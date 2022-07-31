https://ukraina.ru/20220731/1037041798.html

Бывший сотрудник СБУ объяснил причины атаки ВСУ на Антоновский мост

Бывший сотрудник СБУ объяснил причины атаки ВСУ на Антоновский мост - 31.07.2022 Украина.ру

Бывший сотрудник СБУ объяснил причины атаки ВСУ на Антоновский мост

Удары по Антоновскому мосту прекрасно вписываются в общую картину подготовки к наступлению на херсонском направлении, считает экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.

2022-07-31T06:45

2022-07-31T06:45

2022-07-31T06:45

всу

мост

украина

сво

россия

удар

спецоперация

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Это аксиома – перед наступлением надо перерезать пути снабжения противника, так что тут противоречий нет - говорит эксперт.Если наступления не будет, то у вас колоссальная зрада (измена – Ред.) – почему вы не пошли в наступление, а если будет, то планы известны, это вообще провал, считает Василий Прозоров.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220730/1037014874.html

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всу, мост, украина, сво, россия, удар