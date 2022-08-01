American Spectator: в разговоре Байдена и Си Цзиньпина решилась судьба однополярного мира
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме
Президент США Джо Байден проявил слабость в телефонном разговоре с лидером Китая Си Цзиньпином по тайваньскому вопросу, что свидетельствует о завершении эпохи однополярного мира во главе с Вашингтоном Такое мнение в статье для журнала American Spectator на днях сформулировал эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа
"Не стоит ожидать от Байдена признания, что Си Цзиньпин "разбил его в пух и прах". Но, судя по всему, именно это и произошло во время их длительного разговора. Если кто-то сомневался в том, что однополярный мир во главе с США закончился, то разговор Байдена и Си Цзиньпина наглядное тому подтверждение", — заявил аналитик, поясняя, почему Белый Дом е упомянул отдельные эпизоды из разговора двух лидеров в расшифровке диалога.
Он добавил, что Китай чувствует слабость Соединенных Штатов, а также учитывает не только политические курьезы с участием Байдена, но и, например, вывод войск из Афганистана при администрации нынешнего президента.
Телефонный разговор лидеров США и КНР состоялся в четверг, 28 июля. Прошел он на фоне сообщений о возможном визите на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Белый Дом оставил право окончательного решения о поездке за самой Пелоси, а вот Пекин пообещал дать крайне резкий ответ на подобное событие вплоть до уничтожения самолета спикера. Пока Пелоси отложила свой запланированный визит на Тайвань.