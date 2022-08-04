Нетребко грубо ответила журналистам на сплетню о себе - 04.08.2022 Украина.ру
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Нетребко грубо ответила журналистам на сплетню о себе
Нетребко грубо ответила журналистам на сплетню о себе - 04.08.2022 Украина.ру
Нетребко грубо ответила журналистам на сплетню о себе
Российская оперная певица Анна Нетребко резко высказалась в адрес журналистов, которые приписали ей роман с итальянским певцом Андреа Бочелли и назвали его "седовласым мужчиной", об этом 3 августа сообщило издание "Слово и дело"
2022-08-04T12:53
2022-08-04T12:53
новости
опера
нетребко
журналисты
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"Долбоящеры не дремлют. Теперь назвали Бочелли неизвестным седоволосым мужчиной",- написала Нетребко в соцсети.Новость о возможном романе двух именитых вокалистов появилась в "желтой прессе" накануне, журналисты предположили, что на снимке, сделанном неизвестным, Нетребко запечатлена в компании Бочелли.Ранее с аналогичной грубостью и в тех же выражениях певица высказалась в адрес своих поклонников.В начале лета экс-канцлер Германии Ангела Меркель осудила политическую деятельность российской оперной певицы Анны Нетребко. В начале марта Нью-Йоркская "Метрополитен-опера" потребовала от Нетребко отказаться от публичной поддержки президента РФ Владимира Путина на фоне событий на Украине. В противном случае оперной певице угрожали исключением из постановок. По той же причине с ней разорвала отношения Баварская государственная опера.
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новости, опера, нетребко, журналисты

Нетребко грубо ответила журналистам на сплетню о себе

12:53 04.08.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЮбилейный вечер А. Пахмутовой Анна Нетребко
Юбилейный вечер А. Пахмутовой Анна Нетребко - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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Российская оперная певица Анна Нетребко резко высказалась в адрес журналистов, которые приписали ей роман с итальянским певцом Андреа Бочелли и назвали его "седовласым мужчиной", об этом 3 августа сообщило издание "Слово и дело"
"Долбоящеры не дремлют. Теперь назвали Бочелли неизвестным седоволосым мужчиной",- написала Нетребко в соцсети.
Новость о возможном романе двух именитых вокалистов появилась в "желтой прессе" накануне, журналисты предположили, что на снимке, сделанном неизвестным, Нетребко запечатлена в компании Бочелли.
Ранее с аналогичной грубостью и в тех же выражениях певица высказалась в адрес своих поклонников.
В начале лета экс-канцлер Германии Ангела Меркель осудила политическую деятельность российской оперной певицы Анны Нетребко. В начале марта Нью-Йоркская "Метрополитен-опера" потребовала от Нетребко отказаться от публичной поддержки президента РФ Владимира Путина на фоне событий на Украине. В противном случае оперной певице угрожали исключением из постановок. По той же причине с ней разорвала отношения Баварская государственная опера.
Концерт Анны Нетребко в Казани - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 15:43
«Голос есть, а совести нет»: Володин назвал Нетребко предательницейПокаяния оперной певицы Анны Нетребко за российскую спецоперацию на Украине иначе как предательством не назовешь. В сфере культуры должны последовать кадровые выводы, полагает спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Такую точку зрения 1 апреля он выразил в своем Telegram-канале
 
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