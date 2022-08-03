https://ukraina.ru/20220803/1037234646.html

"Теперь у товарища Си есть 100 дней": эксперты о визите Пелоси на Тайвань

"Теперь у товарища Си есть 100 дней": эксперты о визите Пелоси на Тайвань - 03.08.2022 Украина.ру

"Теперь у товарища Си есть 100 дней": эксперты о визите Пелоси на Тайвань

Во вторник, 2 августа, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань. В среду Пелоси встретилась с главой местной администрации Цай Инвэнь. Украина.ру, 03.08.2022

2022-08-03T13:23

2022-08-03T13:23

2022-08-03T13:23

эксклюзив

тайвань

нэнси пелоси

китай

сша

олег ясинский

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Во вторник, 2 августа, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань. В среду Пелоси встретилась с главой местной администрации Цай Инвэнь. Это первый визит спикера палаты представителей США на остров с 1997 года.Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.На фоне визита Пелоси Народно-освободительная армия Китая начала серию военных операций и учений у берегов Тайваня.В свою очередь в Белом доме подтвердили приверженность политике "одного Китая", но дистанцировались от визита Пелоси, заявив, что она принимает решения самостоятельно.Что эксперты и лидеры мнений писали о вояже спикера - в обзоре от издания Украина.ру.Журналист Олег Ясинский считает, что быстрое сближение Китая и России теперь неизбежно: «К счастью, китайское правительство проявило мудрость и выдержку, отказавшись провести в отношение ведьмы заслуженную эвтаназию.И поскольку даже не мудрость, а просто проявления разума в сегодняшних международных отношениях — величайшая редкость, Китай заслуживает восхищения. Пару часов назад цивилизации мира висели на волоске.Очередная провокация главного врага человечества — правительства США — опять против всего мира, ещё раз подтверждает нашу всеобщую необходимость немедленного уничтожения сложившейся международной системы, в которой не давно осталось ничего, кроме двойных стандартов и интересов корпораций.Те, кто говорят сейчас о "пощёчине США Китаю" или "публичном унижении Си", ничего не поняли. Правительство США только что устроило позорное реалити-шоу с огромными рисками планетарного ядерного конфликта, только чтобы напомнить всем о своих имперских амбициях повсеместно и любой ценой.Нравится это кому-то или нет, но сегодняшней дикарской выходкой США не оставляют России и Китаю никакого иного пути, как навстречу друг другу, причём бегом».Украинский общественный деятель Дмитрий Спивак переживает, что об Украине в свете нового потенциального конфликта быстро забудут: «Тревожная вещь. Сегодня весь мир следит за событиями в Тайване.В том числе Украина, украинские СМИ и телеграм-каналы. По сути, наша страна сегодня выпала из информационной повестки. Все ждут, сядет Пелоси в Тайване или же нет. И какова будет реакция Китая. Изредка попадаются новости о нас и о войне в нашей стране. В эту же секунду Украина продолжает жить в своей реальности — все восточные области сейчас под угрозой ракетных ударов. А что же будет, если Китай ответит и начнутся непоправимые события? Об Украине и вовсе все забудут?И мы останемся один на один с российскими ракетами? Одна надежда, что здравый смысл победит военные амбиции государств. Хватает уже одной войны. В Европе.Альберт Эйнштейн говорил, что "я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвёртая — палками и камнями". Сегодня эта фраза как нельзя актуальна».Украинский политический эксперт Юрий Романенко рассчитывает, что в ближайшее время большой китайской войны не будет, потому что страна не готова воевать с коллективным Западом: «Тайвань — как Агадирский кризис XXI века. Маневры вокруг Тайваня напоминают Агадирский кризис 1911 года. В мае 1911 года Франция оккупировала Фес в Марокко, а Германия направила канонерку "Пантеру" в Агадир. В итоге чуть не началась Первая Мировая война. Но стороны были еще не готовы. С Тайванем похожая ситуация. Китай еще не закончил подготовку экономики. Например, только к 2025 году Китай закроет свою потребность в 80% критических технологий. Китай не закончил модернизацию ВМФ, а без него он сразу потеряет контроль над морскими коммуникациями, которые критичны в плане доставки сырья и экспорта товаров. Собственно говоря, экспорт сразу прекратится. Потому Китай спешит усилишь ШОС, чтобы укрепить континентальный блок государств с которыми можно будет создать замкнутую экономику. На все это нужно время. Потому я уверен, что войны сейчас не будет».Российский политолог Сергей Марков обвинил США в авантюризме: «Пелоси прибывает на Тайвань. Эта поездка приведет к падению авторитета США в мире. Потому что она явно показала, что США путем авантюры готовы создать кризис на пустом месте.Поездка Пелоси показала, что хаос нарастает в политике Вашингтона. Теперь еще большее число стран захочет дистанцироваться от Вашингтона. Никто не хочет зависеть от сумасшедших.Сила воли нужна в важных делах. Рисковать мировой безопасностью, чтобы потроллить Си и очень умеренно ведущий себя Китай, — это не сила воли, а безумный авантюризм».Украинский эксперт Евгений Магда вдруг обнаружил, что на глобусе есть еще и другие страны, кроме Украины: «На самом деле многодневный "пелосинг" прежде всего напоминает, что мир не является украиноцентричным. К сожалению».А украинский политический Михаил Чаплыга видит в происходящем плохие сигналы для Украины: «Ну а теперь о Китае и США без стеба.1. Для нас это плохо все... Ибо отвлекает мир от войны у нас (((2. Собирались ли КНР воевать прямо с США? Нет.3. Собирались ли США воевать прямо с КНР? Нет.4. Это выпад против КНР или лично Си? Лично Си...5. Является ли КНР только дядькой Си? И да, и нет...6. Улетит ли Пелоси? Конечно, улетит.7. Что будет дальше?А дальше будут "учения" КНР вокруг Тайваня. Его судьба, конечно, же была предопределена. Даже ЦРУ говорило, что вопрос не в том, захватит ли КНР Тайвань, а в том, когда...Но думали, 5 лет есть... Теперь нет. Теперь есть 100 дней. У товарища Си. Либо он берет Тайвань, либо он теряет пост.Оба варианта возможны и равновероятны. Но одно можно сказать точно. Война за Тайвань будет, и ГОРАЗДО теперь раньше, чем ожидала разведка. Отмечу, что война бывает и чисто экономической.Ни КНР, ни США не шли бы на прямую конфронтацию. Но как только Пелоси улетит... Все начнется. На это, видимо, и был расчет. И тогда либо Китай, либо США. Либо новая конфигурация мира».

https://ukraina.ru/20220803/1037230030.html

https://ukraina.ru/20220803/1037224602.html

https://ukraina.ru/20220803/1037232630.html

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Виктория Титова

эксклюзив, тайвань, нэнси пелоси, китай, сша, олег ясинский