https://ukraina.ru/20220731/1037048367.html

Хроника событий на Украине на утро 31 июля: минный террор, атака на Севастополь

Хроника событий на Украине на утро 31 июля: минный террор, атака на Севастополь - 31.07.2022 Украина.ру

Хроника событий на Украине на утро 31 июля: минный террор, атака на Севастополь

Украина.ру, 31.07.2022

2022-07-31T10:18

2022-07-31T10:18

2022-07-31T10:18

спецоперация

хроники

эксклюзив

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Штаб Черноморского флота в Севастополе атаковал украинский беспилотник. Украина развязала минный террор против ДНРОб атаке на штаб Черноморского флота сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев."Сегодня рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-Морского флота. Во двор Штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным это – беспилотник. 5 человек ранены, это сотрудники Штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана", - отметил Развожаев.Он сообщил, что работает ФСБ, обстоятельства произошедшего выясняются."Все праздничные мероприятия из соображений безопасности отменены. Прошу сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома. Всю информацию буду далее сообщать", - заявил Развозжаев.Позже в пресс-службе Черноморского флота сообщили подробности произошедшего."В Севастополе на территории штаба Черноморского флота в результате срабатывания маломощного взрывного устройства, установленного на самодельный БПЛА, из-за разлета осколков оконных стекол в одном из помещений пострадали 5 человек", - указывалось в сообщении.Отмечается, что всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.Позже губернатор Развожаев уточнил, что в результате удара пострадало шесть человек.Тем временем Украина продолжает увеличивать парк беспилотников. Так, за несколько дней до удара по штабу ЧФ было публично объявлено о передаче Главному управлению разведки Минобороны Украины комплекса Bayraktar TB2. Комплекс передал благотворительный фонд "Повернись живим" ("Вернись живым" - Ред.). Комплекс стоимостью $16,5 млн включал в себя: три беспилотника, система воздушной связи; мобильный комплекс наземного управления; наземный терминал передачи данных; система распознания "свой-чужой"; несколько десятков высокоточных боеприпасов; другое наземное оборудование и запчасти."Это значительный прорыв для нас, это очень сильно усилит мощность наших подразделений: в первую очередь подразделений разведки, во вторую очередь — поддержку действий подразделений спецназначения", - заявил 26 июля глава ГУР Кирилл Буданов.Эта покупка стала первой покупкой таких беспилотников волонтёрской организацией на Украине.Минный террорУтром 31 июля мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о минной угрозе в городе."По поступившей информации в воскресенье в 06:30 утра противопехотные фугасные мины "Лепесток" были сброшены на территории Кировского района. Они уже обнаружены по адресам: ул. Красная Заря, 90,106,114,123,145; ул. Южногорняцкая, 83,84,85; в поселке Жилкоп; ул. Грузинская; ул. Газеты "Комсомолец Донбасса". Внимание! Мины могут быть разбросаны и по другим улицам района! Адреса уточняются. В траве и на земле эти мины практически незаметны! Будьте предельно осторожны! При обнаружении взрывоопасных и подозрительных предметов звоните в МЧС и в полицию", - сообщил Кулемзин.За несколько часов до этого ВСУ сбросили противопехотные мины "Лепесток" на парк кованных фигур. Утром 31 июля военкор Андрей Руденко опубликовал видео из парка.До этого в сети распространилось видео подрыва автомобилей на этих противопехотных минах."Прямо перед нами в районе магазина "Изумруд" подорвался на такой мине автомобиль", - сообщил в своем Telegram-канале военкор Дмитрий Астрахань.Видео из заминированного Донецка также опубликовал медиаэксперт Анатолий Шарий.Минный террор против ДНР Украина развязала несколько недель назад. Так, 16 и 26 июля ВСУ сбросили мины "Лепесток" на Ясиноватую. А в последние дни ВСУ массово минируют Донецк.Примечательно, что ещё в 2005 году Украина подписала Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин. При этом в утилизации мин Украине, по крайней мере декларативно, оказывали помощь британские благотворительные организации."Засекаем, насколько быстро по факту неоднократного массированного применения вооружения, запрещённого Оттавской конвенцией, против мирных жителей соберётся Совбез ООН. Конвенция была подписана Украиной в 2005 году. Засекаем, как скоро с заявлением выступит HALO Trust — "британская благотворительная и американская некоммерческая организация, занимающаяся обезвреживанием противопехотных мин и неразорвавшихся боеприпасов, которые могут представлять опасность для гражданских лиц". На территории Украины HALO Trust работает с 2015 года. И, конечно, запомним, что у Украины, исходя из того, что последние сведения об утилизации датируются 2018 годом, а завод лёг на бок в 2020-м ещё минимум четыре миллиона "Лепестков". Скорее всего — на складах с координатами, известными МО РФ еще по советским временам. Остальное — только матом, извините", - прокомментировал происходящее в Донецке журналист Юрий Васильев.Политолог и историк Игорь Димитриев отмечает, что Украина в очередной раз продемонстрировала, что Запад оправдает все действия ВСУ."Рассыпать противопехотные мины над Донецком это конечно за гранью. Тут даже не объяснишь, мол, знаете, там военные цели, мы немного промахнулись. Тут чистый террор. Ну и это значит, что репутационные моменты ВСУ уже не сильно беспокоят. Пиарную войну они уже выиграли и можно делать всё", - отметил Димитриев.А вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев заявил, что Украина своими действиями продемонстрировала, что является террористическим государством."По Донецку бьют кассетными боеприпасами, и засыпают город противопехотными минами. Мирный город. Минами. Чтобы калечить женщин и детей. В Севастополе беспилотник ударил по штабу Черноморского флота. С Украины он вряд ли долетел бы. Скорее всего, запускали его из города. Обычный квадрокоптер. То есть, имеет место или спящая ячейка или ДРГ противника. В Херсоне и Запорожье постоянно взрывы, нападения на сотрудников администрации, обстрелы мирных граждан (среди которых есть наверняка и те, кто симпатизирует именно что Украине). Всё это свидетельство того, что Украина типичная террористическая структура. Вроде "Имарата Кавказ"* или ИГИЛ* (запрещённые в РФ террористические организации — Ред.). Поэтому все дальнейшие действия Киева будут совершаться в этой же логике", - подчеркнул Медведев.По его словам, в дальнейшем Украина может применить и другие террористические методы."Все дальнейшие действия Киева будут совершаться в этой же логике. Удар ракетами по Крымскому мосту в логике террориста это не просто возможно, это крайне необходимо и как средство самоутверждения, и как средство запугивания. Это может быть и не удар. Может быть захват гражданского объекта где-то в России. Опять же, террористы бы точно так сделали. Только воспринимая Украину, как террористическую структуру, можно добиться нужного нам результата. "Что сделает Зеленский?" и "Что сделал бы Басаев?" это один и тот же вопрос", - подчеркнул Медведев.Таким образом, в будущем можно ожидать других терактов со стороны Украины.Ранее запред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пообещал Украине жёсткий ответ за попытку атаковать Крым."В случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит Судный день — очень быстрый и тяжелый. Укрыться будет очень сложно. Но тем не менее они продолжают провоцировать такими заявлениями общую ситуацию", - заявлял Медведев 17 июля в Волгограде.Так он прокомментировал угрозы украинских военных и политиков ударить по Крымскому мосту.

https://ukraina.ru/20220730/1037044335.html

https://ukraina.ru/20220730/1037041489.html

https://ukraina.ru/20220730/1037037908.html

https://ukraina.ru/20220730/1037035194.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив