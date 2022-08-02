https://ukraina.ru/20220802/1037096919.html
Больше не надо доказывать, что ты русский: Шеслер о новых реалиях и новых законах. Видео
Больше не надо доказывать, что ты русский: Шеслер о новых реалиях и новых законах. Видео - 02.08.2022 Украина.ру
Больше не надо доказывать, что ты русский: Шеслер о новых реалиях и новых законах. Видео
Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер в эфире Украина.ру прокомментировала исторический указ Владимира Путина о... Украина.ру, 02.08.2022
2022-08-02T11:29
2022-08-02T11:29
2022-08-02T11:29
видео
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Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер в эфире Украина.ру прокомментировала исторический указ Владимира Путина о гражданстве РФ всем украинцам, объяснила, почему это важно и как бороться с бюрократической волокитой:01:09 – Владимир Путин подписал указ об упрощённом гражданстве для украинцев. Какие реальные изменения это за собой повлечёт?06:50 - Что делать украинцу, чтобы получить российское гражданство?15:16 – У бывших граждан Украины в паспорте РФ отсутствует отметка о регистрации по месту жительства. Какие ограничения это накладывает?18:35 - Почему исторический закон не был принят раньше?Напомним, 11 июля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России для всех жителей Украины. Ранее это право имели только жители ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Теперь лица, проживающие на территории ДНР, ЛНР или Украины, могут обратиться в пункты приема заявлений о приобретении гражданства России, расположенные в Донецкой народной республике, Луганской народной республике, Запорожской и Херсонской областях Украины.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, видео
Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер в эфире Украина.ру прокомментировала исторический указ Владимира Путина о гражданстве РФ всем украинцам, объяснила, почему это важно и как бороться с бюрократической волокитой:
01:09 – Владимир Путин подписал указ об упрощённом гражданстве для украинцев. Какие реальные изменения это за собой повлечёт?
06:50 - Что делать украинцу, чтобы получить российское гражданство?
15:16 – У бывших граждан Украины в паспорте РФ отсутствует отметка о регистрации по месту жительства. Какие ограничения это накладывает?
18:35 - Почему исторический закон не был принят раньше?
Напомним, 11 июля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России для всех жителей Украины. Ранее это право имели только жители ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Теперь лица, проживающие на территории ДНР, ЛНР или Украины, могут обратиться в пункты приема заявлений о приобретении гражданства России, расположенные в Донецкой народной республике, Луганской народной республике, Запорожской и Херсонской областях Украины.