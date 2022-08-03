Молдавия решила заменить российский газ на ивы, которые еще не выросли
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкДеревья на набережной реки Ольховки в национальном парке "Кисловодский" в Ставропольском крае.
Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что альтернативным источником энергии для его страны может стать древесина ивы. Такое заявление он сделал 2 августа, сообщает местный канал tv8.md
Спыну сказал, что власти Молдавии предстоящей зимой намерены сократить потребление газа минимум на 15%. Он пояснил, что делается это для того, чтобы снизить последствия энергокризиса и застраховаться на случай, если "Газпром" решит уменьшить объем поставок.
Молдавский вице-премьер заявил, что из древесины ивы "можно сделать другое топливо, которое может быть использовано государственными учреждениями или гражданами", однако добавил, что для замещения нужно время, поскольку ивы только предстоит вырастить.
В октябре прошлого года власти Молдавии договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику. Условием стало проведение аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Однако тендер на проведение аудита провалился, потому что многие компании просто отказались приезжать из-за событий на Украине, однако руководство страны продолжает попытки решить вопрос.
Между тем, сложившиеся обстоятельства позволяют "Газпрому" в любое время остановить поставки газа в республику.