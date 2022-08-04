https://ukraina.ru/20220804/1037253631.html

Военный НМ ДНР рассказал о второй и третьей линиях укрепления ВСУ

Военный НМ ДНР рассказал о второй и третьей линиях укрепления ВСУ

Военный НМ ДНР рассказал о второй и третьей линиях укрепления ВСУ

Ефрейтор Степан Селевёрстов из 9-го гвардейского штурмового полка морской пехоты НМ ДНР рассказал в интервью изданию Украина.ру, что войска республики продвигаются по авдеевскому и марьинскому направлениям, где уже преодолели первую линию укрепления ВСУ

2022-08-04T05:45

2022-08-04T05:45

2022-08-04T05:45

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Дальше, пояснил он, вторая и третья линии, которые укреплены куда лучше. Одна из них находится непосредственно перед Авдеевкой, где промзона, поселки, дачи и железнодорожные пути. А сама промзона — уже третья, самая последняя и самая укрепленная линия."Есть две Красноговоровки. Камнем преткновения является как одна, так и вторая. На данный момент идет работа по преодолению тамошних укреплений, их обрабатывают артиллерией, идет поиск наиболее слабых мест в украинской обороне. Они, в принципе, уже выявлены. Просто идет доработка в этом направлении, чтобы с минимальными потерями можно было оперативно нанести концентрированный удар", - рассказал ефрейтор.Луганская республика полностью освобождена в ходе специальной военной операции. В результате наступления российским военным удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.В настоящее время объединенные войска РФ и республик Донбасса продвигаются вперед на севере ДНР. Во вторник, 2 августа, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении еще 6-ти населенных пунктов ДНР: Григоровки, Берестового, Стряповки, Покровского, Семигорья и Новолуганского.Тем временем украинская сторона бомбит мирных граждан, которых до сих пор называет своими гражданами.Полностью интервью со Степаном Селевёрстовым можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220802/1037106780.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, эксперт, всу, авдеевка