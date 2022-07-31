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В Забайкалье быстро нашли осквернителей могил участников СВО

В Забайкалье быстро нашли осквернителей могил участников СВО - 31.07.2022 Украина.ру

В Забайкалье быстро нашли осквернителей могил участников СВО

В городе Борзя Забайкальского края полицией и ФСБ установлены пятеро подростков, которые осквернили могилы военнослужащих, погибших во время спецоперации на Украине. Об этом 31 июля сообщила пресс-служба регионального УМВД

2022-07-31T10:13

2022-07-31T10:13

2022-07-31T10:14

спецоперация

мвд

фсб

подростки

осквернение

следственный комитет рф

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29 июля сообщалось, что неизвестные в Борзе осквернили могилы участников спецоперации. Было возбуждено уголовное дело об уничтожении либо повреждении воинских захоронений.Уточняется, что уголовное дело находится в производстве Следственного комитета. Устанавливается роль каждого из подростков в совершённом преступлении.

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мвд, фсб, подростки, осквернение, следственный комитет рф