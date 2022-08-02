https://ukraina.ru/20220802/1037086822.html

СМИ: реакция КНР на визит Пелоси может превзойти ожидания

СМИ: реакция КНР на визит Пелоси может превзойти ожидания

СМИ: реакция КНР на визит Пелоси может превзойти ожидания

Японские эксперты считают, что реакция Китая на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань может быть более серьезной, чем ожидает американская сторона, а сама поездка может стать "своеобразной проверкой политических итогов администрации" Си Цзиньпина. Об этом 2 августа пишут РИА Новости

2022-08-02T07:38

2022-08-02T07:38

2022-08-02T07:38

новости

нэнси пелоси

тайвань

кнр

визит

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103390/42/1033904257_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_a935faadc2b7e6a390f73f9829b802cf.jpg

В частности, эксперт по Китаю Rakuten Securities Economic Research Institute и колумнист Ёсикадзу Като заявил, что предостережения МИД КНР в отношении Пелоси не просто слова, и "нет сомнения в том, что китайская армия не просто сидит и наблюдает"."В ночь на 28 июля по пекинскому времени председатель Си Цзиньпин провел прямой разговор с президентом Байденом. В том случае, если визит (Пелоси. — Прим. ред.) на Тайвань будет реализован, даже если само событие не станет "беспрецедентным", принимая во внимание трансформацию американо-китайских отношений в беспрецедентное стратегическое противостояние и обоюдное недоверие в последние несколько лет, серьезность кризиса может быть беспрецедентной с момента нормализации отношений между КНР и США в 1979 году", — считает Като.Он подчеркнул, что действия Китая могут быть "уникальной своеобразной проверкой политических итогов" администрации Си Цзиньпина.Журналист газеты "Асахи" и приглашенный профессор университета Аояма Гакуин Кэндзи Минэмура с Като согласен и также полагает, что реакция Китая с учетом предстоящего съезда может быть серьезнее, чем ожидает США.Нэнси Пелоси отправилась в азиатское турне, в ходе которого запланировала посетить Сингапур, Японию, Южную Корею, Малайзию и Тайвань. Однако этот остров КНР считает своей территорией, поэтому в Пекине заявили, что в случае визита Пелоси на Тайвань, Китай примет самые решительные меры.Если этот визит все же состоится, он станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США на эту территорию с 1997 года. Администрация США, которую предупредил КНР, заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но предложила спикеру самостоятельно решить вопрос посещения острова.Тайваньские СМИ сообщают, что Пелоси должна прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации.

https://ukraina.ru/20220802/1037086075.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, нэнси пелоси, тайвань, кнр, визит