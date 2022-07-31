Хроника событий на Украине на утро 31 июля: минный террор, атака на Севастополь - 31.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Спецоперация
https://ukraina.ru/20220731/1037048367.html
Хроника событий на Украине на утро 31 июля: минный террор, атака на Севастополь
Хроника событий на Украине на утро 31 июля: минный террор, атака на Севастополь - 31.07.2022 Украина.ру
Хроника событий на Украине на утро 31 июля: минный террор, атака на Севастополь
Украина.ру, 31.07.2022
2022-07-31T10:18
2022-07-31T10:18
спецоперация
хроники
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1f/1037048243_0:15:1280:735_1920x0_80_0_0_4e2b524eb85e219965937e32cdfcb48a.jpg.webp
Штаб Черноморского флота в Севастополе атаковал украинский беспилотник. Украина развязала минный террор против ДНРОб атаке на штаб Черноморского флота сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев."Сегодня рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-Морского флота. Во двор Штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным это – беспилотник. 5 человек ранены, это сотрудники Штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана", - отметил Развожаев.Он сообщил, что работает ФСБ, обстоятельства произошедшего выясняются."Все праздничные мероприятия из соображений безопасности отменены. Прошу сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома. Всю информацию буду далее сообщать", - заявил Развозжаев.Позже в пресс-службе Черноморского флота сообщили подробности произошедшего."В Севастополе на территории штаба Черноморского флота в результате срабатывания маломощного взрывного устройства, установленного на самодельный БПЛА, из-за разлета осколков оконных стекол в одном из помещений пострадали 5 человек", - указывалось в сообщении.Отмечается, что всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.Позже губернатор Развожаев уточнил, что в результате удара пострадало шесть человек.Тем временем Украина продолжает увеличивать парк беспилотников. Так, за несколько дней до удара по штабу ЧФ было публично объявлено о передаче Главному управлению разведки Минобороны Украины комплекса Bayraktar TB2. Комплекс передал благотворительный фонд "Повернись живим" ("Вернись живым" - Ред.). Комплекс стоимостью $16,5 млн включал в себя: три беспилотника, система воздушной связи; мобильный комплекс наземного управления; наземный терминал передачи данных; система распознания "свой-чужой"; несколько десятков высокоточных боеприпасов; другое наземное оборудование и запчасти."Это значительный прорыв для нас, это очень сильно усилит мощность наших подразделений: в первую очередь подразделений разведки, во вторую очередь — поддержку действий подразделений спецназначения", - заявил 26 июля глава ГУР Кирилл Буданов.Эта покупка стала первой покупкой таких беспилотников волонтёрской организацией на Украине.Минный террорУтром 31 июля мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о минной угрозе в городе."По поступившей информации в воскресенье в 06:30 утра противопехотные фугасные мины "Лепесток" были сброшены на территории Кировского района. Они уже обнаружены по адресам: ул. Красная Заря, 90,106,114,123,145; ул. Южногорняцкая, 83,84,85; в поселке Жилкоп; ул. Грузинская; ул. Газеты "Комсомолец Донбасса". Внимание! Мины могут быть разбросаны и по другим улицам района! Адреса уточняются. В траве и на земле эти мины практически незаметны! Будьте предельно осторожны! При обнаружении взрывоопасных и подозрительных предметов звоните в МЧС и в полицию", - сообщил Кулемзин.За несколько часов до этого ВСУ сбросили противопехотные мины "Лепесток" на парк кованных фигур. Утром 31 июля военкор Андрей Руденко опубликовал видео из парка.До этого в сети распространилось видео подрыва автомобилей на этих противопехотных минах."Прямо перед нами в районе магазина "Изумруд" подорвался на такой мине автомобиль", - сообщил в своем Telegram-канале военкор Дмитрий Астрахань.Видео из заминированного Донецка также опубликовал медиаэксперт Анатолий Шарий.Минный террор против ДНР Украина развязала несколько недель назад. Так, 16 и 26 июля ВСУ сбросили мины "Лепесток" на Ясиноватую. А в последние дни ВСУ массово минируют Донецк.Примечательно, что ещё в 2005 году Украина подписала Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин. При этом в утилизации мин Украине, по крайней мере декларативно, оказывали помощь британские благотворительные организации."