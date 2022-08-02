https://ukraina.ru/20220802/1037092917.html

Раскол в СБУ: сбежавших с освобожденных территорий сотрудников обвиняют в халатности

Раскол в СБУ: сбежавших с освобожденных территорий сотрудников обвиняют в халатности - 02.08.2022 Украина.ру

Раскол в СБУ: сбежавших с освобожденных территорий сотрудников обвиняют в халатности

Сотрудников СБУ, покинувших Херсонскую и Запорожскую области после прихода российских войск, обвиняют в утрате секретной документации и переходе коллег на сторону России, сообщили 2 августа РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах России.

2022-08-02T10:46

2022-08-02T10:46

2022-08-02T10:46

сбу

украина

крымские татары

херсон

меджлис

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Это подтверждается заявлением главы "Меджлиса крымскотатарского народа"* Рефата Чубарова. Он вынужден был признать, что документы из архива СБУ, брошенного в Херсоне, подтверждают: украинская спецслужба занималась дискредитацией крымскотатарских структур, лояльных Киеву, и осуществляла давление на их лидеров. Глава экстремисткой организации заявил, что могут стать известны "некоторые вещи, которые не красят СБУ".Следует отметить, что глава крымскотатарских экстремистов выступил с рядом заявлений после публикации секретных документов СБУ на сайте Украина.ру. По словам источника, напряженность перекинулась и на самих сотрудников. "Новое поколение" украинских спецслужбистов, появившееся после Евромайдана, имеет ряд претензий к "старым кадрам". Им вменяется небрежное отношении к гостайне и халатное отношение к агентурной работе.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ukraina.ru/20220729/1036995296.html

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сбу, украина, крымские татары, херсон, меджлис