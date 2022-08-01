"Если не удастся убедить, можем и сбить!" Пелоси решила не прилетать на Тайвань - 01.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220801/1037058039.html
"Если не удастся убедить, можем и сбить!" Пелоси решила не прилетать на Тайвань
"Если не удастся убедить, можем и сбить!" Пелоси решила не прилетать на Тайвань - 01.08.2022 Украина.ру
"Если не удастся убедить, можем и сбить!" Пелоси решила не прилетать на Тайвань
Украина.ру, 01.08.2022
2022-08-01T07:49
2022-08-01T09:17
сша
китай
тайвань
нэнси пелоси
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/01/1037058364_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_75551b42ed23461a074a18ef0f56f5d8.jpg.webp
Информационная шумиха вокруг визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, достигнув своего апогея 30 июня, дала небольшую передышку мировым СМИ и соцсетям: скандальный политик сначала летит на Филиппины.Как стало известно, после Филиппин будет Япония и Южная Корея, и только затем, 4 августа вечером, самолёт с сенатором и явной противницей единения Китая должен будет приземлиться в аэропорту Тайбэя. Даже если визит и отложен до 4 августа, тот факт, что американские военные самолёты якобы сопровождают борт Пелоси, всё же держит китайскую да и мировую общественность в напряжённости. Учитывая статус Тайваня, признанный ООН частью Китая, и согласно статьям Закона КНР о противодействии деятельности по расколу страны, китайские военные имеют полное право применить самые жёсткие меры по принудительному выдворению самолёта-нарушителя из воздушного пространства страны. Вероятность обстрела или выполнения препятствующих полёту борта Пелоси манёвров со стороны китайских лётчиков велика и обоснована. Как написал в соцсетях Ху Сицзинь, бывший главред официального китайского издания «Глобал таймс», издающегося на английском языке, и к чьему мнению всё ещё прислушиваются граждане КНР и считают его «неофициальным рупором правительства»: «Если не удастся убедить, можем и сбить!» В китайском сегменте интернета простые граждане с азартом рассуждают о том, что нарушение воздушного пространства самолётами США — хороший повод двинуть армию на Тайвань и освободить остров. «Тайвань — не Украина. И территория меньше и солдат у нас больше. Операция не займёт и пары дней!» — уверяют подписчиков и комментаторов генералы и полковники китайских диванных войск. В сообщениях и публикациях официальных каналов прослеживается напряжённая решимость достойно ответить на любые посягательства. Утром 29 июля на официальном аккаунте 80-го армейского корпуса НОАК появился пост, состоявший всего из двух иероглифов: «Готовимся к войне!». Можно по-разному относиться к активности интернет-пользователей, но пост за несколько часов набрал 1.87 млн лайков: призыв 80-го армейского корпуса, героически сражавшегося с американскими войсками ещё в начале 1950 гг. в Корее, всё-таки разделяют многие граждане КНР.На данный момент неважно, осмелится ли Пелоси нарушить китайско-американские договорённости и посетить Тайвань. Но сегодня ясно то, что ярая сторонница жёстких мер в отношении «коммунистического Китая» всё-таки не пошла на дальнейшую конфронтацию и отложила приезд на остров именно 1 августа, в день, когда Народно-освободительная армия Китая будет отмечать 95-ю годовщину своего рождения. Поэтому можно считать, что предостережения китайских дипломатов и приготовления военных к вероятному поражению американского борта над Тайванем оказали действие, пусть пока ещё и временное, и заставили задуматься рискованного политика. А до 4 августа ещё есть много времени, ещё можно будет всё переиграть и спокойно улететь восвояси. К тому же все эти дни, с 1 по 4 августа, в граничащей с Тайванем провинции Фуцзянь будут проходить военные учения китайской армии, что, вероятно, и заставило задуматься неугомонную Нэнси.Как уже указывалось ранее, всё это время лишь сам виновник назревающих событий, Тайвань, остаётся в тени и избегает каких-либо комментариев. 