https://ukraina.ru/20220803/1037214870.html

"Культ личности Зеленского". Украинские политологи о феномене происходящего в этой стране

"Культ личности Зеленского". Украинские политологи о феномене происходящего в этой стране - 03.08.2022 Украина.ру

"Культ личности Зеленского". Украинские политологи о феномене происходящего в этой стране

Политическое поле на Украине кардинальным образом изменится, уже сегодня в стране происходит процесс установления авторитарного персонифицированного режима. Но... Украина.ру, 03.08.2022

2022-08-03T15:02

2022-08-03T15:02

2022-08-03T15:02

политика

сво

украина

владимир зеленский

кризис

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Политическое поле на Украине кардинальным образом изменится, уже сегодня в стране происходит процесс установления авторитарного персонифицированного режима. Но процесс этот простым не будет. Об этом говорили украинские политологи на пресс- конференции, состоявшейся в понедельник, 1 августа, в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина".Открывая пресс-конференцию, политолог Вадим Карасев отметил: мы видим, как осыпается прежнее мироустройство, видим, что есть риск большой мировой войны, уже не гибридной, а самой настоящей – с непредсказуемыми последствиями. По словам эксперта, именно Украина стала драйвером изменений в мировой политике, а вот украинские политики мало изменились. На фоне войны и серьезных проблем, с которыми сталкиваются украинская экономика, украинское государство, простые люди – на этом фоне "продолжаются квази-олигархические игры", кулуарные интриги, подковерные сговоры и т.п. В общем, пост-олигархические практики на Украине продолжаются, констатировал эксперт. С этим согласился политолог Кость Бондаренко. Он констатировал, что мы "живем в эпоху, когда война снова вернулась в арсенал политиков". Сами же политики занимаются тем, чем привыкли заниматься и до войны – бесконечными интригами, а также "дальнейшим взаимопоеданием"."С одной стороны, это выражается в попытках одних политических игроков в окружении Зеленского вытеснить других игроков, с другой стороны, это стремление фактически создать культ Зеленского и стремление полностью зачистить все политическое поле в Украине для того, чтобы у него, а также у его политической силы не было никаких конкурентов", - сказал политолог. Он продолжил: "Параллельно с военными действиями происходит процесс установления авторитарного по своей сути режима".Бондаренко отметил, что киевский режим был авторитарным и "далеким от идеалов демократии" и до 24 февраля (начало СВО – Ред.), теперь же "война добавила дополнительные рычаги и дополнительные механизмы для того, чтобы можно было установить этот авторитарный режим". Эксперт прогнозирует, что в первые же дни после окончания войны будет издан указ о досрочных парламентских выборах, на которых Зеленский будет надеяться провести свою политсилу - так, чтобы она обеспечила ему не просто большинство, но конституционное большинство; кроме того, в повестке дня появится вопрос "качественно новой Конституции, которая откроет абсолютно новую страницу в истории Украины"."Почему? Давайте говорить откровенно, что после 24 февраля мы живем в абсолютно другом государстве, мы живем в абсолютно других условиях, в абсолютно другом качестве общества. И это качество общества требует, очевидно, абсолютно нового Основного закона, который будет описывать новое положение вещей и обеспечивать новое качество отношений между политическими субъектами, между политическими институтами", - сказал Бондаренко.Впрочем, сложно сказать, что и когда можно будет теперь назвать "окончанием войны". Сам политолог сравнил происходящие на Украине события с событиями в Испании в 30-х годах ХХ века, выразив опасение, что как гражданская война в Испании стала прелюдией ко Второй мировой, так и нынешние события на Украине могут стать прелюдией к Третьей мировой – "в каком бы виде она ни происходила, в гибридном, в холодном или горячем виде".Что касается культа Зеленского, то создать его будет не так уж просто. Как отметил политический эксперт Константин Матвиенко, уже сейчас все ошибки власти – это "минус в карму Зеленского". В качестве примера ошибок эксперт назвал решение НБУ - финансовая власть - запретить обменным пунктам сообщать информацию о текущем курсе валют. По его мнению, это явное превышение полномочий, так завтра можно будет запретить вывески и пр.Матвиенко подчеркнул, что президент, имея монобольшинство в Раде, персонально отвечает и за правительство, и за те или иные назначения. Раз так, то - в глазах широкой общественности и в глазах западных партнеров – именно Зеленский отвечает и за все безответственные и неграмотные решения власти. Эксперт заявил, что он не очень верит в продолжение тенденции формирования авторитарного правления, поскольку, по его мнению, украинское общество для этого непригодно. Кроме того, предположил Матвиенко, этого не дадут сделать "люди, которые придут с фронта".В то же время он признал, что "инстинкт сохранения власти у этой властной команды оказался более мощным, чем можно было надеяться на это, когда они приходили к власти". А Вадим Карасев констатировал, что инстинкт власти - это и есть проблема украинской политики, "когда власть является самоцелью, власть ради власти".Отметим, что все предположения о возможном послевоенном устройстве Украины строятся, что говорится, на песке. Пока продолжается спецоперация, и сложно сейчас сказать, чем она закончится, куда именно вернутся с фронта бойцы ВСУ и нацбатальонов, которые, по мнению Матвиенко, могут помешать окончательному установлению авторитаризма в стране. Сохранится ли сама страна? Пока украинские эксперты рассуждают о будущих контурах власти, эксперты в России спорят о том, где должны остановиться союзные войска. И многие сходятся на том, что ради полного выполнения задачи демилитаризации и денацификации Украины они должны дойти до польской границы – иначе в будущем неизбежна новая война.

https://ukraina.ru/20220801/1036976211.html

https://ukraina.ru/20220802/1037094421.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

политика, сво, украина, владимир зеленский, кризис