Победа — в пути. Пелоси на Тайване - 03.08.2022 Украина.ру
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Победа — в пути. Пелоси на Тайване
Победа — в пути. Пелоси на Тайване - 03.08.2022 Украина.ру
Победа — в пути. Пелоси на Тайване
Ранним утром 3 августа в ночном эфире центральных каналов КНР крутили сериалы, официальные новостные сайты не публиковали обновлений, а популярные блогеры, на... Украина.ру, 03.08.2022
2022-08-03T07:41
2022-08-03T09:34
эксклюзив
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Ранним утром 3 августа в ночном эфире центральных каналов КНР крутили сериалы, официальные новостные сайты не публиковали обновлений, а популярные блогеры, на протяжении нескольких дней горячо рассуждающие о возможности удара по Тайваню, разочарованно замолчали. Пелоси официально прибыла на Тайвань. Всё прошло без сучка и без задоринки, точно так, как ранее обсуждалось на канале СиЭнЭн. В ответ на прилёт провокационного политика МИД КНР сделал очередное китайское предупреждение.Согласно сообщениям в соцсетях, на подлёте самолёта Пелоси к Тайваню, самолёт НОАК перелетел Тайваньский пролив и вошёл в пространство, контролируемое ВВС Тайваня. Говорят, что на тот момент в небе не было других бортов, кроме китайского Су-35 и Пелоси. Маленькая победа китайского лётчика, за которой, по-видимому, было некоторое противостояние между китайскими и американскими военными самолётами, что, впрочем, никак не подтверждается официальными источниками. В итоге Пелоси всё-таки приземлилась в аэропорту Тайбэя: китнет (китайский интернет. — Ред.) полон стонов разочарования — диванные войска потерпели поражение. Пользователи интернета разводят руками и вопрошают: как теперь миру в глаза смотреть будем? Зря боеприпасы тратили, стреляли дорогими ракетами, готовились!Но, отбрасывая эмоции, необходимо здраво оценить произошедшее. Какие последствия за собой несёт совершившийся визит Пелоси на Тайвань? В политическом плане это, конечно же, дополнительные голоса избирателей демократам и Пелоси в частности. А следовательно, определённое укрепление администрации Байдена и первая дипломатическая победа, за которой последует ещё более жёсткое давление на Китай. Можно говорить и об укреплении позиций тайваньских политиков, ратующих за независимость острова. События ночи со 2 на 3 августа показали миру, что пока КНР неспособна достойно отвечать на выходки тайваньской администрации. Такова общая картина произошедшего.И всё же, можно ли считать дипломатическое поражение КНР в противостоянии вокруг визита Пелоси поражением?Рассуждая скоропалительно, — да, это поражение и удар по настроениям внутри страны. Большинство граждан КНР были готовы к тому, что бойцы НОАК ступят на землю острова. Это и негативный международный резонанс, который постараются раздуть западные СМИ. Но понимая всю сложность и запутанность китайской дипломатии, можно быть уверенным в том, что в долгосрочной перспективе руководство страны ответит США за это «поражение 2 августа» либо санкциями в отношении самих США, либо военной и экономической блокадой Тайваня и давлением на непопулярную среди тайваньцев администрацию Цай Инвэнь. Весьма вероятно усиление подготовки армии и увеличение числа военнослужащих из числа резервистов: события прошлой ночи косвенно показали слабость сил НОАК перед лицом военного столкновения с армией США. Стоит обратить внимание на заявление официального представителя Восточной военного округа НОАК о том, что начиная с вечера 2 августа вокруг острова Тайвань будет проходить ряд военных операций всех родов войск: совместные воздушные и морские учения в северном, юго-западном и юго-восточном морском и воздушном пространстве острова. Также в проливе и восточной части острова будут проходить боевые стрельбы дальнего действия. Данные действия рассматриваются китайскими военными как сдерживающий фактор против эскалации напряжённости со стороны США по тайваньскому вопросу и пусть и очередным, но серьёзным предупреждением тайваньским политикам, стремящимся к де-юре независимости от Пекина. Нельзя исключать и того, что ВВС НОАК каким-то образом могут омрачить отлёт Пелоси, но и это вряд ли будет главным ответом на произошедшее. Вероятнее всего, Китай, не готовый на развязывание военного конфликта с США и не желающий поддаваться на провокации американских политиков, после отлёта с Тайваня иностранного политика, специализирующегося на провокациях, продолжит затяжное противостояние с тайваньской администрацией, конечной целью которого будет мирное объединение без вмешательства иностранных сил. Китайцы не хотят воевать, но, похоже, умеют ждать. Как бы там ни было, основной мыслью всем известного трактата Сунь-Цзы о войне, по которому якобы живут и современные китайцы, является то, что наилучшая война — это та война, которая приносит максимум выгоды при минимуме вреда.Его же другая мудрость гласит, что на войне бывают победы, одержанные посредством пути. Возможно, история с визитом Пелоси на Тайвань — именно тот случай, когда власть КНР находится только в начале длинного пути к победе.
https://ukraina.ru/20220803/1037226010.html
https://ukraina.ru/20220803/1037225675.html
https://ukraina.ru/20220802/1037090118.html
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Азат Рахманов
Азат Рахманов
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Украина.ру
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5
4.7
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив

Победа — в пути. Пелоси на Тайване

07:41 03.08.2022 (обновлено: 09:34 03.08.2022)
 
