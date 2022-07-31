Бывший сотрудник СБУ объяснил причины атаки ВСУ на Антоновский мост - 31.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Бывший сотрудник СБУ объяснил причины атаки ВСУ на Антоновский мост
Бывший сотрудник СБУ объяснил причины атаки ВСУ на Антоновский мост - 31.07.2022 Украина.ру
Бывший сотрудник СБУ объяснил причины атаки ВСУ на Антоновский мост
Удары по Антоновскому мосту прекрасно вписываются в общую картину подготовки к наступлению на херсонском направлении, считает экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.
2022-07-31T06:45
2022-07-31T06:45
всу
мост
украина
сво
россия
удар
спецоперация
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Это аксиома – перед наступлением надо перерезать пути снабжения противника, так что тут противоречий нет - говорит эксперт.Если наступления не будет, то у вас колоссальная зрада (измена – Ред.) – почему вы не пошли в наступление, а если будет, то планы известны, это вообще провал, считает Василий Прозоров.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220730/1037014874.html
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всу, мост, украина, сво, россия, удар

Бывший сотрудник СБУ объяснил причины атаки ВСУ на Антоновский мост

06:45 31.07.2022
 
© commons.wikimedia.org / Yevhenii IhnatievАнтоновский мост Херсон
Антоновский мост Херсон - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© commons.wikimedia.org / Yevhenii Ihnatiev
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Удары по Антоновскому мосту прекрасно вписываются в общую картину подготовки к наступлению на херсонском направлении, считает экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.
Это аксиома – перед наступлением надо перерезать пути снабжения противника, так что тут противоречий нет - говорит эксперт.

Это вопрос логистики. Группировка ВС РФ на правобережье Днепра в Херсонской области, то есть, связывается она всего двумя мостовыми переходами. Это плотина в Новой Каховке и Антоновский мост в Херсоне.

Если наступления не будет, то у вас колоссальная зрада (измена – Ред.) – почему вы не пошли в наступление, а если будет, то планы известны, это вообще провал, считает Василий Прозоров.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Василий Прозоров интервью - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
Вчера, 13:09
Василий Прозоров: Вопрос с террористическим подпольем ВСУ и ГУР будет решен качественно
 
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