https://ukraina.ru/20220801/1037058039.html
"Если не удастся убедить, можем и сбить!" Пелоси решила не прилетать на Тайвань
"Если не удастся убедить, можем и сбить!" Пелоси решила не прилетать на Тайвань - 01.08.2022 Украина.ру
"Если не удастся убедить, можем и сбить!" Пелоси решила не прилетать на Тайвань
Украина.ру, 01.08.2022
2022-08-01T07:49
2022-08-01T07:49
2022-08-01T09:17
сша
китай
тайвань
нэнси пелоси
эксклюзив
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Информационная шумиха вокруг визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, достигнув своего апогея 30 июня, дала небольшую передышку мировым СМИ и соцсетям: скандальный политик сначала летит на Филиппины.Как стало известно, после Филиппин будет Япония и Южная Корея, и только затем, 4 августа вечером, самолёт с сенатором и явной противницей единения Китая должен будет приземлиться в аэропорту Тайбэя. Даже если визит и отложен до 4 августа, тот факт, что американские военные самолёты якобы сопровождают борт Пелоси, всё же держит китайскую да и мировую общественность в напряжённости. Учитывая статус Тайваня, признанный ООН частью Китая, и согласно статьям Закона КНР о противодействии деятельности по расколу страны, китайские военные имеют полное право применить самые жёсткие меры по принудительному выдворению самолёта-нарушителя из воздушного пространства страны. Вероятность обстрела или выполнения препятствующих полёту борта Пелоси манёвров со стороны китайских лётчиков велика и обоснована. Как написал в соцсетях Ху Сицзинь, бывший главред официального китайского издания «Глобал таймс», издающегося на английском языке, и к чьему мнению всё ещё прислушиваются граждане КНР и считают его «неофициальным рупором правительства»: «Если не удастся убедить, можем и сбить!» В китайском сегменте интернета простые граждане с азартом рассуждают о том, что нарушение воздушного пространства самолётами США — хороший повод двинуть армию на Тайвань и освободить остров. «Тайвань — не Украина. И территория меньше и солдат у нас больше. Операция не займёт и пары дней!» — уверяют подписчиков и комментаторов генералы и полковники китайских диванных войск. В сообщениях и публикациях официальных каналов прослеживается напряжённая решимость достойно ответить на любые посягательства. Утром 29 июля на официальном аккаунте 80-го армейского корпуса НОАК появился пост, состоявший всего из двух иероглифов: «Готовимся к войне!». Можно по-разному относиться к активности интернет-пользователей, но пост за несколько часов набрал 1.87 млн лайков: призыв 80-го армейского корпуса, героически сражавшегося с американскими войсками ещё в начале 1950 гг. в Корее, всё-таки разделяют многие граждане КНР.На данный момент неважно, осмелится ли Пелоси нарушить китайско-американские договорённости и посетить Тайвань. Но сегодня ясно то, что ярая сторонница жёстких мер в отношении «коммунистического Китая» всё-таки не пошла на дальнейшую конфронтацию и отложила приезд на остров именно 1 августа, в день, когда Народно-освободительная армия Китая будет отмечать 95-ю годовщину своего рождения. Поэтому можно считать, что предостережения китайских дипломатов и приготовления военных к вероятному поражению американского борта над Тайванем оказали действие, пусть пока ещё и временное, и заставили задуматься рискованного политика. А до 4 августа ещё есть много времени, ещё можно будет всё переиграть и спокойно улететь восвояси. К тому же все эти дни, с 1 по 4 августа, в граничащей с Тайванем провинции Фуцзянь будут проходить военные учения китайской армии, что, вероятно, и заставило задуматься неугомонную Нэнси.Как уже указывалось ранее, всё это время лишь сам виновник назревающих событий, Тайвань, остаётся в тени и избегает каких-либо комментариев. 28 июля управление по иностранным делам тайваньской администрации в очередной раз заявило, что не располагает информацией по передвижениям Пелоси. Из-за непредсказуемости действий набивающегося в гости американского политика официальный Тайбэй оказался в весьма трудном положении. С одной стороны, начиная с 1949 года тайбэйский режим существует благодаря военной и экономической помощи США, поэтому тайваньские политики не могут отказать любому американскому политику в визите. Но и выказывать горячий приём таким одиозным фигурам американской политики как Пелоси, которая ещё в 1989 году попала в сводки пекинской полиции из-за своих хулиганских выходок на площади Тяньаньмэнь, также не могут: время не то и гость не тот, хоть и рядится в друга. Кстати, как утверждают китайские сетевые издания, именно то, что Пелоси однажды провела несколько дней в одном из пекинских полицейских участков, и отразилось на её дальнейших антикитайских настроениях. Частные обиды оказались выше здравого смысла и политического практицизма. Поэтому, непопулярная среди тайваньцев администрация Цай Инвэнь вряд ли желает испытывать терпение Пекина именно сейчас, когда напряжённость между КНР и США может привести к необратимым для тайваньского статус-кво последствиям. И даже если визит состоится, есть все основания предполагать, что он не будет широко освещаться в тайваньской печати и власти сделают всё возможное, чтобы выставить приезд Пелоси как частное решение частного лица.
Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сша, китай, тайвань, нэнси пелоси, эксклюзив
Информационная шумиха вокруг визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, достигнув своего апогея 30 июня, дала небольшую передышку мировым СМИ и соцсетям: скандальный политик сначала летит на Филиппины.
Как стало известно, после Филиппин будет Япония и Южная Корея, и только затем, 4 августа вечером, самолёт с сенатором и явной противницей единения Китая должен будет приземлиться в аэропорту Тайбэя.
Даже если визит и отложен до 4 августа, тот факт, что американские военные самолёты якобы сопровождают борт Пелоси, всё же держит китайскую да и мировую общественность в напряжённости. Учитывая статус Тайваня, признанный ООН частью Китая, и согласно статьям Закона КНР о противодействии деятельности по расколу страны, китайские военные имеют полное право применить самые жёсткие меры по принудительному выдворению самолёта-нарушителя из воздушного пространства страны.
Вероятность обстрела или выполнения препятствующих полёту борта Пелоси манёвров со стороны китайских лётчиков велика и обоснована. Как написал в соцсетях Ху Сицзинь, бывший главред официального китайского издания «Глобал таймс», издающегося на английском языке, и к чьему мнению всё ещё прислушиваются граждане КНР и считают его «неофициальным рупором правительства»: «Если не удастся убедить, можем и сбить!»
В китайском сегменте интернета простые граждане с азартом рассуждают о том, что нарушение воздушного пространства самолётами США — хороший повод двинуть армию на Тайвань и освободить остров. «Тайвань — не Украина. И территория меньше и солдат у нас больше. Операция не займёт и пары дней!» — уверяют подписчиков и комментаторов генералы и полковники китайских диванных войск.
В сообщениях и публикациях официальных каналов прослеживается напряжённая решимость достойно ответить на любые посягательства. Утром 29 июля на официальном аккаунте 80-го армейского корпуса НОАК появился пост, состоявший всего из двух иероглифов: «Готовимся к войне!». Можно по-разному относиться к активности интернет-пользователей, но пост за несколько часов набрал 1.87 млн лайков: призыв 80-го армейского корпуса, героически сражавшегося с американскими войсками ещё в начале 1950 гг. в Корее, всё-таки разделяют многие граждане КНР.
На данный момент неважно, осмелится ли Пелоси нарушить китайско-американские договорённости и посетить Тайвань. Но сегодня ясно то, что ярая сторонница жёстких мер в отношении «коммунистического Китая» всё-таки не пошла на дальнейшую конфронтацию и отложила приезд на остров именно 1 августа, в день, когда Народно-освободительная армия Китая будет отмечать 95-ю годовщину своего рождения.
Поэтому можно считать, что предостережения китайских дипломатов и приготовления военных к вероятному поражению американского борта над Тайванем оказали действие, пусть пока ещё и временное, и заставили задуматься рискованного политика. А до 4 августа ещё есть много времени, ещё можно будет всё переиграть и спокойно улететь восвояси. К тому же все эти дни, с 1 по 4 августа, в граничащей с Тайванем провинции Фуцзянь будут проходить военные учения китайской армии, что, вероятно, и заставило задуматься неугомонную Нэнси.
Как уже указывалось ранее, всё это время лишь сам виновник назревающих событий, Тайвань, остаётся в тени и избегает каких-либо комментариев. 28 июля управление по иностранным делам тайваньской администрации в очередной раз заявило, что не располагает информацией по передвижениям Пелоси.
Из-за непредсказуемости действий набивающегося в гости американского политика официальный Тайбэй оказался в весьма трудном положении. С одной стороны, начиная с 1949 года тайбэйский режим существует благодаря военной и экономической помощи США, поэтому тайваньские политики не могут отказать любому американскому политику в визите.
Но и выказывать горячий приём таким одиозным фигурам американской политики как Пелоси, которая ещё в 1989 году попала в сводки пекинской полиции из-за своих хулиганских выходок на площади Тяньаньмэнь, также не могут: время не то и гость не тот, хоть и рядится в друга. Кстати, как утверждают китайские сетевые издания, именно то, что Пелоси однажды провела несколько дней в одном из пекинских полицейских участков, и отразилось на её дальнейших антикитайских настроениях.
Частные обиды оказались выше здравого смысла и политического практицизма. Поэтому, непопулярная среди тайваньцев администрация Цай Инвэнь вряд ли желает испытывать терпение Пекина именно сейчас, когда напряжённость между КНР и США может привести к необратимым для тайваньского статус-кво последствиям. И даже если визит состоится, есть все основания предполагать, что он не будет широко освещаться в тайваньской печати и власти сделают всё возможное, чтобы выставить приезд Пелоси как частное решение частного лица.