https://ukraina.ru/20220803/1037226869.html

Как Зеленский хочет заставить Одессу снести Екатерину и готовит к водной блокаде

Как Зеленский хочет заставить Одессу снести Екатерину и готовит к водной блокаде - 03.08.2022 Украина.ру

Как Зеленский хочет заставить Одессу снести Екатерину и готовит к водной блокаде

Украина.ру, 03.08.2022

2022-08-03T08:15

2022-08-03T08:15

2022-08-03T09:34

эксклюзив

одесса

украина

владимир зеленский

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В Одессе военные будни идут своим чередом. Одним из важнейших событий в общественно-политической жизни стало одобрение сноса памятника отцам-основателям города (памятника Екатерине Второй или в простонародье Катьке) со стороны Зеленского. Еще с весны различные националистически настроенные граждане создали две петиции по данному вопросу. Примечательно, что голосовать могут представители любого региона страны, то есть на судьбу монумента влияли преимущественно не одесситы. Автор одной из петиций требовал убрать его по причине «уничтожения Екатериной Запорожской Сечи и угнетения украинцев», а автор другой — предложил заменить основателей Одессы на изображение американского порноактера Билли Херрингтона.Как националисты боролись против памятника ЕкатеринеИменно на последнюю, казалось бы, шуточную петицию президент дал развернутый ответ, указав на важность «проработки вопросов очистки общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия, которое закрепляет в Украине российские пропагандистские антиукраинские нарративы». Решать данный вопрос должен городской совет во главе с Геннадием Трухановым, ибо установлен памятник в 2007 г. по инициативе органа местного самоуправления.Отметим, что монумент, в общем-то не дает покоя различным националистам, которые пытались добиться сноса чуть ли не со дня его восстановления на Екатерининской площади. Организация «Объединение казачьих организаций "Сич"» подала на горсовет иск с требованием возврата монумента восставшим потемкинцам и, соответственно, уничтожения памятника отцам-основателям. За данным иском и организацией, его подавшей, стоял бывший нардеп «Нашей Украины» Юрий Кармазин.Судебная тяжба растянулась на долгие десять лет, переходя из одной инстанции в другую. После 2014 г. кампанию против памятника возглавлял Институт нацпамяти во главе со скандальным русофобом Вятровичем. 7 сентября 2017 года Приморский районный суд отменил два решения Одесского горсовета 10-летней давности о реконструкции площади, признав незаконным восстановление памятника Екатерине ІІ. Однако обязывать сносить суд его не стал. Националисты, естественно, не успокоились, козыряя судебным постановлением как значимой победой, обосновывающей их правоту. В канун местных выборов 2020 года тему попытались вновь раскачать, но тогда, кроме небольшого митинга, ничего не вышло.Первый этап исторического ревизионизма прошел в рамках «декоммунизации», однако было очевидно, что на этом они не остановятся, и следующими их мишенями стали деятели истории «имперского» периода. Все в рамках курса на переписывание истории, вычленения некой «украинской Украины», существующей вне времени и пространства, без учета исторических реалий. А сейчас ситуация усугубляется тем, что противодействовать этим деструктивным тенденциям стало попросту невозможно из-за военной цензуры и репрессий. После начала спецоперации России зачистка русского исторического и культурного наследия стала приоритетом в гуманитарной политике киевской власти. Она сводится к уничтожению в истории и культуры Украины целых пластов, связанных с периодом Российской империи и СССР, которые должны ассоциироваться только с негативом. Памятник Екатерине играет одну из ключевых ролей, ведь он — живое напоминание о русском прошлом города.Труханову не получится отсидетьсяКак мы неоднократно писали, мэр Одессы Геннадий Труханов пытался усидеть на двух стульях. С одной стороны — высказываться против РФ, делать реверансы Офису президента и националистам, переименовывая улицы и убрав доску с изображением героев СССР. С другой — говорил, что «обеспокоен травлей всего русского», выступал против переименования улицы Пушкинской спуская на тормозах полную дерусификацию и стремясь сохранить памятник Екатерине как пропуск на новый мэрский срок. Теперь, похоже, что возможности отсидеться у градоначальника не будет, хотя он попытается все максимально затянуть. Однако нюанс в том, что против Труханова сложилась серьезная коалиция в лице военного губернатора Максима Марченко, пользующегося расположением Киева и бизнесмена Аднана Кивана.