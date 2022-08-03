В США связали визит Пелоси на Тайвань с возрастающим недоверием Вашингтона к Зеленскому
10:04 03.08.2022 (обновлено: 10:05 03.08.2022)
Трехкратный лауреат Пулитцеровской премии, колумнист New York Times Томас Фридман на днях написал новую статью, в которой раскритиковал "совершенно безрассудный" визит на Тайвань спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси
"Невозможно было выбрать худшее время. Дорогой читатель, украинская война не окончена. И в частном порядке американские чиновники гораздо более обеспокоены руководством Украины, чем это выносится на публику. Существует глубокое недоверие между Белым домом и президентом Украины Владимиром Зеленским, значительно большее, чем сообщается", - написал он.
Фридман добавил, что конфликт на Украине "настолько незавершен", "настолько нестабилен" инастолько не лишен опасных сюрпризов", и тем не менее США идут на риск конфликта с Китаем из-за Тайваня, "спровоцированного самовольным и легкомысленным визитом спикера палаты представителей".
"Азбучная истина геополитики гласит, что не стоит затевать войну на два фронта с двумя сверхдержавами одновременно", - резюмировал Фридман.