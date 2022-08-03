"Культ личности Зеленского". Украинские политологи о феномене происходящего в этой стране - 03.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220803/1037214870.html
"Культ личности Зеленского". Украинские политологи о феномене происходящего в этой стране
"Культ личности Зеленского". Украинские политологи о феномене происходящего в этой стране - 03.08.2022 Украина.ру
"Культ личности Зеленского". Украинские политологи о феномене происходящего в этой стране
Политическое поле на Украине кардинальным образом изменится, уже сегодня в стране происходит процесс установления авторитарного персонифицированного режима. Но... Украина.ру, 03.08.2022
2022-08-03T15:02
2022-08-03T15:02
политика
сво
украина
владимир зеленский
кризис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103175/55/1031755509_418:0:1200:440_1920x0_80_0_0_641d1a464f1b58fcbefe59a3bf494267.jpg.webp
Политическое поле на Украине кардинальным образом изменится, уже сегодня в стране происходит процесс установления авторитарного персонифицированного режима. Но процесс этот простым не будет. Об этом говорили украинские политологи на пресс- конференции, состоявшейся в понедельник, 1 августа, в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина".Открывая пресс-конференцию, политолог Вадим Карасев отметил: мы видим, как осыпается прежнее мироустройство, видим, что есть риск большой мировой войны, уже не гибридной, а самой настоящей – с непредсказуемыми последствиями. По словам эксперта, именно Украина стала драйвером изменений в мировой политике, а вот украинские политики мало изменились. На фоне войны и серьезных проблем, с которыми сталкиваются украинская экономика, украинское государство, простые люди – на этом фоне "продолжаются квази-олигархические игры", кулуарные интриги, подковерные сговоры и т.п. В общем, пост-олигархические практики на Украине продолжаются, констатировал эксперт. С этим согласился политолог Кость Бондаренко. Он констатировал, что мы "живем в эпоху, когда война снова вернулась в арсенал политиков". Сами же политики занимаются тем, чем привыкли заниматься и до войны – бесконечными интригами, а также "дальнейшим взаимопоеданием"."С одной стороны, это выражается в попытках одних политических игроков в окружении Зеленского вытеснить других игроков, с другой стороны, это стремление фактически создать культ Зеленского и стремление полностью зачистить все политическое поле в Украине для того, чтобы у него, а также у его политической силы не было никаких конкурентов", - сказал политолог. Он продолжил: "Параллельно с военными действиями происходит процесс установления авторитарного по своей сути режима".Бондаренко отметил, что киевский режим был авторитарным и "далеким от идеалов демократии" и до 24 февраля (начало СВО – Ред.), теперь же "война добавила дополнительные рычаги и дополнительные механизмы для того, чтобы можно было установить этот авторитарный режим". Эксперт прогнозирует, что в первые же дни после окончания войны будет издан указ о досрочных парламентских выборах, на которых Зеленский будет надеяться провести свою политсилу - так, чтобы она обеспечила ему не просто большинство, но конституционное большинство; кроме того, в повестке дня появится вопрос "качественно новой Конституции, которая откроет абсолютно новую страницу в истории Украины"."Почему? Давайте говорить откровенно, что после 24 февраля мы живем в абсолютно другом государстве, мы живем в абсолютно других условиях, в абсолютно другом качестве общества. И это качество общества требует, очевидно, абсолютно нового Основного закона, который будет описывать новое положение вещей и обеспечивать новое качество отношений между политическими субъектами, между политическими институтами", - сказал Бондаренко.Впрочем, сложно сказать, что и когда можно будет теперь назвать "окончанием войны". Сам политолог сравнил происходящие на Украине события с событиями в Испании в 30-х годах ХХ века, выразив опасение, что как гражданская война в Испании стала прелюдией ко Второй мировой, так и нынешние события на Украине могут стать прелюдией к Третьей мировой – "в каком бы виде она ни происходила, в гибридном, в холодном или горячем виде".Что касается культа Зеленского, то создать его будет не так уж просто. Как отметил политический эксперт Константин Матвиенко, уже сейчас все ошибки власти – это "минус в карму Зеленского". В качестве примера ошибок эксперт назвал решение НБУ - финансовая власть - запретить обменным пунктам сообщать информацию о текущем курсе валют. По его мнению, это явное превышение полномочий, так завтра можно будет запретить вывески и пр.Матвиенко подчеркнул, что президент, имея монобольшинство в Раде, персонально отвечает и за правительство, и за те или иные назначения. Раз так, то - в глазах широкой общественности и в глазах западных партнеров – именно Зеленский отвечает и за все безответственные и неграмотные решения власти. Эксперт заявил, что он не очень верит в продолжение тенденции формирования авторитарного правления, поскольку, по его мнению, украинское общество для этого непригодно. Кроме того, предположил Матвиенко, этого не дадут сделать "люди, которые придут с фронта".В то же время он признал, что "инстинкт сохранения власти у этой властной команды оказался более мощным, чем можно было надеяться на это, когда они приходили к власти". А Вадим Карасев констатировал, что инстинкт власти - это и есть проблема украинской политики, "когда власть является самоцелью, власть ради власти".Отметим, что все предположения о возможном послевоенном устройстве Украины строятся, что говорится, на песке. Пока продолжается спецоперация, и сложно сейчас сказать, чем она закончится, куда именно вернутся с фронта бойцы ВСУ и нацбатальонов, которые, по мнению Матвиенко, могут помешать окончательному установлению авторитаризма в стране. Сохранится ли сама страна? Пока украинские эксперты рассуждают о будущих контурах власти, эксперты в России спорят о том, где должны остановиться союзные войска. И многие сходятся на том, что ради полного выполнения задачи демилитаризации и денацификации Украины они должны дойти до польской границы – иначе в будущем неизбежна новая война.