28 июля управление по иностранным делам тайваньской администрации в очередной раз заявило, что не располагает информацией по передвижениям Пелоси. Из-за непредсказуемости действий набивающегося в гости американского политика официальный Тайбэй оказался в весьма трудном положении. С одной стороны, начиная с 1949 года тайбэйский режим существует благодаря военной и экономической помощи США, поэтому тайваньские политики не могут отказать любому американскому политику в визите. Но и выказывать горячий приём таким одиозным фигурам американской политики как Пелоси, которая ещё в 1989 году попала в сводки пекинской полиции из-за своих хулиганских выходок на площади Тяньаньмэнь, также не могут: время не то и гость не тот, хоть и рядится в друга. Кстати, как утверждают китайские сетевые издания, именно то, что Пелоси однажды провела несколько дней в одном из пекинских полицейских участков, и отразилось на её дальнейших антикитайских настроениях. Частные обиды оказались выше здравого смысла и политического практицизма. Поэтому, непопулярная среди тайваньцев администрация Цай Инвэнь вряд ли желает испытывать терпение Пекина именно сейчас, когда напряжённость между КНР и США может привести к необратимым для тайваньского статус-кво последствиям. И даже если визит состоится, есть все основания предполагать, что он не будет широко освещаться в тайваньской печати и власти сделают всё возможное, чтобы выставить приезд Пелоси как частное решение частного лица.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Азат Рахманов
Азат Рахманов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/01/1037058364_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cb94be614a4ffc7408c5d1d774593df3.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сша, китай, тайвань, нэнси пелоси, эксклюзив

"Если не удастся убедить, можем и сбить!" Пелоси решила не прилетать на Тайвань

07:49 01.08.2022 (обновлено: 09:17 01.08.2022)
 
© AFP / SAUL LOEB
- РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© AFP / SAUL LOEB
Читать в
Азат Рахманов
корреспондент
Все материалы
Информационная шумиха вокруг визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, достигнув своего апогея 30 июня, дала небольшую передышку мировым СМИ и соцсетям: скандальный политик сначала летит на Филиппины.
Как стало известно, после Филиппин будет Япония и Южная Корея, и только затем, 4 августа вечером, самолёт с сенатором и явной противницей единения Китая должен будет приземлиться в аэропорту Тайбэя.
Даже если визит и отложен до 4 августа, тот факт, что американские военные самолёты якобы сопровождают борт Пелоси, всё же держит китайскую да и мировую общественность в напряжённости. Учитывая статус Тайваня, признанный ООН частью Китая, и согласно статьям Закона КНР о противодействии деятельности по расколу страны, китайские военные имеют полное право применить самые жёсткие меры по принудительному выдворению самолёта-нарушителя из воздушного пространства страны.
Вероятность обстрела или выполнения препятствующих полёту борта Пелоси манёвров со стороны китайских лётчиков велика и обоснована. Как написал в соцсетях Ху Сицзинь, бывший главред официального китайского издания «Глобал таймс», издающегося на английском языке, и к чьему мнению всё ещё прислушиваются граждане КНР и считают его «неофициальным рупором правительства»: «Если не удастся убедить, можем и сбить!»
В китайском сегменте интернета простые граждане с азартом рассуждают о том, что нарушение воздушного пространства самолётами США — хороший повод двинуть армию на Тайвань и освободить остров. «Тайвань — не Украина. И территория меньше и солдат у нас больше. Операция не займёт и пары дней!» — уверяют подписчиков и комментаторов генералы и полковники китайских диванных войск.
В сообщениях и публикациях официальных каналов прослеживается напряжённая решимость достойно ответить на любые посягательства. Утром 29 июля на официальном аккаунте 80-го армейского корпуса НОАК появился пост, состоявший всего из двух иероглифов: «Готовимся к войне!». Можно по-разному относиться к активности интернет-пользователей, но пост за несколько часов набрал 1.87 млн лайков: призыв 80-го армейского корпуса, героически сражавшегося с американскими войсками ещё в начале 1950 гг. в Корее, всё-таки разделяют многие граждане КНР.
На данный момент неважно, осмелится ли Пелоси нарушить китайско-американские договорённости и посетить Тайвань. Но сегодня ясно то, что ярая сторонница жёстких мер в отношении «коммунистического Китая» всё-таки не пошла на дальнейшую конфронтацию и отложила приезд на остров именно 1 августа, в день, когда Народно-освободительная армия Китая будет отмечать 95-ю годовщину своего рождения.
