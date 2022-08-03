https://ukraina.ru/20220803/1037232630.html

В США связали визит Пелоси на Тайвань с возрастающим недоверием Вашингтона к Зеленскому

В США связали визит Пелоси на Тайвань с недоверием Вашингтона к Зеленскому

В США связали визит Пелоси на Тайвань с возрастающим недоверием Вашингтона к Зеленскому

Трехкратный лауреат Пулитцеровской премии, колумнист New York Times Томас Фридман на днях написал новую статью, в которой раскритиковал "совершенно безрассудный" визит на Тайвань спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси

2022-08-03T10:04

2022-08-03T10:04

2022-08-03T10:05

новости

сша

нэнси пелоси

владимир зеленский

доверие

вашингтон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103427/25/1034272544_0:57:1043:643_1920x0_80_0_0_822fbf5e17439c5c7d0692b375faec3c.jpg.webp

Фридман добавил, что конфликт на Украине "настолько незавершен", "настолько нестабилен" инастолько не лишен опасных сюрпризов", и тем не менее США идут на риск конфликта с Китаем из-за Тайваня, "спровоцированного самовольным и легкомысленным визитом спикера палаты представителей"."Азбучная истина геополитики гласит, что не стоит затевать войну на два фронта с двумя сверхдержавами одновременно", - резюмировал Фридман.

https://ukraina.ru/20220803/1037226752.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, нэнси пелоси, владимир зеленский, доверие, вашингтон