https://ukraina.ru/20220801/1036976211.html
https://ukraina.ru/20220802/1037094421.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103175/55/1031755509_462:0:1200:554_1920x0_80_0_0_c0c5efebcd7d1861dfbe8b94ce561480.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
политика, сво, украина, владимир зеленский, кризис

"Культ личности Зеленского". Украинские политологи о феномене происходящего в этой стране

15:02 03.08.2022
 
Зеленский оружие коллаж
Зеленский оружие коллаж
Читать в
Сергей Зуев
автор Украина.ру
Все материалы
Политическое поле на Украине кардинальным образом изменится, уже сегодня в стране происходит процесс установления авторитарного персонифицированного режима. Но процесс этот простым не будет. Об этом говорили украинские политологи на пресс- конференции, состоявшейся в понедельник, 1 августа, в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина".
Открывая пресс-конференцию, политолог Вадим Карасев отметил: мы видим, как осыпается прежнее мироустройство, видим, что есть риск большой мировой войны, уже не гибридной, а самой настоящей – с непредсказуемыми последствиями. По словам эксперта, именно Украина стала драйвером изменений в мировой политике, а вот украинские политики мало изменились. На фоне войны и серьезных проблем, с которыми сталкиваются украинская экономика, украинское государство, простые люди – на этом фоне "продолжаются квази-олигархические игры", кулуарные интриги, подковерные сговоры и т.п. В общем, пост-олигархические практики на Украине продолжаются, констатировал эксперт.
Август астрология
1 августа, 07:12
Астрология и политика. Президент Зеленский, опасная жара в августе и момент катастрофДефолт Украины и лично Зеленского, или почему август — кризисная точка года для Украины и президента Зе
С этим согласился политолог Кость Бондаренко. Он констатировал, что мы "живем в эпоху, когда война снова вернулась в арсенал политиков". Сами же политики занимаются тем, чем привыкли заниматься и до войны – бесконечными интригами, а также "дальнейшим взаимопоеданием".
"С одной стороны, это выражается в попытках одних политических игроков в окружении Зеленского вытеснить других игроков, с другой стороны, это стремление фактически создать культ Зеленского и стремление полностью зачистить все политическое поле в Украине для того, чтобы у него, а также у его политической силы не было никаких конкурентов", - сказал политолог. Он продолжил: "Параллельно с военными действиями происходит процесс установления авторитарного по своей сути режима".
Бондаренко отметил, что киевский режим был авторитарным и "далеким от идеалов демократии" и до 24 февраля (начало СВО – Ред.), теперь же "война добавила дополнительные рычаги и дополнительные механизмы для того, чтобы можно было установить этот авторитарный режим". Эксперт прогнозирует, что в первые же дни после окончания войны будет издан указ о досрочных парламентских выборах, на которых Зеленский будет надеяться провести свою политсилу - так, чтобы она обеспечила ему не просто большинство, но конституционное большинство; кроме того, в повестке дня появится вопрос "качественно новой Конституции, которая откроет абсолютно новую страницу в истории Украины".
"Почему? Давайте говорить откровенно, что после 24 февраля мы живем в абсолютно другом государстве, мы живем в абсолютно других условиях, в абсолютно другом качестве общества. И это качество общества требует, очевидно, абсолютно нового Основного закона, который будет описывать новое положение вещей и обеспечивать новое качество отношений между политическими субъектами, между политическими институтами", - сказал Бондаренко.
