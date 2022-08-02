Раскол в СБУ: сбежавших с освобожденных территорий сотрудников обвиняют в халатности - 02.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220802/1037092917.html
Раскол в СБУ: сбежавших с освобожденных территорий сотрудников обвиняют в халатности
Раскол в СБУ: сбежавших с освобожденных территорий сотрудников обвиняют в халатности - 02.08.2022 Украина.ру
Раскол в СБУ: сбежавших с освобожденных территорий сотрудников обвиняют в халатности
Сотрудников СБУ, покинувших Херсонскую и Запорожскую области после прихода российских войск, обвиняют в утрате секретной документации и переходе коллег на сторону России, сообщили 2 августа РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах России.
2022-08-02T10:46
2022-08-02T10:46
сбу
украина
крымские татары
херсон
меджлис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103362/14/1033621402_0:25:900:531_1920x0_80_0_0_4ab9ed35add35d146d5fd49206f15a28.jpg.webp
Это подтверждается заявлением главы "Меджлиса крымскотатарского народа"* Рефата Чубарова. Он вынужден был признать, что документы из архива СБУ, брошенного в Херсоне, подтверждают: украинская спецслужба занималась дискредитацией крымскотатарских структур, лояльных Киеву, и осуществляла давление на их лидеров. Глава экстремисткой организации заявил, что могут стать известны "некоторые вещи, которые не красят СБУ".Следует отметить, что глава крымскотатарских экстремистов выступил с рядом заявлений после публикации секретных документов СБУ на сайте Украина.ру. По словам источника, напряженность перекинулась и на самих сотрудников. "Новое поколение" украинских спецслужбистов, появившееся после Евромайдана, имеет ряд претензий к "старым кадрам". Им вменяется небрежное отношении к гостайне и халатное отношение к агентурной работе.* Запрещенная в России экстремистская организация
https://ukraina.ru/20220729/1036995296.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103362/14/1033621402_81:0:820:554_1920x0_80_0_0_7c9d9080287a0476466ed7afbfe9ca45.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сбу, украина, крымские татары, херсон, меджлис

Раскол в СБУ: сбежавших с освобожденных территорий сотрудников обвиняют в халатности

10:46 02.08.2022
 
© Фото : коллаж Украина.РуСБУ заключенные коллаж
СБУ заключенные коллаж - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© Фото : коллаж Украина.Ру
Читать в
Сотрудников СБУ, покинувших Херсонскую и Запорожскую области после прихода российских войск, обвиняют в утрате секретной документации и переходе коллег на сторону России, сообщили 2 августа РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах России.
Это подтверждается заявлением главы "Меджлиса крымскотатарского народа"* Рефата Чубарова. Он вынужден был признать, что документы из архива СБУ, брошенного в Херсоне, подтверждают: украинская спецслужба занималась дискредитацией крымскотатарских структур, лояльных Киеву, и осуществляла давление на их лидеров. Глава экстремисткой организации заявил, что могут стать известны "некоторые вещи, которые не красят СБУ".
Следует отметить, что глава крымскотатарских экстремистов выступил с рядом заявлений после публикации секретных документов СБУ на сайте Украина.ру.

Даже старые, проверенные кадры вроде Чубарова стали позволять себе публичную критику своих друзей и возмущаться деятельностью СБУ

По словам источника, напряженность перекинулась и на самих сотрудников. "Новое поколение" украинских спецслужбистов, появившееся после Евромайдана, имеет ряд претензий к "старым кадрам". Им вменяется небрежное отношении к гостайне и халатное отношение к агентурной работе.
* Запрещенная в России экстремистская организация
День памяти жертв депортации в Крыму - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
29 июля, 08:41
СБУ и крымские татары. От любви до ненависти один шагИздание Украина.ру получило доступ к секретным документам Службы безопасности Украины в Херсонской области. Благодаря им стало понятно, как именно СБУ притесняла крымских татар в регионе
 
СБУУкраинакрымские татарыХерсонМеджлис
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:02Ирина Верещук: Принудительная эвакуация из Донбасса началась
11:52Болгарские работодатели требуют от правительства возобновить поставки газа
11:48Почему хрен редьки не слаще. ИГИЛ* и УГИЛ** - это ещё раз о Еленовке
11:41Более пятидесяти человек за сутки: Басурин сообщил о потерях ВСУ в ДНР
11:30Херсонские предприятия ждут заказов из России
11:29Больше не надо доказывать, что ты русский: Шеслер о новых реалиях и новых законах. Видео
11:22Новая холодная война: в МИД Турции обеспокоены последствиями украинского конфликта
11:15"Сказочник" и "один дилер на двоих": немцы пришли в бешенство от высказывания Дуды
11:15Военный эксперт рассказал, где США развяжут войну, пока Россия занята Украиной
10:59Киев пытается сорвать референдум на освобожденных территориях – ЛНР
10:57Хроника событий на Украине на утро 2 августа
10:46Раскол в СБУ: сбежавших с освобожденных территорий сотрудников обвиняют в халатности
10:31Проблемы с водой в прошлом: крымские водохранилища рекордно заполнены водой
10:28Не Днепр и не Харьков. Военный эксперт о том, куда сбегут ВСУ из Славянска и Краматорска
10:23"Как ослабление Германии может помочь Украине?.." - Шольц начал задавать неудобные вопросы
10:12"Космос" принят: в Минобороны рассказали о запуске ракеты с Плесецка
10:05"Оно нам вообще надо?" Медведев отреагировал на предложение Байдена
10:02Вопрос об украинских "лепестках" поднимут в ООН
10:01Военный эксперт сказал, что начнется, когда у ВСУ закончатся все кадровые военные
09:55Без проверки никуда: судно с украинским зерном досмотрят в Стамбуле
Лента новостейМолния