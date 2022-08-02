Зеленский "дал жизнь" петиции о замене Екатерины II на американского порноактера
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Зеленский "дал жизнь" петиции о замене Екатерины II на американского порноактера
Зеленский "дал жизнь" петиции о замене Екатерины II на американского порноактера
Зеленский "дал жизнь" петиции о замене Екатерины II на американского порноактера
Согласно украинскому законодательству, любая петиция, набравшая 25 тысяч голосов и более, должна быть рассмотрена президентом. Инициатива по замене памятника Екатерине II ("Памятник основателям") в Одессе получила искомые голоса, и как следствие, ответ Владимира Зеленского. Об этом 1 августа сообщил Telegram-канал Украина.ру
2022-08-02T08:24
2022-08-02T08:24
новости
памятник
екатерина ii
владимир зеленский
петиция
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Важное обстоятельство – менять монумент императрицы собираются на памятник американскому порноактеру Билли Геррингтону, пропагандировавшего однополую любовь.К слову, в обращении к местным властям Зеленский прокомментировал свое решение о рассмотрении петиции тем, что это важно "защиты национальных интересов", а также подчеркнул необходимость "очищения общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия"."То есть, по сути, снос памятника основателям Одессы Зеленский одобрил", - пишет Telegram-канал Украина.ру.К слову, Одесса – не единственный город на Украине, где предлагают столь экстравагантные решения. В конце июня в Запорожье предложили переименовать площадь Маяковского в честь уходящего премьера Британии Бориса Джонсона.А в сентябре 2021 года в Запорожье хотели сменить название той же самой площади Маяковского на Билли Геррингтона. Однако переименования в итоге так и не произошло.
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новости, памятник, екатерина ii, владимир зеленский, петиция

Зеленский "дал жизнь" петиции о замене Екатерины II на американского порноактера

08:24 02.08.2022
 
© РИА Новости . Балабанов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости . Балабанов
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Согласно украинскому законодательству, любая петиция, набравшая 25 тысяч голосов и более, должна быть рассмотрена президентом. Инициатива по замене памятника Екатерине II ("Памятник основателям") в Одессе получила искомые голоса, и как следствие, ответ Владимира Зеленского. Об этом 1 августа сообщил Telegram-канал Украина.ру

"В данном случае памятник Екатерине II... установлен в соответствии с решением Одесского городского совета... Я обратился в Одесский городской совет с просьбой рассмотреть поднятые в петиции вопросы в соответствии с компетенцией", — отреагировал Зеленский.

Важное обстоятельство – менять монумент императрицы собираются на памятник американскому порноактеру Билли Геррингтону, пропагандировавшего однополую любовь.
К слову, в обращении к местным властям Зеленский прокомментировал свое решение о рассмотрении петиции тем, что это важно "защиты национальных интересов", а также подчеркнул необходимость "очищения общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия".
"То есть, по сути, снос памятника основателям Одессы Зеленский одобрил", - пишет Telegram-канал Украина.ру.
К слову, Одесса – не единственный город на Украине, где предлагают столь экстравагантные решения. В конце июня в Запорожье предложили переименовать площадь Маяковского в честь уходящего премьера Британии Бориса Джонсона.
А в сентябре 2021 года в Запорожье хотели сменить название той же самой площади Маяковского на Билли Геррингтона. Однако переименования в итоге так и не произошло.
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
29 июля, 17:23
В Запорожье хотят увековечить память Бориса ДжонсонаПлощадь Маяковского в Запорожье хотят переименовать в честь Бориса Джонсона. Об этом 29 июля написал Telegram-канал Украина.ру
 
НовостипамятникЕкатерина IIВладимир Зеленскийпетиция
 
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