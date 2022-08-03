https://ukraina.ru/20220803/1037212470.html
Июньские обстрелы - цветочки: военкор сказал, когда ДНР ждут "поистине страшные дни"
Военкор заявил, что "поистине страшные дни" у жителей ДНР впереди
Июньские обстрелы - цветочки: военкор сказал, когда ДНР ждут "поистине страшные дни"
Военкор Александр "Варяг" Матюшин дал интервью изданию Украина.ру, в котором, в частности, ответил на вопрос, когда союзные силы возьмут Марьинку и Авдеевку
2022-08-03T07:30
2022-08-03T07:30
2022-08-03T07:30
новости
александр "варяг" матюшин
военкор
днр
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По словам военкора, перелома на донецком направлении следует ждать к концу августа. Однако, подчеркнул Матюшин, "для мирных жителей Донецка и Макеевки это будут поистине страшными днями", несмотря успехи российских на фронте."Люди, ментально убившие в себе русского, при своем отступлении будут по максимуму физически уничтожать людей, не захотевших этого сделать. Поэтому варварские обстрелы Донецка второй половины июня этого года покажутся нам цветочками, но к концу сентября, я уверен, жители тех городов, которые сейчас считаются прифронтовыми, наконец-то, забудут про обстрелы, хоть это и будет нелегко", - сказал он.Луганская республика полностью освобождена в ходе специальной военной операции. В результате наступления российским военным удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.В настоящее время объединенные войска РФ и республик Донбасса продвигаются вперед на севере ДНР. Во вторник, 2 августа, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении еще 6-ти населенных пунктов ДНР: Григоровки, Берестового, Стряповки, Покровского, Семигорья и Новолуганского.Тем временем украинская сторона бомбит мирных граждан, которых до сих пор называет своими гражданами. Известно о попаданиях в магазин и школы.Полностью интервью с Александром Матюшиным можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220802/1037083755.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, александр "варяг" матюшин, военкор, днр
Июньские обстрелы - цветочки: военкор сказал, когда ДНР ждут "поистине страшные дни"
Военкор Александр "Варяг" Матюшин дал интервью изданию Украина.ру, в котором, в частности, ответил на вопрос, когда союзные силы возьмут Марьинку и Авдеевку
По словам военкора, перелома на донецком направлении следует ждать к концу августа. Однако, подчеркнул Матюшин, "для мирных жителей Донецка и Макеевки это будут поистине страшными днями", несмотря успехи российских на фронте.
"Люди, ментально убившие в себе русского, при своем отступлении будут по максимуму физически уничтожать людей, не захотевших этого сделать. Поэтому варварские обстрелы Донецка второй половины июня этого года покажутся нам цветочками, но к концу сентября, я уверен, жители тех городов, которые сейчас считаются прифронтовыми, наконец-то, забудут про обстрелы, хоть это и будет нелегко", - сказал он.
Луганская республика полностью освобождена в ходе специальной военной операции. В результате наступления российским военным удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.
В настоящее время объединенные войска РФ и республик Донбасса продвигаются вперед на севере ДНР. Во вторник, 2 августа, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении еще 6-ти населенных пунктов ДНР: Григоровки, Берестового, Стряповки, Покровского, Семигорья и Новолуганского.
Тем временем украинская сторона бомбит мирных граждан, которых до сих пор называет своими гражданами. Известно о попаданиях в магазин и школы.
Полностью интервью с Александром Матюшиным можно прочитать здесь: