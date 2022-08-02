Global Times: "эгоизм Пелоси станет началом конца американской гегемонии"
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Global Times: "упрямство и эгоизм Пелоси станут началом конца американской гегемонии"
Global Times: "эгоизм Пелоси станет началом конца американской гегемонии"
Global Times: "упрямство и эгоизм Пелоси станут началом конца американской гегемонии"
Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань может способствовать воссоединению острова с КНР и привести к необратимым последствиям в регионе. К такому выводу пришли аналитики, опрошенные сотрудниками китайской газеты Global Times. Об этом издание написало 2 августа
2022-08-02T09:19
2022-08-02T09:21
новости
нэнси пелоси
визит
тайвань
кнр
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Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзяньзаявил, что визит Пелоси на Тайвань приведет к "серьезным последствиям", и Китаю придется принять решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности.Политолог-американист Китайской академии общественных наук Люй Сян заявил газете, что любая договоренность о визите Пелоси на Тайвань будет воспринята Пекином как нарушение обязательств Белого дома не поддерживать "независимость Тайваня"."Стратегическое видение Китая гораздо шире, чем просто игра в "ястреба и цыпленка" с Пелоси во время ее так называемого неожиданного визита на остров, поскольку Китай воспользуется этим провокационным ходом США, чтобы необратимо изменить ситуацию в Тайваньском проливе и ускорить процесс воссоединения, который на самом деле гораздо важнее, чем визит американского политика", — приводит издание слова аналитиков.Более того, уверены китайские эксперты, визит спикера палаты представителей США может только положить конец американской стратегии силового воздействия в отношении Тайваня.
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новости, нэнси пелоси, визит, тайвань, кнр

Global Times: "упрямство и эгоизм Пелоси станут началом конца американской гегемонии"

09:19 02.08.2022 (обновлено: 09:21 02.08.2022)
 
© president.gov.uaНенси Пелоси орден княгини Ольги
Ненси Пелоси орден княгини Ольги
© president.gov.ua
Читать в
Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань может способствовать воссоединению острова с КНР и привести к необратимым последствиям в регионе. К такому выводу пришли аналитики, опрошенные сотрудниками китайской газеты Global Times. Об этом издание написало 2 августа
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзяньзаявил, что визит Пелоси на Тайвань приведет к "серьезным последствиям", и Китаю придется принять решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности.
Политолог-американист Китайской академии общественных наук Люй Сян заявил газете, что любая договоренность о визите Пелоси на Тайвань будет воспринята Пекином как нарушение обязательств Белого дома не поддерживать "независимость Тайваня".
"Стратегическое видение Китая гораздо шире, чем просто игра в "ястреба и цыпленка" с Пелоси во время ее так называемого неожиданного визита на остров, поскольку Китай воспользуется этим провокационным ходом США, чтобы необратимо изменить ситуацию в Тайваньском проливе и ускорить процесс воссоединения, который на самом деле гораздо важнее, чем визит американского политика", — приводит издание слова аналитиков.
Более того, уверены китайские эксперты, визит спикера палаты представителей США может только положить конец американской стратегии силового воздействия в отношении Тайваня.

"Никто не должен недооценивать решимость Китая в отношении воссоединения и возрождения (нации —ред.), а российско-украинский кризис только что позволил миру увидеть последствия загона крупной державы в угол. Китай будет неуклонно ускорять процесс воссоединения и объявит об окончании господства США в мировом порядке. Упрямство и эгоизм Пелоси станут началом конца американской гегемонии", — считают эксперты.

Ненси Пелоси
07:38
СМИ: реакция КНР на визит Пелоси может превзойти ожиданияЯпонские эксперты считают, что реакция Китая на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань может быть более серьезной, чем ожидает американская сторона, а сама поездка может стать "своеобразной проверкой политических итогов администрации" Си Цзиньпина. Об этом 2 августа пишут РИА Новости
 
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