https://ukraina.ru/20220731/1037049702.html
Инцидент в Севастополе: странности информационной кампании
Инцидент в Севастополе: странности информационной кампании - 31.07.2022 Украина.ру
Инцидент в Севастополе: странности информационной кампании
Украина.ру, 31.07.2022
2022-07-31T11:14
2022-07-31T11:14
2022-07-31T11:14
эксклюзив
украина
россия
сво
спецоперация
теракт
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1f/1037049887_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_3f79d952b81d28876430a7d53a1c1ac5.jpg.webp
Утром 31 июля во дворе штаба Черноморского флота в Севастополе сработало маломощное взрывное устройство, доставленное туда беспилотником. Лёгкие ранения (в основном – от осколков стекла) получили пять человек. Официально решено отказаться от празднования дня ВМФ.Насколько можно понять, был использован малогабаритный беспилотник, который очень тяжело обнаружить. Запускался он, скорее всего, с территории города. Разумеется, это спланированная операция украинских диверсантов, и, разумеется, целью было сорвать праздник.Вопросы, которые касаются организации безопасности штаба ЧФ, мы задавать не будем. Компетентные органы сами разберутся, как и почему это могло произойти. У нас вызвал недоумение другой момент.Украинские СМИ, те самые, которые только вчера требовали предоставить им дальнобойные ракеты, чтобы стрелять по Крыму, потому что это территория Украины (почему не по Львову?), бьются в истерике и уверяют, что Украина не имеет никакого отношения к атаке на штаб ЧФ. Эти же самые СМИ публикуют плоды деятельности "крымских партизан" – антироссийские листовки, специально расклеенные в местах, где их бы никто не увидел, но можно было сфотографировать для отчётности (мы даже не сомневаемся, что фото сделаны именно в Крыму, а не, например, в Киеве, хотя от "крымских партизан" логично ожидать именно этого).Вот, например, спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сходу назвал "историю российских пропагандистских СМИ о якобы украинской атаке на штаб Черноморского флота в Севастополе" провокацией. При этом он не отрицает, что речь идёт о военном объекте "оккупантов" в "украинском Крыму", но уточняет, что "освобождение нашего Крыма от оккупантов будет происходить не так и гораздо эффективнее".Отметим этот важный момент – украинские пропагандисты отрицали всегда удары по территории России (потому что это вызывает недовольство в США), но от Крыма они не отказываются. Т.е., его-то бомбить можно, но – не в этот раз.В общем, есть все основания отчитаться об эпохальной "перемоге" – успешная атака на защищённый военный объект с политическими выводами. Отличный информационный повод! Но украинская сторона, пряча руки за спину, рапортует – это не мы, эти руки никогда… Правда странно?Такое поведение вполне укладывается в ряд масштабных украинских провокаций последнего времени:- Появление видео с якобы оскоплением украинского военнопленного "путинскими бурятами" (источник видео так и остался непонятным, надеемся ФСБ уже поинтересовалось его происхождением у патриотических телеграм-каналов, впервые его запостивших).- Нанесение ракетного удара по колонии в Еленовке: украинская сторона уверяет, что она тут не причём, это россияне сами взорвали.- Дистанционное минирование центра Донецка противопехотными минами. Украинские каналы уверяют, что Донецк все восемь лет обстреливает российская артиллерия, у ВСУ же есть высокоточные боеприпасы, которые позволяют поражать только военные объекты.- Ракетные удары по зернохранилищам и поджоги полей на освобождённых территориях (украинский ответ на стамбульские соглашения) так же объясняются… Тут интереснее. Признаётся, что это деятельность "партизан", но не уточняется, что речь идёт именно о зернохранилищах.Атака на штаб ЧФ из этого ряда выпадает – военный объект же, вполне конвенциональный. Гуманитарной составляющей тут ноль (ну, почти – всё же события посреди города происходят). Но реакция украинских СМИ ровно такая же.Незадолго до выборов в США запущена программа по отбеливанию имиджа ВСУ? Но, во-первых, они не особенно в нём нуждаются, а, во-вторых, достаточно было бы просто не стрелять по Еленовке и Донецку, например.Новый этап демонизации России? Теплее, но тут должно быть какие-то основание...Как легко заметить, сейчас на фронте оперативная пауза – российские войска медленно прогрызают оборону в районе славянско-краматорской агломерации и успешно сдерживают попытки наступления ВСУ на южном и юго-восточном направлении (ряд экспертов полагает, что анонсированное украинское наступлении на Херсон уже началось, но выглядеть оно будет именно так – ракетные удары по коммуникациям и "лягушачьи прыжки" пехотных подразделений).Но пауза рано или поздно кончится и украинское командование готовится к тому, что российская армия предпримет какие-то ассиметричные действия, выбивающиеся из логики СВО до последнего времени. Вот, например, канал "Южный ветер" пишет: "формирование нового армейского корпуса в Западном военном округе позволит сковать значительную часть из немногочисленных украинских резервов в глубине страны". Возможны и другие стратегические ходы, которые давно напрашиваются, но не осуществляются (вроде массированных ударов по коммуникациям).Ну и пропагандистский контур "подкладывает соломку" – если Россия предпримет что-то неожиданное, то это будет ответом не на действия украинской стороны, а на "провокации россиян".
https://ukraina.ru/20201022/1029358218.html
https://ukraina.ru/20220731/1037048844.html
https://ukraina.ru/20220731/1037048367.html
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Василий Стоякин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_728:93:2209:1574_100x100_80_0_0_951c7f0deefbafd105a5b087590aaa35.jpg.webp
эксклюзив, украина, россия, сво, теракт
Утром 31 июля во дворе штаба Черноморского флота в Севастополе сработало маломощное взрывное устройство, доставленное туда беспилотником. Лёгкие ранения (в основном – от осколков стекла) получили пять человек. Официально решено отказаться от празднования дня ВМФ.