© AFP / Handout / Taiwan's Ministry of Foreign Affairs (MOFA)
- РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© AFP / Handout / Taiwan's Ministry of Foreign Affairs (MOFA)
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Азат Рахманов
корреспондент
Все материалы
Ранним утром 3 августа в ночном эфире центральных каналов КНР крутили сериалы, официальные новостные сайты не публиковали обновлений, а популярные блогеры, на протяжении нескольких дней горячо рассуждающие о возможности удара по Тайваню, разочарованно замолчали. Пелоси официально прибыла на Тайвань.
Всё прошло без сучка и без задоринки, точно так, как ранее обсуждалось на канале СиЭнЭн. В ответ на прилёт провокационного политика МИД КНР сделал очередное китайское предупреждение.
Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
07:38
"Демонстрация недовольства": в КНР рассказали, как ответят на визит Пелоси на ТайваньКитайское издание South China Morning Post 3 августа написало, что после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, Китай будет проявлять все больше пренебрежения к неофициальным нормам, благодаря которым до сих пор удавалось сохранить мир с островом
Согласно сообщениям в соцсетях, на подлёте самолёта Пелоси к Тайваню, самолёт НОАК перелетел Тайваньский пролив и вошёл в пространство, контролируемое ВВС Тайваня.
Говорят, что на тот момент в небе не было других бортов, кроме китайского Су-35 и Пелоси. Маленькая победа китайского лётчика, за которой, по-видимому, было некоторое противостояние между китайскими и американскими военными самолётами, что, впрочем, никак не подтверждается официальными источниками.
В итоге Пелоси всё-таки приземлилась в аэропорту Тайбэя: китнет (китайский интернет. — Ред.) полон стонов разочарования — диванные войска потерпели поражение. Пользователи интернета разводят руками и вопрошают: как теперь миру в глаза смотреть будем? Зря боеприпасы тратили, стреляли дорогими ракетами, готовились!
Но, отбрасывая эмоции, необходимо здраво оценить произошедшее. Какие последствия за собой несёт совершившийся визит Пелоси на Тайвань? В политическом плане это, конечно же, дополнительные голоса избирателей демократам и Пелоси в частности. А следовательно, определённое укрепление администрации Байдена и первая дипломатическая победа, за которой последует ещё более жёсткое давление на Китай.
Можно говорить и об укреплении позиций тайваньских политиков, ратующих за независимость острова. События ночи со 2 на 3 августа показали миру, что пока КНР неспособна достойно отвечать на выходки тайваньской администрации. Такова общая картина произошедшего.
- РИА Новости, 1920, 03.08.2022
07:25
Вопреки предупреждениям Пекина: Пелоси прибыла на встречу с главой администрации ТайваняСпикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прибыла в офис главы администрации Тайваня на встречу с главой острова Цай Инвэнь. Такую информацию сообщили тайваньские СМИ, которые ведут трансляцию встречи
И всё же, можно ли считать дипломатическое поражение КНР в противостоянии вокруг визита Пелоси поражением?
Рассуждая скоропалительно, — да, это поражение и удар по настроениям внутри страны. Большинство граждан КНР были готовы к тому, что бойцы НОАК ступят на землю острова. Это и негативный международный резонанс, который постараются раздуть западные СМИ.
Но понимая всю сложность и запутанность китайской дипломатии, можно быть уверенным в том, что в долгосрочной перспективе руководство страны ответит США за это «поражение 2 августа» либо санкциями в отношении самих США, либо военной и экономической блокадой Тайваня и давлением на непопулярную среди тайваньцев администрацию Цай Инвэнь. Весьма вероятно усиление подготовки армии и увеличение числа военнослужащих из числа резервистов: события прошлой ночи косвенно показали слабость сил НОАК перед лицом военного столкновения с армией США.
Стоит обратить внимание на заявление официального представителя Восточной военного округа НОАК о том, что начиная с вечера 2 августа вокруг острова Тайвань будет проходить ряд военных операций всех родов войск: совместные воздушные и морские учения в северном, юго-западном и юго-восточном морском и воздушном пространстве острова.
Также в проливе и восточной части острова будут проходить боевые стрельбы дальнего действия. Данные действия рассматриваются китайскими военными как сдерживающий фактор против эскалации напряжённости со стороны США по тайваньскому вопросу и пусть и очередным, но серьёзным предупреждением тайваньским политикам, стремящимся к де-юре независимости от Пекина.
Нельзя исключать и того, что ВВС НОАК каким-то образом могут омрачить отлёт Пелоси, но и это вряд ли будет главным ответом на произошедшее. Вероятнее всего, Китай, не готовый на развязывание военного конфликта с США и не желающий поддаваться на провокации американских политиков, после отлёта с Тайваня иностранного политика, специализирующегося на провокациях, продолжит затяжное противостояние с тайваньской администрацией, конечной целью которого будет мирное объединение без вмешательства иностранных сил.
Ненси Пелоси орден княгини Ольги
Вчера, 09:19
Global Times: "упрямство и эгоизм Пелоси станут началом конца американской гегемонии"Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань может способствовать воссоединению острова с КНР и привести к необратимым последствиям в регионе. К такому выводу пришли аналитики, опрошенные сотрудниками китайской газеты Global Times. Об этом издание написало 2 августа
Китайцы не хотят воевать, но, похоже, умеют ждать. Как бы там ни было, основной мыслью всем известного трактата Сунь-Цзы о войне, по которому якобы живут и современные китайцы, является то, что наилучшая война — это та война, которая приносит максимум выгоды при минимуме вреда.
Его же другая мудрость гласит, что на войне бывают победы, одержанные посредством пути. Возможно, история с визитом Пелоси на Тайвань — именно тот случай, когда власть КНР находится только в начале длинного пути к победе.
 
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