Засекаем, насколько быстро по факту неоднократного массированного применения вооружения, запрещённого Оттавской конвенцией, против мирных жителей соберётся Совбез ООН. Конвенция была подписана Украиной в 2005 году. Засекаем, как скоро с заявлением выступит HALO Trust — "британская благотворительная и американская некоммерческая организация, занимающаяся обезвреживанием противопехотных мин и неразорвавшихся боеприпасов, которые могут представлять опасность для гражданских лиц". На территории Украины HALO Trust работает с 2015 года. И, конечно, запомним, что у Украины, исходя из того, что последние сведения об утилизации датируются 2018 годом, а завод лёг на бок в 2020-м ещё минимум четыре миллиона "Лепестков". Скорее всего — на складах с координатами, известными МО РФ еще по советским временам. Остальное — только матом, извините", - прокомментировал происходящее в Донецке журналист Юрий Васильев.Политолог и историк Игорь Димитриев отмечает, что Украина в очередной раз продемонстрировала, что Запад оправдает все действия ВСУ."Рассыпать противопехотные мины над Донецком это конечно за гранью. Тут даже не объяснишь, мол, знаете, там военные цели, мы немного промахнулись. Тут чистый террор. Ну и это значит, что репутационные моменты ВСУ уже не сильно беспокоят. Пиарную войну они уже выиграли и можно делать всё", - отметил Димитриев.А вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев заявил, что Украина своими действиями продемонстрировала, что является террористическим государством."По Донецку бьют кассетными боеприпасами, и засыпают город противопехотными минами. Мирный город. Минами. Чтобы калечить женщин и детей. В Севастополе беспилотник ударил по штабу Черноморского флота. С Украины он вряд ли долетел бы. Скорее всего, запускали его из города. Обычный квадрокоптер. То есть, имеет место или спящая ячейка или ДРГ противника. В Херсоне и Запорожье постоянно взрывы, нападения на сотрудников администрации, обстрелы мирных граждан (среди которых есть наверняка и те, кто симпатизирует именно что Украине). Всё это свидетельство того, что Украина типичная террористическая структура. Вроде "Имарата Кавказ"* или ИГИЛ* (запрещённые в РФ террористические организации — Ред.). Поэтому все дальнейшие действия Киева будут совершаться в этой же логике", - подчеркнул Медведев.По его словам, в дальнейшем Украина может применить и другие террористические методы."Все дальнейшие действия Киева будут совершаться в этой же логике. Удар ракетами по Крымскому мосту в логике террориста это не просто возможно, это крайне необходимо и как средство самоутверждения, и как средство запугивания. Это может быть и не удар. Может быть захват гражданского объекта где-то в России. Опять же, террористы бы точно так сделали. Только воспринимая Украину, как террористическую структуру, можно добиться нужного нам результата. "Что сделает Зеленский?" и "Что сделал бы Басаев?" это один и тот же вопрос", - подчеркнул Медведев.Таким образом, в будущем можно ожидать других терактов со стороны Украины.Ранее запред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пообещал Украине жёсткий ответ за попытку атаковать Крым."В случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит Судный день — очень быстрый и тяжелый. Укрыться будет очень сложно. Но тем не менее они продолжают провоцировать такими заявлениями общую ситуацию", - заявлял Медведев 17 июля в Волгограде.Так он прокомментировал угрозы украинских военных и политиков ударить по Крымскому мосту.
https://ukraina.ru/20220730/1037044335.html
https://ukraina.ru/20220730/1037041489.html
https://ukraina.ru/20220730/1037037908.html
https://ukraina.ru/20220730/1037035194.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1f/1037048243_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_080c470c7c77e12f09810b41656ce4b4.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, эксклюзив

Хроника событий на Украине на утро 31 июля: минный террор, атака на Севастополь

10:18 31.07.2022
 
© Фото : Михаил Развожаев / TelegramРазвожаев Штаб ЧФ РФ атака
Развожаев Штаб ЧФ РФ атака - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© Фото : Михаил Развожаев / Telegram
Читать в
Егор Леев
автор Украина.ру
Все материалы
Штаб Черноморского флота в Севастополе атаковал украинский беспилотник. Украина развязала минный террор против ДНР
Об атаке на штаб Черноморского флота сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Сегодня рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-Морского флота. Во двор Штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным это – беспилотник. 5 человек ранены, это сотрудники Штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана", - отметил Развожаев.
Он сообщил, что работает ФСБ, обстоятельства произошедшего выясняются.
"Все праздничные мероприятия из соображений безопасности отменены. Прошу сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома. Всю информацию буду далее сообщать", - заявил Развозжаев.