Насколько можно понять, был использован малогабаритный беспилотник, который очень тяжело обнаружить. Запускался он, скорее всего, с территории города. Разумеется, это спланированная операция украинских диверсантов, и, разумеется, целью было сорвать праздник.
Вопросы, которые касаются организации безопасности штаба ЧФ, мы задавать не будем. Компетентные органы сами разберутся, как и почему это могло произойти. У нас вызвал недоумение другой момент.
Украинские СМИ, те самые, которые только вчера требовали предоставить им дальнобойные ракеты, чтобы стрелять по Крыму, потому что это территория Украины (почему не по Львову?), бьются в истерике и уверяют, что Украина не имеет никакого отношения к атаке на штаб ЧФ. Эти же самые СМИ публикуют плоды деятельности "крымских партизан" – антироссийские листовки, специально расклеенные в местах, где их бы никто не увидел, но можно было сфотографировать для отчётности (мы даже не сомневаемся, что фото сделаны именно в Крыму, а не, например, в Киеве, хотя от "крымских партизан" логично ожидать именно этого).
Вот, например, спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сходу назвал "историю российских пропагандистских СМИ о якобы украинской атаке на штаб Черноморского флота в Севастополе" провокацией. При этом он не отрицает, что речь идёт о военном объекте "оккупантов" в "украинском Крыму", но уточняет, что "освобождение нашего Крыма от оккупантов будет происходить не так и гораздо эффективнее".
Отметим этот важный момент – украинские пропагандисты отрицали всегда удары по территории России (потому что это вызывает недовольство в США), но от Крыма они не отказываются. Т.е., его-то бомбить можно, но – не в этот раз.
В общем, есть все основания отчитаться об эпохальной "перемоге" – успешная атака на защищённый военный объект с политическими выводами. Отличный информационный повод! Но украинская сторона, пряча руки за спину, рапортует – это не мы, эти руки никогда… Правда странно?
Такое поведение вполне укладывается в ряд масштабных украинских провокаций последнего времени:
- Появление видео с якобы оскоплением украинского военнопленного "путинскими бурятами" (источник видео так и остался непонятным, надеемся ФСБ уже поинтересовалось его происхождением у патриотических телеграм-каналов, впервые его запостивших).
- Нанесение ракетного удара по колонии в Еленовке: украинская сторона уверяет, что она тут не причём, это россияне сами взорвали.
- Дистанционное минирование центра Донецка противопехотными минами. Украинские каналы уверяют, что Донецк все восемь лет обстреливает российская артиллерия, у ВСУ же есть высокоточные боеприпасы, которые позволяют поражать только военные объекты.
- Ракетные удары по зернохранилищам и поджоги полей на освобождённых территориях (украинский ответ на стамбульские соглашения) так же объясняются… Тут интереснее. Признаётся, что это деятельность "партизан", но не уточняется, что речь идёт именно о зернохранилищах.
Атака на штаб ЧФ из этого ряда выпадает – военный объект же, вполне конвенциональный. Гуманитарной составляющей тут ноль (ну, почти – всё же события посреди города происходят). Но реакция украинских СМИ ровно такая же.
Незадолго до выборов в США запущена программа по отбеливанию имиджа ВСУ? Но, во-первых, они не особенно в нём нуждаются, а, во-вторых, достаточно было бы просто не стрелять по Еленовке и Донецку, например.
Новый этап демонизации России? Теплее, но тут должно быть какие-то основание...
Как легко заметить, сейчас на фронте оперативная пауза – российские войска медленно прогрызают оборону в районе славянско-краматорской агломерации и успешно сдерживают попытки наступления ВСУ на южном и юго-восточном направлении (ряд экспертов полагает, что анонсированное украинское наступлении на Херсон уже началось, но выглядеть оно будет именно так – ракетные удары по коммуникациям и "лягушачьи прыжки" пехотных подразделений).
Но пауза рано или поздно кончится и украинское командование готовится к тому, что российская армия предпримет какие-то ассиметричные действия, выбивающиеся из логики СВО до последнего времени.
Вот, например, канал "Южный ветер" пишет: "формирование нового армейского корпуса в Западном военном округе позволит сковать значительную часть из немногочисленных украинских резервов в глубине страны". Возможны и другие стратегические ходы, которые давно напрашиваются, но не осуществляются (вроде массированных ударов по коммуникациям).
Ну и пропагандистский контур "подкладывает соломку" – если Россия предпримет что-то неожиданное, то это будет ответом не на действия украинской стороны, а на "провокации россиян".