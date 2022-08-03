Молдавия решила заменить российский газ на ивы, которые еще не выросли - 03.08.2022 Украина.ру
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Молдавия решила заменить российский газ на ивы, которые еще не выросли
Молдавия решила заменить российский газ на ивы, которые еще не выросли - 03.08.2022 Украина.ру
Молдавия решила заменить российский газ на ивы, которые еще не выросли
Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что альтернативным источником энергии для его страны может стать древесина ивы. Такое заявление он сделал 2 августа, сообщает местный канал tv8.md
2022-08-03T07:56
2022-08-03T07:56
новости
энергетика
газ
газпром
молдавия
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Спыну сказал, что власти Молдавии предстоящей зимой намерены сократить потребление газа минимум на 15%. Он пояснил, что делается это для того, чтобы снизить последствия энергокризиса и застраховаться на случай, если "Газпром" решит уменьшить объем поставок.Молдавский вице-премьер заявил, что из древесины ивы "можно сделать другое топливо, которое может быть использовано государственными учреждениями или гражданами", однако добавил, что для замещения нужно время, поскольку ивы только предстоит вырастить.В октябре прошлого года власти Молдавии договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику. Условием стало проведение аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Однако тендер на проведение аудита провалился, потому что многие компании просто отказались приезжать из-за событий на Украине, однако руководство страны продолжает попытки решить вопрос.Между тем, сложившиеся обстоятельства позволяют "Газпрому" в любое время остановить поставки газа в республику.
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новости, энергетика, газ, газпром, молдавия

Молдавия решила заменить российский газ на ивы, которые еще не выросли

07:56 03.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкДеревья на набережной реки Ольховки в национальном парке "Кисловодский" в Ставропольском крае.
Деревья на набережной реки Ольховки в национальном парке Кисловодский в Ставропольском крае. - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
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Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что альтернативным источником энергии для его страны может стать древесина ивы. Такое заявление он сделал 2 августа, сообщает местный канал tv8.md
Спыну сказал, что власти Молдавии предстоящей зимой намерены сократить потребление газа минимум на 15%. Он пояснил, что делается это для того, чтобы снизить последствия энергокризиса и застраховаться на случай, если "Газпром" решит уменьшить объем поставок.
Молдавский вице-премьер заявил, что из древесины ивы "можно сделать другое топливо, которое может быть использовано государственными учреждениями или гражданами", однако добавил, что для замещения нужно время, поскольку ивы только предстоит вырастить.
В октябре прошлого года власти Молдавии договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику. Условием стало проведение аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Однако тендер на проведение аудита провалился, потому что многие компании просто отказались приезжать из-за событий на Украине, однако руководство страны продолжает попытки решить вопрос.
Между тем, сложившиеся обстоятельства позволяют "Газпрому" в любое время остановить поставки газа в республику.
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