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Раскол в СБУ: сбежавших с освобожденных территорий сотрудников обвиняют в халатности
Раскол в СБУ: сбежавших с освобожденных территорий сотрудников обвиняют в халатности - 02.08.2022 Украина.ру
Раскол в СБУ: сбежавших с освобожденных территорий сотрудников обвиняют в халатности
Сотрудников СБУ, покинувших Херсонскую и Запорожскую области после прихода российских войск, обвиняют в утрате секретной документации и переходе коллег на сторону России, сообщили 2 августа РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах России.
2022-08-02T10:46
2022-08-02T10:46
2022-08-02T10:46
сбу
украина
крымские татары
херсон
меджлис
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Это подтверждается заявлением главы "Меджлиса крымскотатарского народа"* Рефата Чубарова. Он вынужден был признать, что документы из архива СБУ, брошенного в Херсоне, подтверждают: украинская спецслужба занималась дискредитацией крымскотатарских структур, лояльных Киеву, и осуществляла давление на их лидеров. Глава экстремисткой организации заявил, что могут стать известны "некоторые вещи, которые не красят СБУ".Следует отметить, что глава крымскотатарских экстремистов выступил с рядом заявлений после публикации секретных документов СБУ на сайте Украина.ру. По словам источника, напряженность перекинулась и на самих сотрудников. "Новое поколение" украинских спецслужбистов, появившееся после Евромайдана, имеет ряд претензий к "старым кадрам". Им вменяется небрежное отношении к гостайне и халатное отношение к агентурной работе.* Запрещенная в России экстремистская организация
https://ukraina.ru/20220729/1036995296.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сбу, украина, крымские татары, херсон, меджлис
Раскол в СБУ: сбежавших с освобожденных территорий сотрудников обвиняют в халатности
Сотрудников СБУ, покинувших Херсонскую и Запорожскую области после прихода российских войск, обвиняют в утрате секретной документации и переходе коллег на сторону России, сообщили 2 августа РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах России.
Это подтверждается заявлением главы "Меджлиса крымскотатарского народа"* Рефата Чубарова. Он вынужден был признать, что документы из архива СБУ, брошенного в Херсоне, подтверждают: украинская спецслужба занималась дискредитацией крымскотатарских структур, лояльных Киеву, и осуществляла давление на их лидеров. Глава экстремисткой организации заявил, что могут стать известны "некоторые вещи, которые не красят СБУ".
Следует отметить, что глава крымскотатарских экстремистов выступил с рядом заявлений после публикации секретных документов СБУ на сайте Украина.ру.
Даже старые, проверенные кадры вроде Чубарова стали позволять себе публичную критику своих друзей и возмущаться деятельностью СБУ
По словам источника, напряженность перекинулась и на самих сотрудников. "Новое поколение" украинских спецслужбистов, появившееся после Евромайдана, имеет ряд претензий к "старым кадрам". Им вменяется небрежное отношении к гостайне и халатное отношение к агентурной работе.
* Запрещенная в России экстремистская организация