Впрочем, сложно сказать, что и когда можно будет теперь назвать "окончанием войны". Сам политолог сравнил происходящие на Украине события с событиями в Испании в 30-х годах ХХ века, выразив опасение, что как гражданская война в Испании стала прелюдией ко Второй мировой, так и нынешние события на Украине могут стать прелюдией к Третьей мировой – "в каком бы виде она ни происходила, в гибридном, в холодном или горячем виде".
Что касается культа Зеленского, то создать его будет не так уж просто. Как отметил политический эксперт Константин Матвиенко, уже сейчас все ошибки власти – это "минус в карму Зеленского". В качестве примера ошибок эксперт назвал решение НБУ - финансовая власть - запретить обменным пунктам сообщать информацию о текущем курсе валют. По его мнению, это явное превышение полномочий, так завтра можно будет запретить вывески и пр.
- РИА Новости, 1920, 02.08.2022
Вчера, 11:15
Военный эксперт рассказал, где США развяжут войну, пока Россия занята УкраинойСША давно подготовили массу кризисных ситуаций по всему земному шару. Если будет политическая воля, они полыхнут в любой момент. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
Матвиенко подчеркнул, что президент, имея монобольшинство в Раде, персонально отвечает и за правительство, и за те или иные назначения. Раз так, то - в глазах широкой общественности и в глазах западных партнеров – именно Зеленский отвечает и за все безответственные и неграмотные решения власти.
Эксперт заявил, что он не очень верит в продолжение тенденции формирования авторитарного правления, поскольку, по его мнению, украинское общество для этого непригодно. Кроме того, предположил Матвиенко, этого не дадут сделать "люди, которые придут с фронта".
В то же время он признал, что "инстинкт сохранения власти у этой властной команды оказался более мощным, чем можно было надеяться на это, когда они приходили к власти". А Вадим Карасев констатировал, что инстинкт власти - это и есть проблема украинской политики, "когда власть является самоцелью, власть ради власти".
Отметим, что все предположения о возможном послевоенном устройстве Украины строятся, что говорится, на песке. Пока продолжается спецоперация, и сложно сейчас сказать, чем она закончится, куда именно вернутся с фронта бойцы ВСУ и нацбатальонов, которые, по мнению Матвиенко, могут помешать окончательному установлению авторитаризма в стране. Сохранится ли сама страна?
Пока украинские эксперты рассуждают о будущих контурах власти, эксперты в России спорят о том, где должны остановиться союзные войска. И многие сходятся на том, что ради полного выполнения задачи демилитаризации и денацификации Украины они должны дойти до польской границы – иначе в будущем неизбежна новая война.
 
ПолитикаСВОУкраинаВладимир Зеленскийкризис
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:02Пхеньян рассматривает возможность визита главы ДНР Пушилина в Северную Корею
15:02"Культ личности Зеленского". Украинские политологи о феномене происходящего в этой стране
14:51Мария Захарова не исключает разрыва дипломатических отношений с США. Видео
14:46В Совфеде назвали "близнецами" визит Пелоси на Тайвань и приезд Нуланд на Майдан
14:23В августе двадцать второго. Бабушка приехала
14:21Шредер назвал абсурдом намерения Киева захватить Крым
14:06Испытано на себе: Российский университет спецназа
14:00Хроника событий на Украине на 14:00 3 августа
13:53Киевский режим осознанно бьет артиллерией по церквям ДНР
13:53Разлет поколений. Дети и внуки вождей проигнорировали дело отцов и дедов
13:44Вместе против Запада. Африка поддерживает Россию в спецоперации на Украине
13:36Эксперт: главный выгодоприобретатель тайваньского сюжета – Кремль
13:35Владимир Ераносян: Британия паникует - мы можем одним выстрелом лишить ее ядерного оружия
13:23"Теперь у товарища Си есть 100 дней": эксперты о визите Пелоси на Тайвань
13:07Уроды, мечтающие стать выше Бога: профессор МГУ Ведута о том, что станет с ЕС. Видео
13:01Украинское минное поле: Подорвавшийся катер не смогли поднять из-за подрыва плавкрана
12:52Курс в пропасть. Гривна обвалилась и продолжает падать
12:44Правый фланг: премьер-министр Венгрии Орбан провел переговоры с Трампом
12:33"Мне нравится!" - американский сенатор открыто поддержал войну до последнего украинца
11:51В Крыму заявили о воссоздании освобожденной Украины
Лента новостейМолния