https://ukraina.ru/20220802/1037090118.html

Global Times: "упрямство и эгоизм Пелоси станут началом конца американской гегемонии"

Global Times: "эгоизм Пелоси станет началом конца американской гегемонии"

Global Times: "упрямство и эгоизм Пелоси станут началом конца американской гегемонии"

Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань может способствовать воссоединению острова с КНР и привести к необратимым последствиям в регионе. К такому выводу пришли аналитики, опрошенные сотрудниками китайской газеты Global Times. Об этом издание написало 2 августа

2022-08-02T09:19

2022-08-02T09:19

2022-08-02T09:21

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нэнси пелоси

визит

тайвань

кнр

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Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзяньзаявил, что визит Пелоси на Тайвань приведет к "серьезным последствиям", и Китаю придется принять решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности.Политолог-американист Китайской академии общественных наук Люй Сян заявил газете, что любая договоренность о визите Пелоси на Тайвань будет воспринята Пекином как нарушение обязательств Белого дома не поддерживать "независимость Тайваня"."Стратегическое видение Китая гораздо шире, чем просто игра в "ястреба и цыпленка" с Пелоси во время ее так называемого неожиданного визита на остров, поскольку Китай воспользуется этим провокационным ходом США, чтобы необратимо изменить ситуацию в Тайваньском проливе и ускорить процесс воссоединения, который на самом деле гораздо важнее, чем визит американского политика", — приводит издание слова аналитиков.Более того, уверены китайские эксперты, визит спикера палаты представителей США может только положить конец американской стратегии силового воздействия в отношении Тайваня.

https://ukraina.ru/20220802/1037086822.html

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новости, нэнси пелоси, визит, тайвань, кнр