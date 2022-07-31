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В Забайкалье быстро нашли осквернителей могил участников СВО
В Забайкалье быстро нашли осквернителей могил участников СВО - 31.07.2022 Украина.ру
В Забайкалье быстро нашли осквернителей могил участников СВО
В городе Борзя Забайкальского края полицией и ФСБ установлены пятеро подростков, которые осквернили могилы военнослужащих, погибших во время спецоперации на Украине. Об этом 31 июля сообщила пресс-служба регионального УМВД
2022-07-31T10:13
2022-07-31T10:13
2022-07-31T10:14
спецоперация
мвд
фсб
подростки
осквернение
следственный комитет рф
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29 июля сообщалось, что неизвестные в Борзе осквернили могилы участников спецоперации. Было возбуждено уголовное дело об уничтожении либо повреждении воинских захоронений.Уточняется, что уголовное дело находится в производстве Следственного комитета. Устанавливается роль каждого из подростков в совершённом преступлении.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
мвд, фсб, подростки, осквернение, следственный комитет рф
В Забайкалье быстро нашли осквернителей могил участников СВО
10:13 31.07.2022 (обновлено: 10:14 31.07.2022)
В городе Борзя Забайкальского края полицией и ФСБ установлены пятеро подростков, которые осквернили могилы военнослужащих, погибших во время спецоперации на Украине. Об этом 31 июля сообщила пресс-служба регионального УМВД
29 июля сообщалось, что неизвестные в Борзе осквернили могилы участников спецоперации. Было возбуждено уголовное дело об уничтожении либо повреждении воинских захоронений.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции совместно с региональным УФСБ установлены пять несовершеннолетних, из которых только один достиг возраста привлечения к уголовной ответственности по данной статье
Пресс-служба МВД Забайкальского края
Уточняется, что уголовное дело находится в производстве Следственного комитета. Устанавливается роль каждого из подростков в совершённом преступлении.