https://ukraina.ru/20220802/1037091122.html

В Москве ответили Блинкену, что именно Россия делает с Запорожской АЭС

Москва ответила Блинкену о судьбе Запорожской АЭС

В Москве ответили Блинкену, что именно Россия делает с Запорожской АЭС

Россия опровергла заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что она якобы использует Запорожскую АЭС в качестве военной базы. Соответствующий комментарий российской делегации на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) появился 1 августа на сайте постпредства РФ

2022-08-02T09:43

2022-08-02T09:43

2022-08-02T09:45

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новости

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В комментарии также говорится, что вооруженные формирования Украины за последние месяцы совершили целый ряд провокаций в отношении АЭС и ее персонала, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, поставленных Киеву государствами НАТО. Целью нападавших, пояснили российские представители, было нарушение нормального функционирования станции, запугивание сотрудников и создание угрозы ядерной катастрофы.

https://ukraina.ru/20220802/1037090118.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

запорожская аэс, новости, энтони блинкен, обвинения, россия