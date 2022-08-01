https://ukraina.ru/20220801/1037060328.html

American Spectator: в разговоре Байдена и Си Цзиньпина решилась судьба однополярного мира

American Spectator: в разговоре Байдена и Си Цзиньпина решилась судьба однополярного мира - 01.08.2022 Украина.ру

American Spectator: в разговоре Байдена и Си Цзиньпина решилась судьба однополярного мира

Президент США Джо Байден проявил слабость в телефонном разговоре с лидером Китая Си Цзиньпином по тайваньскому вопросу, что свидетельствует о завершении эпохи однополярного мира во главе с Вашингтоном Такое мнение в статье для журнала American Spectator на днях сформулировал эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа

2022-08-01T07:51

2022-08-01T07:51

2022-08-01T07:51

новости

джо байден

си цзиньпин

телефонный разговор

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Он добавил, что Китай чувствует слабость Соединенных Штатов, а также учитывает не только политические курьезы с участием Байдена, но и, например, вывод войск из Афганистана при администрации нынешнего президента.Телефонный разговор лидеров США и КНР состоялся в четверг, 28 июля. Прошел он на фоне сообщений о возможном визите на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Белый Дом оставил право окончательного решения о поездке за самой Пелоси, а вот Пекин пообещал дать крайне резкий ответ на подобное событие вплоть до уничтожения самолета спикера. Пока Пелоси отложила свой запланированный визит на Тайвань.

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новости, джо байден, си цзиньпин, телефонный разговор