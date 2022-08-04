https://ukraina.ru/20220804/1037287757.html

Нетребко грубо ответила журналистам на сплетню о себе

Нетребко грубо ответила журналистам на сплетню о себе - 04.08.2022 Украина.ру

Нетребко грубо ответила журналистам на сплетню о себе

Российская оперная певица Анна Нетребко резко высказалась в адрес журналистов, которые приписали ей роман с итальянским певцом Андреа Бочелли и назвали его "седовласым мужчиной", об этом 3 августа сообщило издание "Слово и дело"

2022-08-04T12:53

2022-08-04T12:53

2022-08-04T12:53

новости

опера

нетребко

журналисты

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"Долбоящеры не дремлют. Теперь назвали Бочелли неизвестным седоволосым мужчиной",- написала Нетребко в соцсети.Новость о возможном романе двух именитых вокалистов появилась в "желтой прессе" накануне, журналисты предположили, что на снимке, сделанном неизвестным, Нетребко запечатлена в компании Бочелли.Ранее с аналогичной грубостью и в тех же выражениях певица высказалась в адрес своих поклонников.В начале лета экс-канцлер Германии Ангела Меркель осудила политическую деятельность российской оперной певицы Анны Нетребко. В начале марта Нью-Йоркская "Метрополитен-опера" потребовала от Нетребко отказаться от публичной поддержки президента РФ Владимира Путина на фоне событий на Украине. В противном случае оперной певице угрожали исключением из постановок. По той же причине с ней разорвала отношения Баварская государственная опера.

https://ukraina.ru/20220401/1033673101.html

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новости, опера, нетребко, журналисты