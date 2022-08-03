https://ukraina.ru/20220803/1037212470.html

Июньские обстрелы - цветочки: военкор сказал, когда ДНР ждут "поистине страшные дни"

Военкор заявил, что "поистине страшные дни" у жителей ДНР впереди

Июньские обстрелы - цветочки: военкор сказал, когда ДНР ждут "поистине страшные дни"

Военкор Александр "Варяг" Матюшин дал интервью изданию Украина.ру, в котором, в частности, ответил на вопрос, когда союзные силы возьмут Марьинку и Авдеевку

2022-08-03T07:30

2022-08-03T07:30

2022-08-03T07:30

новости

александр "варяг" матюшин

военкор

днр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103409/65/1034096578_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_13ecf9edada89f3d4af9883f9c810664.jpg

По словам военкора, перелома на донецком направлении следует ждать к концу августа. Однако, подчеркнул Матюшин, "для мирных жителей Донецка и Макеевки это будут поистине страшными днями", несмотря успехи российских на фронте."Люди, ментально убившие в себе русского, при своем отступлении будут по максимуму физически уничтожать людей, не захотевших этого сделать. Поэтому варварские обстрелы Донецка второй половины июня этого года покажутся нам цветочками, но к концу сентября, я уверен, жители тех городов, которые сейчас считаются прифронтовыми, наконец-то, забудут про обстрелы, хоть это и будет нелегко", - сказал он.Луганская республика полностью освобождена в ходе специальной военной операции. В результате наступления российским военным удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.В настоящее время объединенные войска РФ и республик Донбасса продвигаются вперед на севере ДНР. Во вторник, 2 августа, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении еще 6-ти населенных пунктов ДНР: Григоровки, Берестового, Стряповки, Покровского, Семигорья и Новолуганского.Тем временем украинская сторона бомбит мирных граждан, которых до сих пор называет своими гражданами. Известно о попаданиях в магазин и школы.Полностью интервью с Александром Матюшиным можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220802/1037083755.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, александр "варяг" матюшин, военкор, днр