ВСУ нанесли удар по СИЗО в Еленовке
Вчера, 19:12Спецоперация
Расследование по Еленовке, заявление Пентагона. Итоги 30 июля на Украине
Позже в пресс-службе Черноморского флота сообщили подробности произошедшего.
"В Севастополе на территории штаба Черноморского флота в результате срабатывания маломощного взрывного устройства, установленного на самодельный БПЛА, из-за разлета осколков оконных стекол в одном из помещений пострадали 5 человек", - указывалось в сообщении.
Отмечается, что всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.
Позже губернатор Развожаев уточнил, что в результате удара пострадало шесть человек.
Тем временем Украина продолжает увеличивать парк беспилотников. Так, за несколько дней до удара по штабу ЧФ было публично объявлено о передаче Главному управлению разведки Минобороны Украины комплекса Bayraktar TB2. Комплекс передал благотворительный фонд "Повернись живим" ("Вернись живым" - Ред.). Комплекс стоимостью $16,5 млн включал в себя: три беспилотника, система воздушной связи; мобильный комплекс наземного управления; наземный терминал передачи данных; система распознания "свой-чужой"; несколько десятков высокоточных боеприпасов; другое наземное оборудование и запчасти.
"Это значительный прорыв для нас, это очень сильно усилит мощность наших подразделений: в первую очередь подразделений разведки, во вторую очередь — поддержку действий подразделений спецназначения", - заявил 26 июля глава ГУР Кирилл Буданов.
Эта покупка стала первой покупкой таких беспилотников волонтёрской организацией на Украине.
ВСУ нанесли удар по СИЗО в Еленовке - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
Вчера, 16:11Спецоперация
Хроника событий на Украине на 16:00 30 июля: потери ВСУ, кто погиб в Еленовке
Минный террор
Утром 31 июля мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о минной угрозе в городе.
"По поступившей информации в воскресенье в 06:30 утра противопехотные фугасные мины "Лепесток" были сброшены на территории Кировского района. Они уже обнаружены по адресам: ул. Красная Заря, 90,106,114,123,145; ул. Южногорняцкая, 83,84,85; в поселке Жилкоп; ул. Грузинская; ул. Газеты "Комсомолец Донбасса". Внимание! Мины могут быть разбросаны и по другим улицам района! Адреса уточняются. В траве и на земле эти мины практически незаметны! Будьте предельно осторожны! При обнаружении взрывоопасных и подозрительных предметов звоните в МЧС и в полицию", - сообщил Кулемзин.
За несколько часов до этого ВСУ сбросили противопехотные мины "Лепесток" на парк кованных фигур. Утром 31 июля военкор Андрей Руденко опубликовал видео из парка.
До этого в сети распространилось видео подрыва автомобилей на этих противопехотных минах.
"Прямо перед нами в районе магазина "Изумруд" подорвался на такой мине автомобиль", - сообщил в своем Telegram-канале военкор Дмитрий Астрахань.
Видео из заминированного Донецка также опубликовал медиаэксперт Анатолий Шарий.
Минный террор против ДНР Украина развязала несколько недель назад. Так, 16 и 26 июля ВСУ сбросили мины "Лепесток" на Ясиноватую. А в последние дни ВСУ массово минируют Донецк.
Примечательно, что ещё в 2005 году Украина подписала Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин. При этом в утилизации мин Украине, по крайней мере декларативно, оказывали помощь британские благотворительные организации.
"Засекаем, насколько быстро по факту неоднократного массированного применения вооружения, запрещённого Оттавской конвенцией, против мирных жителей соберётся Совбез ООН. Конвенция была подписана Украиной в 2005 году. Засекаем, как скоро с заявлением выступит HALO Trust — "британская благотворительная и американская некоммерческая организация, занимающаяся обезвреживанием противопехотных мин и неразорвавшихся боеприпасов, которые могут представлять опасность для гражданских лиц". На территории Украины HALO Trust работает с 2015 года. И, конечно, запомним, что у Украины, исходя из того, что последние сведения об утилизации датируются 2018 годом, а завод лёг на бок в 2020-м ещё минимум четыре миллиона "Лепестков". Скорее всего — на складах с координатами, известными МО РФ еще по советским временам. Остальное — только матом, извините", - прокомментировал происходящее в Донецке журналист Юрий Васильев.
Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
Вчера, 12:16Спецоперация
Хроника событий на Украине на 12:00 30 июля: HIMARS по ГЭС, обстрелы, ПВО
Политолог и историк Игорь Димитриев отмечает, что Украина в очередной раз продемонстрировала, что Запад оправдает все действия ВСУ.