Дабы оставаться в тренде Труханов наехал на Всемирный клуб одесситов. Организация давно имела репутацию сборища графоманов и профессиональных политических украинцев, которые на своих мероприятиях собирали деньги на АТО, а сейчас — на войну с «агрессором». Ему не понравилось, что награду в литературном конкурсе имени Бабеля жюри присудило российским писателям.«Все это происходит на фоне полномасштабного вторжения РФ на Украину, когда артисты мирового уровня отменяют свои концерты в России и призывают остановить уничтожение украинского народа», — распинался мэр.Ведь во время войны такое нельзя допускать, ведь торжествуют русские, а их положено ненавидеть. Правда, циники заметили, что весь сыр-бор был затеян для того, чтобы лишить клуб льготной аренды стоимостью гривну в год за шикарное помещение в центре города. Так что скандал может быть прикрытием для передачи территории неким бизнесменам, аффилированным с мэрией.Зерновой коридор не для простых граждан, подготовка провокации военным губернаторомТем временем несколько дней назад заработал пресловутый «зерновой коридор"» — из одесского порта отчалило первое судно с зерном, что власти превратили в помпезное событие для пиара. В город прибыл сам Зеленский, а также «ревизоры» из числа послов стран G-7, призванных проконтролировать соблюдение интересов главных бенефициаров украинского аграрного экспорта — западных корпораций, потирающих руки в предвкушении прибыли. Свой процент перепадет украинским аграрным олигархам и чиновникам Офиса президента.Согласно оценкам украинских властей, экспорт зерна может достичь трех миллионов тонн в месяц примерно через четыре-шесть недель, что принесет Украине 1 млрд долларов в месяц. Тотальная распродажа зерна в свете двукратного падения урожая нынешнего года, росту его цены на внутреннем рынке, подорожанию хлеба, а в последствии — и к его дефициту.Кстати, в заявлении Минобороны Турции касательно старта работы координационного центра по контролю за выполнением Стамбульских соглашений, говорилось, что «в трех портах Украины ведется подготовка к выходу в море новых судов с зерном и продовольствием». То есть вывозить из страны будут и другие продовольственные культуры — кукурузу, подсолнечник и пр. Но простым гражданам радоваться данному факту не стоит. Для них такие известия не несут ничего хорошего. Ведь в следующем году может возникнуть нехватка продовольствия и Украина будет полностью зависеть от западной гуманитарной помощи.Что же касается боевых действий, то после Стамбула многие подумали, мол теперь-то ударов ВС РФ по Одесской области не последует. Однако как оказалось, обязательства не чинить препятствия для продовольственного экспорта не равнозначно отсутствию бомбардировок военной инфраструктуры. Ракетные прилеты с разной степенью интенсивности продолжаются, и по-прежнему редкий день обходится без сигналов воздушной тревоги.Горожане вовсе не рвутся воевать, продолжая прятаться от мобилизации, использовать различные полулегальные и нелегальные способы выезда заграницу. Периодически тех, кто обеспечивает такую возможность ловят, но спроса меньше не становится. Хотя ценник немаленький — от 6 до 9 тыс. долларов за человека.Согласно инсайдерским данным в Одесской ОВА, губернатор Марченко дал команду готовить город к осаде. Значит, в марше ВС РФ на Одесскую область в украинской власти мало кто сомневается. Тем более после публичного объявления о формировании Одесской бригады, возглавляемой экс-нардепом Игорем Марковым.Сейчас от ОВА поступило распоряжение отрабатывать сценарий противодействия водной блокаде города по образцу лета-осени 1941 года. Тогда Одесса была окружена, и румыны захватили село Беляевка, где находилась насосная станция. Они перекрыли водоснабжение, и одесситы буквально изнывали от жажды. После одной из удачных контрнаступательных операций, — знаменитого Григорьевского десанта, — воду вернули. Но с тех пор никто не рассматривал альтернативы, системообразующих изменений в данном аспекте не произошло. Мэрия провела анализ воды из местных водохранилищ, которую предлагают очищать с помощью мобильных систем, полученных от Японии. Что из этого выйдет — непонятно.Конечно, российские военные — не румыны 1941 г. и перекрывать воду Одессе не станут. Но сама отработка такого сценария настораживает. Украинская сторона может что-то сделать с водопроводом, чтобы обвинить Россию в «водном геноциде» для нагнетания к ней негатива.

https://ukraina.ru/20211102/1032591062.html

https://ukraina.ru/20220801/1037073816.html

https://ukraina.ru/20220803/1037225130.html

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Виталий Диденко

Виталий Диденко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виталий Диденко

эксклюзив, одесса, украина, владимир зеленский