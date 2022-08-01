https://ukraina.ru/20220801/1037058039.html

"Если не удастся убедить, можем и сбить!" Пелоси решила не прилетать на Тайвань

"Если не удастся убедить, можем и сбить!" Пелоси решила не прилетать на Тайвань - 01.08.2022 Украина.ру

"Если не удастся убедить, можем и сбить!" Пелоси решила не прилетать на Тайвань

Украина.ру, 01.08.2022

2022-08-01T07:49

2022-08-01T07:49

2022-08-01T09:17

сша

китай

тайвань

нэнси пелоси

эксклюзив

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Информационная шумиха вокруг визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, достигнув своего апогея 30 июня, дала небольшую передышку мировым СМИ и соцсетям: скандальный политик сначала летит на Филиппины.Как стало известно, после Филиппин будет Япония и Южная Корея, и только затем, 4 августа вечером, самолёт с сенатором и явной противницей единения Китая должен будет приземлиться в аэропорту Тайбэя. Даже если визит и отложен до 4 августа, тот факт, что американские военные самолёты якобы сопровождают борт Пелоси, всё же держит китайскую да и мировую общественность в напряжённости. Учитывая статус Тайваня, признанный ООН частью Китая, и согласно статьям Закона КНР о противодействии деятельности по расколу страны, китайские военные имеют полное право применить самые жёсткие меры по принудительному выдворению самолёта-нарушителя из воздушного пространства страны. Вероятность обстрела или выполнения препятствующих полёту борта Пелоси манёвров со стороны китайских лётчиков велика и обоснована. Как написал в соцсетях Ху Сицзинь, бывший главред официального китайского издания «Глобал таймс», издающегося на английском языке, и к чьему мнению всё ещё прислушиваются граждане КНР и считают его «неофициальным рупором правительства»: «Если не удастся убедить, можем и сбить!» В китайском сегменте интернета простые граждане с азартом рассуждают о том, что нарушение воздушного пространства самолётами США — хороший повод двинуть армию на Тайвань и освободить остров. «Тайвань — не Украина. И территория меньше и солдат у нас больше. Операция не займёт и пары дней!» — уверяют подписчиков и комментаторов генералы и полковники китайских диванных войск. В сообщениях и публикациях официальных каналов прослеживается напряжённая решимость достойно ответить на любые посягательства. Утром 29 июля на официальном аккаунте 80-го армейского корпуса НОАК появился пост, состоявший всего из двух иероглифов: «Готовимся к войне!». Можно по-разному относиться к активности интернет-пользователей, но пост за несколько часов набрал 1.87 млн лайков: призыв 80-го армейского корпуса, героически сражавшегося с американскими войсками ещё в начале 1950 гг. в Корее, всё-таки разделяют многие граждане КНР.На данный момент неважно, осмелится ли Пелоси нарушить китайско-американские договорённости и посетить Тайвань. Но сегодня ясно то, что ярая сторонница жёстких мер в отношении «коммунистического Китая» всё-таки не пошла на дальнейшую конфронтацию и отложила приезд на остров именно 1 августа, в день, когда Народно-освободительная армия Китая будет отмечать 95-ю годовщину своего рождения. Поэтому можно считать, что предостережения китайских дипломатов и приготовления военных к вероятному поражению американского борта над Тайванем оказали действие, пусть пока ещё и временное, и заставили задуматься рискованного политика. А до 4 августа ещё есть много времени, ещё можно будет всё переиграть и спокойно улететь восвояси. К тому же все эти дни, с 1 по 4 августа, в граничащей с Тайванем провинции Фуцзянь будут проходить военные учения китайской армии, что, вероятно, и заставило задуматься неугомонную Нэнси.Как уже указывалось ранее, всё это время лишь сам виновник назревающих событий, Тайвань, остаётся в тени и избегает каких-либо комментариев. 28 июля управление по иностранным делам тайваньской администрации в очередной раз заявило, что не располагает информацией по передвижениям Пелоси. Из-за непредсказуемости действий набивающегося в гости американского политика официальный Тайбэй оказался в весьма трудном положении. С одной стороны, начиная с 1949 года тайбэйский режим существует благодаря военной и экономической помощи США, поэтому тайваньские политики не могут отказать любому американскому политику в визите. Но и выказывать горячий приём таким одиозным фигурам американской политики как Пелоси, которая ещё в 1989 году попала в сводки пекинской полиции из-за своих хулиганских выходок на площади Тяньаньмэнь, также не могут: время не то и гость не тот, хоть и рядится в друга. Кстати, как утверждают китайские сетевые издания, именно то, что Пелоси однажды провела несколько дней в одном из пекинских полицейских участков, и отразилось на её дальнейших антикитайских настроениях. Частные обиды оказались выше здравого смысла и политического практицизма. Поэтому, непопулярная среди тайваньцев администрация Цай Инвэнь вряд ли желает испытывать терпение Пекина именно сейчас, когда напряжённость между КНР и США может привести к необратимым для тайваньского статус-кво последствиям. И даже если визит состоится, есть все основания предполагать, что он не будет широко освещаться в тайваньской печати и власти сделают всё возможное, чтобы выставить приезд Пелоси как частное решение частного лица.

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Азат Рахманов

Азат Рахманов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Азат Рахманов

сша, китай, тайвань, нэнси пелоси, эксклюзив