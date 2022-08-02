https://ukraina.ru/20220802/1037081937.html
"Продвижения к югу": Рожин рассказал, что сейчас происходит на фронте в районе Авдеевки
"Продвижения к югу": Рожин рассказал, что сейчас происходит на фронте в районе Авдеевки - 02.08.2022 Украина.ру
"Продвижения к югу": Рожин рассказал, что сейчас происходит на фронте в районе Авдеевки
В районе поселка Песок российским войскам удалось промять фронт противника за счет концентрированных артиллерийских и авиаударов, а также добиться тактических успехов, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Сolonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
2022-08-02T06:15
2022-08-02T06:15
2022-08-02T06:15
новости
авдеевка
рожин
вс рф
всу
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Первый заместитель министра информации республики Даниил Безсонов ранее заявил, что подразделения ДНР пытаются окружить Авдеевку.По его мнению, если российским войскам удастся зайти в поселок и взять его, то это серьезно изменит ситуацию на донецком направлении.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220801/1037074285.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, авдеевка, рожин, вс рф, всу
"Продвижения к югу": Рожин рассказал, что сейчас происходит на фронте в районе Авдеевки
В районе поселка Песок российским войскам удалось промять фронт противника за счет концентрированных артиллерийских и авиаударов, а также добиться тактических успехов, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Сolonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру