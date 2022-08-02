СМИ: реакция КНР на визит Пелоси может превзойти ожидания
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СМИ: реакция КНР на визит Пелоси может превзойти ожидания
СМИ: реакция КНР на визит Пелоси может превзойти ожидания
СМИ: реакция КНР на визит Пелоси может превзойти ожидания
Японские эксперты считают, что реакция Китая на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань может быть более серьезной, чем ожидает американская сторона, а сама поездка может стать "своеобразной проверкой политических итогов администрации" Си Цзиньпина. Об этом 2 августа пишут РИА Новости
2022-08-02T07:38
2022-08-02T07:38
новости
нэнси пелоси
тайвань
кнр
визит
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В частности, эксперт по Китаю Rakuten Securities Economic Research Institute и колумнист Ёсикадзу Като заявил, что предостережения МИД КНР в отношении Пелоси не просто слова, и "нет сомнения в том, что китайская армия не просто сидит и наблюдает"."В ночь на 28 июля по пекинскому времени председатель Си Цзиньпин провел прямой разговор с президентом Байденом. В том случае, если визит (Пелоси. — Прим. ред.) на Тайвань будет реализован, даже если само событие не станет "беспрецедентным", принимая во внимание трансформацию американо-китайских отношений в беспрецедентное стратегическое противостояние и обоюдное недоверие в последние несколько лет, серьезность кризиса может быть беспрецедентной с момента нормализации отношений между КНР и США в 1979 году", — считает Като.Он подчеркнул, что действия Китая могут быть "уникальной своеобразной проверкой политических итогов" администрации Си Цзиньпина.Журналист газеты "Асахи" и приглашенный профессор университета Аояма Гакуин Кэндзи Минэмура с Като согласен и также полагает, что реакция Китая с учетом предстоящего съезда может быть серьезнее, чем ожидает США.Нэнси Пелоси отправилась в азиатское турне, в ходе которого запланировала посетить Сингапур, Японию, Южную Корею, Малайзию и Тайвань. Однако этот остров КНР считает своей территорией, поэтому в Пекине заявили, что в случае визита Пелоси на Тайвань, Китай примет самые решительные меры.Если этот визит все же состоится, он станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США на эту территорию с 1997 года. Администрация США, которую предупредил КНР, заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но предложила спикеру самостоятельно решить вопрос посещения острова.Тайваньские СМИ сообщают, что Пелоси должна прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации.
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новости, нэнси пелоси, тайвань, кнр, визит

СМИ: реакция КНР на визит Пелоси может превзойти ожидания

07:38 02.08.2022
 
© president.gov.ua Ненси Пелоси
 Ненси Пелоси
© president.gov.ua
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Японские эксперты считают, что реакция Китая на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань может быть более серьезной, чем ожидает американская сторона, а сама поездка может стать "своеобразной проверкой политических итогов администрации" Си Цзиньпина. Об этом 2 августа пишут РИА Новости
В частности, эксперт по Китаю Rakuten Securities Economic Research Institute и колумнист Ёсикадзу Като заявил, что предостережения МИД КНР в отношении Пелоси не просто слова, и "нет сомнения в том, что китайская армия не просто сидит и наблюдает".
"В ночь на 28 июля по пекинскому времени председатель Си Цзиньпин провел прямой разговор с президентом Байденом. В том случае, если визит (Пелоси. — Прим. ред.) на Тайвань будет реализован, даже если само событие не станет "беспрецедентным", принимая во внимание трансформацию американо-китайских отношений в беспрецедентное стратегическое противостояние и обоюдное недоверие в последние несколько лет, серьезность кризиса может быть беспрецедентной с момента нормализации отношений между КНР и США в 1979 году", — считает Като.
Он подчеркнул, что действия Китая могут быть "уникальной своеобразной проверкой политических итогов" администрации Си Цзиньпина.
Журналист газеты "Асахи" и приглашенный профессор университета Аояма Гакуин Кэндзи Минэмура с Като согласен и также полагает, что реакция Китая с учетом предстоящего съезда может быть серьезнее, чем ожидает США.

"Складывается впечатление, что правительство США, которое ссылается на то, что (бывший) спикер палаты представителей США (Ньют) Гингрич совершил поездку (на Тайвань – ред.) 25 лет назад, решило, что китайская сторона не станет вмешиваться в случае визита Пелоси на Тайвань. Однако разница в военной мощи США и Китая сейчас отличается от того, что была тогда. Более того, с учетом того, что менее чем через три месяца состоится съезд Коммунистической партии, господин Си Цзиньпин находится в наиболее уязвимой позиции. Полагаю, что дипломатическая и военная реакция может быть выше того, что ожидают США", — считает Минэмура.

Нэнси Пелоси отправилась в азиатское турне, в ходе которого запланировала посетить Сингапур, Японию, Южную Корею, Малайзию и Тайвань. Однако этот остров КНР считает своей территорией, поэтому в Пекине заявили, что в случае визита Пелоси на Тайвань, Китай примет самые решительные меры.
Если этот визит все же состоится, он станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США на эту территорию с 1997 года. Администрация США, которую предупредил КНР, заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но предложила спикеру самостоятельно решить вопрос посещения острова.
Тайваньские СМИ сообщают, что Пелоси должна прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации.
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