Победа — в пути. Пелоси на Тайване
07:41 03.08.2022 (обновлено: 09:34 03.08.2022)
© AFP / Handout / Taiwan's Ministry of Foreign Affairs (MOFA)
© AFP / Handout / Taiwan's Ministry of Foreign Affairs (MOFA)
Ранним утром 3 августа в ночном эфире центральных каналов КНР крутили сериалы, официальные новостные сайты не публиковали обновлений, а популярные блогеры, на протяжении нескольких дней горячо рассуждающие о возможности удара по Тайваню, разочарованно замолчали. Пелоси официально прибыла на Тайвань.
Всё прошло без сучка и без задоринки, точно так, как ранее обсуждалось на канале СиЭнЭн. В ответ на прилёт провокационного политика МИД КНР сделал очередное китайское предупреждение.
07:38"Демонстрация недовольства": в КНР рассказали, как ответят на визит Пелоси на ТайваньКитайское издание South China Morning Post 3 августа написало, что после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, Китай будет проявлять все больше пренебрежения к неофициальным нормам, благодаря которым до сих пор удавалось сохранить мир с островом
Согласно сообщениям в соцсетях, на подлёте самолёта Пелоси к Тайваню, самолёт НОАК перелетел Тайваньский пролив и вошёл в пространство, контролируемое ВВС Тайваня.
Говорят, что на тот момент в небе не было других бортов, кроме китайского Су-35 и Пелоси. Маленькая победа китайского лётчика, за которой, по-видимому, было некоторое противостояние между китайскими и американскими военными самолётами, что, впрочем, никак не подтверждается официальными источниками.
В итоге Пелоси всё-таки приземлилась в аэропорту Тайбэя: китнет (китайский интернет. — Ред.) полон стонов разочарования — диванные войска потерпели поражение. Пользователи интернета разводят руками и вопрошают: как теперь миру в глаза смотреть будем? Зря боеприпасы тратили, стреляли дорогими ракетами, готовились!
Но, отбрасывая эмоции, необходимо здраво оценить произошедшее. Какие последствия за собой несёт совершившийся визит Пелоси на Тайвань? В политическом плане это, конечно же, дополнительные голоса избирателей демократам и Пелоси в частности. А следовательно, определённое укрепление администрации Байдена и первая дипломатическая победа, за которой последует ещё более жёсткое давление на Китай.
Можно говорить и об укреплении позиций тайваньских политиков, ратующих за независимость острова. События ночи со 2 на 3 августа показали миру, что пока КНР неспособна достойно отвечать на выходки тайваньской администрации. Такова общая картина произошедшего.
07:25Вопреки предупреждениям Пекина: Пелоси прибыла на встречу с главой администрации ТайваняСпикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прибыла в офис главы администрации Тайваня на встречу с главой острова Цай Инвэнь. Такую информацию сообщили тайваньские СМИ, которые ведут трансляцию встречи
И всё же, можно ли считать дипломатическое поражение КНР в противостоянии вокруг визита Пелоси поражением?
Рассуждая скоропалительно, — да, это поражение и удар по настроениям внутри страны. Большинство граждан КНР были готовы к тому, что бойцы НОАК ступят на землю острова. Это и негативный международный резонанс, который постараются раздуть западные СМИ.
Но понимая всю сложность и запутанность китайской дипломатии, можно быть уверенным в том, что в долгосрочной перспективе руководство страны ответит США за это «поражение 2 августа» либо санкциями в отношении самих США, либо военной и экономической блокадой Тайваня и давлением на непопулярную среди тайваньцев администрацию Цай Инвэнь. Весьма вероятно усиление подготовки армии и увеличение числа военнослужащих из числа резервистов: события прошлой ночи косвенно показали слабость сил НОАК перед лицом военного столкновения с армией США.
Стоит обратить внимание на заявление официального представителя Восточной военного округа НОАК о том, что начиная с вечера 2 августа вокруг острова Тайвань будет проходить ряд военных операций всех родов войск: совместные воздушные и морские учения в северном, юго-западном и юго-восточном морском и воздушном пространстве острова.
Также в проливе и восточной части острова будут проходить боевые стрельбы дальнего действия. Данные действия рассматриваются китайскими военными как сдерживающий фактор против эскалации напряжённости со стороны США по тайваньскому вопросу и пусть и очередным, но серьёзным предупреждением тайваньским политикам, стремящимся к де-юре независимости от Пекина.
Нельзя исключать и того, что ВВС НОАК каким-то образом могут омрачить отлёт Пелоси, но и это вряд ли будет главным ответом на произошедшее. Вероятнее всего, Китай, не готовый на развязывание военного конфликта с США и не желающий поддаваться на провокации американских политиков, после отлёта с Тайваня иностранного политика, специализирующегося на провокациях, продолжит затяжное противостояние с тайваньской администрацией, конечной целью которого будет мирное объединение без вмешательства иностранных сил.
Вчера, 09:19Global Times: "упрямство и эгоизм Пелоси станут началом конца американской гегемонии"Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань может способствовать воссоединению острова с КНР и привести к необратимым последствиям в регионе. К такому выводу пришли аналитики, опрошенные сотрудниками китайской газеты Global Times. Об этом издание написало 2 августа
Китайцы не хотят воевать, но, похоже, умеют ждать. Как бы там ни было, основной мыслью всем известного трактата Сунь-Цзы о войне, по которому якобы живут и современные китайцы, является то, что наилучшая война — это та война, которая приносит максимум выгоды при минимуме вреда.
Его же другая мудрость гласит, что на войне бывают победы, одержанные посредством пути. Возможно, история с визитом Пелоси на Тайвань — именно тот случай, когда власть КНР находится только в начале длинного пути к победе.