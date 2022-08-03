В США связали визит Пелоси на Тайвань с недоверием Вашингтона к Зеленскому
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В США связали визит Пелоси на Тайвань с возрастающим недоверием Вашингтона к Зеленскому
В США связали визит Пелоси на Тайвань с недоверием Вашингтона к Зеленскому
В США связали визит Пелоси на Тайвань с возрастающим недоверием Вашингтона к Зеленскому
Трехкратный лауреат Пулитцеровской премии, колумнист New York Times Томас Фридман на днях написал новую статью, в которой раскритиковал "совершенно безрассудный" визит на Тайвань спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси
2022-08-03T10:04
2022-08-03T10:05
новости
сша
нэнси пелоси
владимир зеленский
доверие
вашингтон
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Фридман добавил, что конфликт на Украине "настолько незавершен", "настолько нестабилен" инастолько не лишен опасных сюрпризов", и тем не менее США идут на риск конфликта с Китаем из-за Тайваня, "спровоцированного самовольным и легкомысленным визитом спикера палаты представителей"."Азбучная истина геополитики гласит, что не стоит затевать войну на два фронта с двумя сверхдержавами одновременно", - резюмировал Фридман.
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новости, сша, нэнси пелоси, владимир зеленский, доверие, вашингтон

В США связали визит Пелоси на Тайвань с возрастающим недоверием Вашингтона к Зеленскому

10:04 03.08.2022 (обновлено: 10:05 03.08.2022)
 
© president.gov.uaЗеленский НАТО
Зеленский НАТО
© president.gov.ua
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Трехкратный лауреат Пулитцеровской премии, колумнист New York Times Томас Фридман на днях написал новую статью, в которой раскритиковал "совершенно безрассудный" визит на Тайвань спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси

"Невозможно было выбрать худшее время. Дорогой читатель, украинская война не окончена. И в частном порядке американские чиновники гораздо более обеспокоены руководством Украины, чем это выносится на публику. Существует глубокое недоверие между Белым домом и президентом Украины Владимиром Зеленским, значительно большее, чем сообщается", - написал он.

Фридман добавил, что конфликт на Украине "настолько незавершен", "настолько нестабилен" инастолько не лишен опасных сюрпризов", и тем не менее США идут на риск конфликта с Китаем из-за Тайваня, "спровоцированного самовольным и легкомысленным визитом спикера палаты представителей".
"Азбучная истина геополитики гласит, что не стоит затевать войну на два фронта с двумя сверхдержавами одновременно", - резюмировал Фридман.
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