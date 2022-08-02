https://ukraina.ru/20220802/1037081937.html

"Продвижения к югу": Рожин рассказал, что сейчас происходит на фронте в районе Авдеевки

"Продвижения к югу": Рожин рассказал, что сейчас происходит на фронте в районе Авдеевки - 02.08.2022 Украина.ру

"Продвижения к югу": Рожин рассказал, что сейчас происходит на фронте в районе Авдеевки

В районе поселка Песок российским войскам удалось промять фронт противника за счет концентрированных артиллерийских и авиаударов, а также добиться тактических успехов, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Сolonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру

2022-08-02T06:15

2022-08-02T06:15

2022-08-02T06:15

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Первый заместитель министра информации республики Даниил Безсонов ранее заявил, что подразделения ДНР пытаются окружить Авдеевку.По его мнению, если российским войскам удастся зайти в поселок и взять его, то это серьезно изменит ситуацию на донецком направлении.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220801/1037074285.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, авдеевка, рожин, вс рф, всу