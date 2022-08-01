American Spectator: в разговоре Байдена и Си Цзиньпина решилась судьба однополярного мира - 01.08.2022 Украина.ру
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American Spectator: в разговоре Байдена и Си Цзиньпина решилась судьба однополярного мира
American Spectator: в разговоре Байдена и Си Цзиньпина решилась судьба однополярного мира - 01.08.2022 Украина.ру
American Spectator: в разговоре Байдена и Си Цзиньпина решилась судьба однополярного мира
Президент США Джо Байден проявил слабость в телефонном разговоре с лидером Китая Си Цзиньпином по тайваньскому вопросу, что свидетельствует о завершении эпохи однополярного мира во главе с Вашингтоном Такое мнение в статье для журнала American Spectator на днях сформулировал эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа
2022-08-01T07:51
2022-08-01T07:51
новости
джо байден
си цзиньпин
телефонный разговор
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Он добавил, что Китай чувствует слабость Соединенных Штатов, а также учитывает не только политические курьезы с участием Байдена, но и, например, вывод войск из Афганистана при администрации нынешнего президента.Телефонный разговор лидеров США и КНР состоялся в четверг, 28 июля. Прошел он на фоне сообщений о возможном визите на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Белый Дом оставил право окончательного решения о поездке за самой Пелоси, а вот Пекин пообещал дать крайне резкий ответ на подобное событие вплоть до уничтожения самолета спикера. Пока Пелоси отложила свой запланированный визит на Тайвань.
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новости, джо байден, си цзиньпин, телефонный разговор

American Spectator: в разговоре Байдена и Си Цзиньпина решилась судьба однополярного мира

07:51 01.08.2022
 
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© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Президент США Джо Байден проявил слабость в телефонном разговоре с лидером Китая Си Цзиньпином по тайваньскому вопросу, что свидетельствует о завершении эпохи однополярного мира во главе с Вашингтоном Такое мнение в статье для журнала American Spectator на днях сформулировал эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа

"Не стоит ожидать от Байдена признания, что Си Цзиньпин "разбил его в пух и прах". Но, судя по всему, именно это и произошло во время их длительного разговора. Если кто-то сомневался в том, что однополярный мир во главе с США закончился, то разговор Байдена и Си Цзиньпина наглядное тому подтверждение", — заявил аналитик, поясняя, почему Белый Дом е упомянул отдельные эпизоды из разговора двух лидеров в расшифровке диалога.

Он добавил, что Китай чувствует слабость Соединенных Штатов, а также учитывает не только политические курьезы с участием Байдена, но и, например, вывод войск из Афганистана при администрации нынешнего президента.
Телефонный разговор лидеров США и КНР состоялся в четверг, 28 июля. Прошел он на фоне сообщений о возможном визите на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Белый Дом оставил право окончательного решения о поездке за самой Пелоси, а вот Пекин пообещал дать крайне резкий ответ на подобное событие вплоть до уничтожения самолета спикера. Пока Пелоси отложила свой запланированный визит на Тайвань.
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