"Рассыпать противопехотные мины над Донецком это конечно за гранью. Тут даже не объяснишь, мол, знаете, там военные цели, мы немного промахнулись. Тут чистый террор. Ну и это значит, что репутационные моменты ВСУ уже не сильно беспокоят. Пиарную войну они уже выиграли и можно делать всё", - отметил Димитриев.
А вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев заявил, что Украина своими действиями продемонстрировала, что является террористическим государством.
"По Донецку бьют кассетными боеприпасами, и засыпают город противопехотными минами. Мирный город. Минами. Чтобы калечить женщин и детей. В Севастополе беспилотник ударил по штабу Черноморского флота. С Украины он вряд ли долетел бы. Скорее всего, запускали его из города. Обычный квадрокоптер. То есть, имеет место или спящая ячейка или ДРГ противника. В Херсоне и Запорожье постоянно взрывы, нападения на сотрудников администрации, обстрелы мирных граждан (среди которых есть наверняка и те, кто симпатизирует именно что Украине). Всё это свидетельство того, что Украина типичная террористическая структура. Вроде "Имарата Кавказ"* или ИГИЛ* (запрещённые в РФ террористические организации — Ред.). Поэтому все дальнейшие действия Киева будут совершаться в этой же логике", - подчеркнул Медведев.
По его словам, в дальнейшем Украина может применить и другие террористические методы.
"Все дальнейшие действия Киева будут совершаться в этой же логике. Удар ракетами по Крымскому мосту в логике террориста это не просто возможно, это крайне необходимо и как средство самоутверждения, и как средство запугивания. Это может быть и не удар. Может быть захват гражданского объекта где-то в России. Опять же, террористы бы точно так сделали. Только воспринимая Украину, как террористическую структуру, можно добиться нужного нам результата. "Что сделает Зеленский?" и "Что сделал бы Басаев?" это один и тот же вопрос", - подчеркнул Медведев.
Вчера, 10:06Спецоперация
Хроника событий на Украине на утро 30 июля: Филатов, Блинкен, HIMARS и другое
Таким образом, в будущем можно ожидать других терактов со стороны Украины.
Ранее запред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пообещал Украине жёсткий ответ за попытку атаковать Крым.
"В случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит Судный день — очень быстрый и тяжелый. Укрыться будет очень сложно. Но тем не менее они продолжают провоцировать такими заявлениями общую ситуацию", - заявлял Медведев 17 июля в Волгограде.
Так он прокомментировал угрозы украинских военных и политиков ударить по Крымскому мосту.
 
СпецоперацияХроникиЭксклюзив
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:30Подберезкин о том, где будет последняя линия обороны ВСУ
11:19Пелоси не сказала, поедет ли на Тайвань вопреки предупреждениям Пекина
11:14Инцидент в Севастополе: странности информационной кампании
10:54Алексей Леонков об атаке на штаб Черноморского флота и о наступлении ВСУ в Херсоне
10:40Сухо и почти формально. Что в Китае говорят о разговоре лидеров КНР и США
10:37В Таиланде почтили память моряков с крейсера “Аврора”
10:18Хроника событий на Украине на утро 31 июля: минный террор, атака на Севастополь
10:13В Забайкалье быстро нашли осквернителей могил участников СВО
09:50Китайский фактор: звонок Байдена и проблемы союзника
09:42Зеленский объявил обязательную эвакуацию с контролируемой Киевом части ДНР
09:34Без земель и портов: кто ещё откажется от зерна с Украины - Ищенко
09:24Черноморский флот сообщил подробности атаки на свой штаб в Севастополе
09:15Украина атаковала штаб Черноморского флота в Севастополе
09:00Военный эксперт Алехин рассказал о самой эффективной тактике спецоперации
08:45Кнутов о том, при каких условиях Россия станет чем-то между колонией и концлагерем
08:30Военный эксперт рассказал, когда поставки "HIMARS" станут бессмысленными
08:15Россия может нанести удар по любой точке Украины, если Киев перейдет черту - Евсеев
08:00Прозоров: СБУ с 2015 года серьёзно готовила подпольщиков и допускала потерю юга Украины
07:51Мифы и правда о Несторе Махно: золото, анархия и контрразведка
07:45Российские спецслужбы эффективно борются с диверсантами на новых территориях - Прозоров
Лента новостейМолния