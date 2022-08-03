https://ukraina.ru/20220803/1037230030.html

Совпадение? Китай приостановил ввоз продуктов с Тайваня

Совпадение? Китай приостановил ввоз продуктов с Тайваня

Совпадение? Китай приостановил ввоз продуктов с Тайваня

Со среды, 3 августа, Китай приостановил ввоз цитрусовых и некоторых видов замороженной рыбы с Тайваня. Сообщение об этом сделало Главное таможенное управление КНР

2022-08-03T09:05

2022-08-03T09:05

2022-08-03T09:21

новости

китай

тайвань

нэнси пелоси

продукты

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По официальной версии, это решение продиктовано санитарными нормами: в данной продукции в последнее время находили карантинных вредителей, а также СOVID-19. Однако многие эксперты склоняются к тому, что это – политический сигнал Тайваню со стороны Пекина.Во вторник, 2 августа, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлилась в аэропорту Тайбэя. Администрация США, которая была предупреждена председателем КНР об "игре с огнем", заверила, что следует политике "одного Китая", но при этом дистанцировалась от ответственности за действия Пелоси, заявив, что спикер принимает решения сама.К слову, это первый визит американского политика такого ранга на Тайвань с 1997 года.КНР считает остров своей провинцией и выступает против прямого общения острова с представительствами других государств. На визит Пелоси в Пекине обещали отреагировать крайне жестко, многие эксперты восприняли это как угрозу уничтожения самолета, на котором прилетит спикер, однако этого не произошло.Теперь многие специалисты по Китаю утверждают, что ответом на сложившуюся ситуацию станет блокирование Пекином Тайваньского пролива. Эксперты считают, что для этого будет расширен контроль КНР над опознавательными зонами ПВО в Восточно- и Южно-Китайском морях, а также вокруг острова будут размещены силы ВМФ на постоянной основе.Известно, что в настоящее время в акватории вокруг Тайваня начались учения Народно-освободительной армии Китая, которые продолжатся до конца недели.

https://ukraina.ru/20220803/1037226869.html

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новости, китай, тайвань, нэнси пелоси, продукты