https://ukraina.ru/20220804/1037253631.html
Военный НМ ДНР рассказал о второй и третьей линиях укрепления ВСУ
Военный НМ ДНР рассказал о второй и третьей линиях укрепления ВСУ
Военный НМ ДНР рассказал о второй и третьей линиях укрепления ВСУ
Ефрейтор Степан Селевёрстов из 9-го гвардейского штурмового полка морской пехоты НМ ДНР рассказал в интервью изданию Украина.ру, что войска республики продвигаются по авдеевскому и марьинскому направлениям, где уже преодолели первую линию укрепления ВСУ
2022-08-04T05:45
2022-08-04T05:45
2022-08-04T05:45
новости
эксперт
всу
авдеевка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102576/77/1025767753_0:224:3500:2193_1920x0_80_0_0_ca8d61602c5fbd96b51b96cc91ce963f.jpg.webp
Дальше, пояснил он, вторая и третья линии, которые укреплены куда лучше. Одна из них находится непосредственно перед Авдеевкой, где промзона, поселки, дачи и железнодорожные пути. А сама промзона — уже третья, самая последняя и самая укрепленная линия."Есть две Красноговоровки. Камнем преткновения является как одна, так и вторая. На данный момент идет работа по преодолению тамошних укреплений, их обрабатывают артиллерией, идет поиск наиболее слабых мест в украинской обороне. Они, в принципе, уже выявлены. Просто идет доработка в этом направлении, чтобы с минимальными потерями можно было оперативно нанести концентрированный удар", - рассказал ефрейтор.Луганская республика полностью освобождена в ходе специальной военной операции. В результате наступления российским военным удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.В настоящее время объединенные войска РФ и республик Донбасса продвигаются вперед на севере ДНР. Во вторник, 2 августа, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении еще 6-ти населенных пунктов ДНР: Григоровки, Берестового, Стряповки, Покровского, Семигорья и Новолуганского.Тем временем украинская сторона бомбит мирных граждан, которых до сих пор называет своими гражданами.Полностью интервью со Степаном Селевёрстовым можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220802/1037106780.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102576/77/1025767753_140:0:3361:2416_1920x0_80_0_0_7df4d1eba18a05cb388339092267a0b6.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, эксперт, всу, авдеевка
Военный НМ ДНР рассказал о второй и третьей линиях укрепления ВСУ
Ефрейтор Степан Селевёрстов из 9-го гвардейского штурмового полка морской пехоты НМ ДНР рассказал в интервью изданию Украина.ру, что войска республики продвигаются по авдеевскому и марьинскому направлениям, где уже преодолели первую линию укрепления ВСУ
Дальше, пояснил он, вторая и третья линии, которые укреплены куда лучше. Одна из них находится непосредственно перед Авдеевкой, где промзона, поселки, дачи и железнодорожные пути. А сама промзона — уже третья, самая последняя и самая укрепленная линия.
"Есть две Красноговоровки. Камнем преткновения является как одна, так и вторая. На данный момент идет работа по преодолению тамошних укреплений, их обрабатывают артиллерией, идет поиск наиболее слабых мест в украинской обороне. Они, в принципе, уже выявлены. Просто идет доработка в этом направлении, чтобы с минимальными потерями можно было оперативно нанести концентрированный удар", - рассказал ефрейтор.
Луганская республика полностью освобождена в ходе специальной военной операции. В результате наступления российским военным удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.
В настоящее время объединенные войска РФ и республик Донбасса продвигаются вперед на севере ДНР. Во вторник, 2 августа, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении еще 6-ти населенных пунктов ДНР: Григоровки, Берестового, Стряповки, Покровского, Семигорья и Новолуганского.
Тем временем украинская сторона бомбит мирных граждан, которых до сих пор называет своими гражданами.
Полностью интервью со Степаном Селевёрстовым можно прочитать здесь: