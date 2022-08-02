https://ukraina.ru/20220802/1037091122.html
В Москве ответили Блинкену, что именно Россия делает с Запорожской АЭС
Москва ответила Блинкену о судьбе Запорожской АЭС
В Москве ответили Блинкену, что именно Россия делает с Запорожской АЭС
Россия опровергла заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что она якобы использует Запорожскую АЭС в качестве военной базы. Соответствующий комментарий российской делегации на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) появился 1 августа на сайте постпредства РФ
2022-08-02T09:43
2022-08-02T09:43
2022-08-02T09:45
запорожская аэс
новости
энтони блинкен
обвинения
россия
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В комментарии также говорится, что вооруженные формирования Украины за последние месяцы совершили целый ряд провокаций в отношении АЭС и ее персонала, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, поставленных Киеву государствами НАТО. Целью нападавших, пояснили российские представители, было нарушение нормального функционирования станции, запугивание сотрудников и создание угрозы ядерной катастрофы.
https://ukraina.ru/20220802/1037090118.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
запорожская аэс, новости, энтони блинкен, обвинения, россия
В Москве ответили Блинкену, что именно Россия делает с Запорожской АЭС
09:43 02.08.2022 (обновлено: 09:45 02.08.2022)
Россия опровергла заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что она якобы использует Запорожскую АЭС в качестве военной базы. Соответствующий комментарий российской делегации на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) появился 1 августа на сайте постпредства РФ