https://ukraina.ru/20220731/1037049702.html

Инцидент в Севастополе: странности информационной кампании

Инцидент в Севастополе: странности информационной кампании - 31.07.2022 Украина.ру

Инцидент в Севастополе: странности информационной кампании

Украина.ру, 31.07.2022

2022-07-31T11:14

2022-07-31T11:14

2022-07-31T11:14

эксклюзив

украина

россия

сво

спецоперация

теракт

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Утром 31 июля во дворе штаба Черноморского флота в Севастополе сработало маломощное взрывное устройство, доставленное туда беспилотником. Лёгкие ранения (в основном – от осколков стекла) получили пять человек. Официально решено отказаться от празднования дня ВМФ.Насколько можно понять, был использован малогабаритный беспилотник, который очень тяжело обнаружить. Запускался он, скорее всего, с территории города. Разумеется, это спланированная операция украинских диверсантов, и, разумеется, целью было сорвать праздник.Вопросы, которые касаются организации безопасности штаба ЧФ, мы задавать не будем. Компетентные органы сами разберутся, как и почему это могло произойти. У нас вызвал недоумение другой момент.Украинские СМИ, те самые, которые только вчера требовали предоставить им дальнобойные ракеты, чтобы стрелять по Крыму, потому что это территория Украины (почему не по Львову?), бьются в истерике и уверяют, что Украина не имеет никакого отношения к атаке на штаб ЧФ. Эти же самые СМИ публикуют плоды деятельности "крымских партизан" – антироссийские листовки, специально расклеенные в местах, где их бы никто не увидел, но можно было сфотографировать для отчётности (мы даже не сомневаемся, что фото сделаны именно в Крыму, а не, например, в Киеве, хотя от "крымских партизан" логично ожидать именно этого).Вот, например, спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сходу назвал "историю российских пропагандистских СМИ о якобы украинской атаке на штаб Черноморского флота в Севастополе" провокацией. При этом он не отрицает, что речь идёт о военном объекте "оккупантов" в "украинском Крыму", но уточняет, что "освобождение нашего Крыма от оккупантов будет происходить не так и гораздо эффективнее".Отметим этот важный момент – украинские пропагандисты отрицали всегда удары по территории России (потому что это вызывает недовольство в США), но от Крыма они не отказываются. Т.е., его-то бомбить можно, но – не в этот раз.В общем, есть все основания отчитаться об эпохальной "перемоге" – успешная атака на защищённый военный объект с политическими выводами. Отличный информационный повод! Но украинская сторона, пряча руки за спину, рапортует – это не мы, эти руки никогда… Правда странно?Такое поведение вполне укладывается в ряд масштабных украинских провокаций последнего времени:- Появление видео с якобы оскоплением украинского военнопленного "путинскими бурятами" (источник видео так и остался непонятным, надеемся ФСБ уже поинтересовалось его происхождением у патриотических телеграм-каналов, впервые его запостивших).- Нанесение ракетного удара по колонии в Еленовке: украинская сторона уверяет, что она тут не причём, это россияне сами взорвали.- Дистанционное минирование центра Донецка противопехотными минами. Украинские каналы уверяют, что Донецк все восемь лет обстреливает российская артиллерия, у ВСУ же есть высокоточные боеприпасы, которые позволяют поражать только военные объекты.- Ракетные удары по зернохранилищам и поджоги полей на освобождённых территориях (украинский ответ на стамбульские соглашения) так же объясняются… Тут интереснее. Признаётся, что это деятельность "партизан", но не уточняется, что речь идёт именно о зернохранилищах.Атака на штаб ЧФ из этого ряда выпадает – военный объект же, вполне конвенциональный. Гуманитарной составляющей тут ноль (ну, почти – всё же события посреди города происходят). Но реакция украинских СМИ ровно такая же.Незадолго до выборов в США запущена программа по отбеливанию имиджа ВСУ? Но, во-первых, они не особенно в нём нуждаются, а, во-вторых, достаточно было бы просто не стрелять по Еленовке и Донецку, например.Новый этап демонизации России? Теплее, но тут должно быть какие-то основание...Как легко заметить, сейчас на фронте оперативная пауза – российские войска медленно прогрызают оборону в районе славянско-краматорской агломерации и успешно сдерживают попытки наступления ВСУ на южном и юго-восточном направлении (ряд экспертов полагает, что анонсированное украинское наступлении на Херсон уже началось, но выглядеть оно будет именно так – ракетные удары по коммуникациям и "лягушачьи прыжки" пехотных подразделений).Но пауза рано или поздно кончится и украинское командование готовится к тому, что российская армия предпримет какие-то ассиметричные действия, выбивающиеся из логики СВО до последнего времени. Вот, например, канал "Южный ветер" пишет: "формирование нового армейского корпуса в Западном военном округе позволит сковать значительную часть из немногочисленных украинских резервов в глубине страны". Возможны и другие стратегические ходы, которые давно напрашиваются, но не осуществляются (вроде массированных ударов по коммуникациям).Ну и пропагандистский контур "подкладывает соломку" – если Россия предпримет что-то неожиданное, то это будет ответом не на действия украинской стороны, а на "провокации россиян".

https://ukraina.ru/20201022/1029358218.html

https://ukraina.ru/20220731/1037048844.html

https://ukraina.ru/20220731/1037048367.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_728:93:2209:1574_100x100_80_0_0_951c7f0deefbafd105a5b087590aaa35.jpg.webp

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эксклюзив, украина, россия, сво, теракт