Поэтому можно считать, что предостережения китайских дипломатов и приготовления военных к вероятному поражению американского борта над Тайванем оказали действие, пусть пока ещё и временное, и заставили задуматься рискованного политика. А до 4 августа ещё есть много времени, ещё можно будет всё переиграть и спокойно улететь восвояси. К тому же все эти дни, с 1 по 4 августа, в граничащей с Тайванем провинции Фуцзянь будут проходить военные учения китайской армии, что, вероятно, и заставило задуматься неугомонную Нэнси.
Как уже указывалось ранее, всё это время лишь сам виновник назревающих событий, Тайвань, остаётся в тени и избегает каких-либо комментариев. 28 июля управление по иностранным делам тайваньской администрации в очередной раз заявило, что не располагает информацией по передвижениям Пелоси.
Из-за непредсказуемости действий набивающегося в гости американского политика официальный Тайбэй оказался в весьма трудном положении. С одной стороны, начиная с 1949 года тайбэйский режим существует благодаря военной и экономической помощи США, поэтому тайваньские политики не могут отказать любому американскому политику в визите.
Но и выказывать горячий приём таким одиозным фигурам американской политики как Пелоси, которая ещё в 1989 году попала в сводки пекинской полиции из-за своих хулиганских выходок на площади Тяньаньмэнь, также не могут: время не то и гость не тот, хоть и рядится в друга. Кстати, как утверждают китайские сетевые издания, именно то, что Пелоси однажды провела несколько дней в одном из пекинских полицейских участков, и отразилось на её дальнейших антикитайских настроениях.
Частные обиды оказались выше здравого смысла и политического практицизма. Поэтому, непопулярная среди тайваньцев администрация Цай Инвэнь вряд ли желает испытывать терпение Пекина именно сейчас, когда напряжённость между КНР и США может привести к необратимым для тайваньского статус-кво последствиям. И даже если визит состоится, есть все основания предполагать, что он не будет широко освещаться в тайваньской печати и власти сделают всё возможное, чтобы выставить приезд Пелоси как частное решение частного лица.
 
СШАКитайТайваньНэнси ПелосиЭксклюзив
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:05Нас не запугать! Севастополь отмечает День ВМФ, невзирая на теракты Украины. Спецрепортаж
12:02Хроника событий на Украине на 12:00 1 августа: обстрелы, "Азовсталь", благодарность Шойгу
11:20На Ставрополье открылся "Южный дровопоток-3"
10:48"Ковырнуть заживающую ранку": Кадыров объяснил, кто стоит за конфликтом Сербии и Косово
10:47Военный эксперт подробно объяснил, почему уже в августе Россия уничтожит ВСУ
10:12"За невозможностью исполнения": украинцев перестали депортировать из РФ
09:57В США "надули" российский бронетранспортер БТР-90 ради учений
09:45"Вся машина в решето". Военный эксперт о героях спецоперации, про которых никто не слышал
09:32"Реквием по Европе": экс-глава МИД Австрии предсказала скорый закат ЕС
09:15Не беспилотники. Военный эксперт о том, от какой иллюзии z-операция избавила нас всех
09:07Хроника событий на Украине на утро 1 августа: устье Быстрое, зерно, наёмники
09:04В Турции заявили, что первое судно с украинским зерном вышло из порта Одессы
08:51Российский "Палтус" стал для Запада "черной дырой"
08:36В Евросоюзе вступил в силу запрет на импорт российского угля
08:18В понедельник, 1 августа, в ДНР будут судить главаря неонацистской группы "Медведи SS"
08:07Алжир попросился в БРИКС
08:00Могли бы работать активнее: эксперт рассказал, когда Китай по-настоящему поддержит Россию
07:51American Spectator: в разговоре Байдена и Си Цзиньпина решилась судьба однополярного мира
07:49"Если не удастся убедить, можем и сбить!" Пелоси решила не прилетать на Тайвань
07:40Обещание контрнаступления, рост цен и антибиотики по смартфону. Что ждет Украину в августе
Лента новостейМолния