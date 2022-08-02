Москва ответила Блинкену о судьбе Запорожской АЭС
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В Москве ответили Блинкену, что именно Россия делает с Запорожской АЭС
Москва ответила Блинкену о судьбе Запорожской АЭС
В Москве ответили Блинкену, что именно Россия делает с Запорожской АЭС
Россия опровергла заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что она якобы использует Запорожскую АЭС в качестве военной базы. Соответствующий комментарий российской делегации на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) появился 1 августа на сайте постпредства РФ
2022-08-02T09:43
2022-08-02T09:45
запорожская аэс
новости
энтони блинкен
обвинения
россия
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В комментарии также говорится, что вооруженные формирования Украины за последние месяцы совершили целый ряд провокаций в отношении АЭС и ее персонала, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, поставленных Киеву государствами НАТО. Целью нападавших, пояснили российские представители, было нарушение нормального функционирования станции, запугивание сотрудников и создание угрозы ядерной катастрофы.
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запорожская аэс, новости, энтони блинкен, обвинения, россия

В Москве ответили Блинкену, что именно Россия делает с Запорожской АЭС

09:43 02.08.2022 (обновлено: 09:45 02.08.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Россия опровергла заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что она якобы использует Запорожскую АЭС в качестве военной базы. Соответствующий комментарий российской делегации на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) появился 1 августа на сайте постпредства РФ

"Мы полностью отвергаем подобные обвинения. Неоднократно заявляли о том, что действия наших ВС никоим образом не наносят ущерб ядерной безопасности на Украине и не препятствуют нормальной работе станции. Находящаяся в зоне проведения СВО Запорожская АЭС была взята под охрану исключительно с целью недопущения использования украинскими националистическими формированиями и иностранными наемниками сложившейся в стране обстановки для возможной организации ядерной провокации с непредсказуемыми последствиями", - говорится в сообщении российской стороны.

В комментарии также говорится, что вооруженные формирования Украины за последние месяцы совершили целый ряд провокаций в отношении АЭС и ее персонала, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, поставленных Киеву государствами НАТО. Целью нападавших, пояснили российские представители, было нарушение нормального функционирования станции, запугивание сотрудников и создание угрозы ядерной катастрофы.
Запорожская АЭС

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, недалеко от города Энергодар. На станции установлены шесть энергоблоков ВВЭР-1000, мощность каждого 1 гигаватт, и это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе.

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