"Продвижения к югу": Рожин рассказал, что сейчас происходит на фронте в районе Авдеевки - 02.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220802/1037081937.html
"Продвижения к югу": Рожин рассказал, что сейчас происходит на фронте в районе Авдеевки
"Продвижения к югу": Рожин рассказал, что сейчас происходит на фронте в районе Авдеевки - 02.08.2022 Украина.ру
"Продвижения к югу": Рожин рассказал, что сейчас происходит на фронте в районе Авдеевки
В районе поселка Песок российским войскам удалось промять фронт противника за счет концентрированных артиллерийских и авиаударов, а также добиться тактических успехов, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Сolonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
2022-08-02T06:15
2022-08-02T06:15
новости
авдеевка
рожин
вс рф
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103400/97/1034009758_0:27:850:505_1920x0_80_0_0_fc00a8477db770108ebb8eb481b0b77a.jpg
Первый заместитель министра информации республики Даниил Безсонов ранее заявил, что подразделения ДНР пытаются окружить Авдеевку.По его мнению, если российским войскам удастся зайти в поселок и взять его, то это серьезно изменит ситуацию на донецком направлении.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220801/1037074285.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103400/97/1034009758_72:0:780:531_1920x0_80_0_0_a922f416c80f410bdb99ba45eaabc0b3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, авдеевка, рожин, вс рф, всу

"Продвижения к югу": Рожин рассказал, что сейчас происходит на фронте в районе Авдеевки

06:15 02.08.2022
 
© foto-planeta.com/Lemeshko NikolayАвдеевка указатель название знак стела
Авдеевка указатель название знак стела
© foto-planeta.com/Lemeshko Nikolay
Читать в
В районе поселка Песок российским войскам удалось промять фронт противника за счет концентрированных артиллерийских и авиаударов, а также добиться тактических успехов, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Сolonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
Первый заместитель министра информации республики Даниил Безсонов ранее заявил, что подразделения ДНР пытаются окружить Авдеевку.
Есть некоторое продвижение к югу от Авдеевки. Основные удары наносились по направлению Песок и Красногоровки. В районе Песок удалось промять фронт противника за счет концентрированных артиллерийских и авиаударов и за счет этого добиться определенных тактических успехов.
Борис Рожин интервью
Борис Рожин
Эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Сolonelcassad
По его мнению, если российским войскам удастся зайти в поселок и взять его, то это серьезно изменит ситуацию на донецком направлении.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
MARS II - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
Вчера, 16:06Спецоперация
Потери ВСУ, прибытие немецких РСЗО и дополнительных HIMARS на УкраинуХроника событий на Украине на 16:00 1 августа
 
НовостиАвдеевкаРожинВС РФВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:00Национализировать и перезапустить. Зачем России Лисичанский желатиновый завод
08:59Пушков отреагировал на санкции Венгрии против России
08:38Шольц заявил, что обеспечивает украинскую армию лучше, чем свою
08:24Зеленский "дал жизнь" петиции о замене Екатерины II на американского порноактера
08:22"С разрешения Байдена": в Белом доме заявили о ликвидации главаря "Аль-Каиды"*
07:48Косовский конфликт ушёл в отпуск
07:47Ракета "Союз-2.1в" вывела на орбиту военный спутник "Космос-2558"
07:38СМИ: реакция КНР на визит Пелоси может превзойти ожидания
07:33Саблезубые кошки и светящиеся стены: в Крыму открыли пещеру Таврида
07:16"Я был шокирован": президент Польши обвинил Меркель в предательстве ради Путина
07:15Военный обозреватель предположил, когда начнется контрнаступление со стороны ВСУ
07:00Политолог Баширов предположил, почему Зеленский посетил Черноморск в Одесской области
06:45Рожин о том, куда будут уходить ВСУ после взятия ВС РФ Славянска, Краматорска и Артемовска
06:30Военный эксперт рассказал, сколько процентов ВСУ уничтожены войсками РФ
06:29Александр "Варяг" Матюшин: Конец августа для Донецка и Макеевки будет самым страшным
06:17"Начинает "искрить" всюду и везде: эксперты о кризисе на Балканах
06:15"Продвижения к югу": Рожин рассказал, что сейчас происходит на фронте в районе Авдеевки
06:00Денег нет: в Евросоюзе заявили о невозможности дать Украине обещанный кредит
06:00"Отвлекающий маневр": экс-сотрудник СБУ объяснил, почему ВСУ ударили по Антоновскому мосту
05:54Хроника энергетической войны: последние события
Лента новостейМолния