненых. А в случае оперативного и тем более полного окружения это невозможно", - указал специалист.
Поэтому сейчас Украина оставляет населенные пункты или укрепрайоны, которые оказываются под угрозой окружения. Последний пример – это Углегорская ТЭЦ. Ее можно было еще оборонять, но под угрозой полного окружения гарнизона. Она была сдана без особых повреждений, уточнил Анпилогов.
Так что сейчас тактика живого щита заменяется тактикой выжженной земли, которую исповедовали немецко-фашистские войска в 1943-1944 годах на территории Украины, заключил собеседник издания.