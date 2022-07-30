Дудаков рассказал, почему Китай открыто не поддерживает Россию в украинском конфликте - 30.07.2022 Украина.ру
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Дудаков рассказал, почему Китай открыто не поддерживает Россию в украинском конфликте
Дудаков рассказал, почему Китай открыто не поддерживает Россию в украинском конфликте - 30.07.2022 Украина.ру
Дудаков рассказал, почему Китай открыто не поддерживает Россию в украинском конфликте
Страны, которые не удовлетворены внешней политикой Запада не займут единую антизападную позицию, потому что у каждой страны есть свои национальные интересы, сказал политолог-американист Малек Дудаков в интервью Украина.ру
2022-07-30T08:45
2022-07-30T08:45
китай
россия
сво
новости
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По его словам, Китай играет многовекторную игру, занимает нейтральную позицию в конфликте на Украине, он не критикует Россию и открыто ее не поддерживает.По его мнению, если Индии выгодно сотрудничество с США по одним вопросам, по другим - с Россией, то они будут это делать, такой же политики придерживается и Китай.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220718/1036519900.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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китай, россия, сво, новости

Дудаков рассказал, почему Китай открыто не поддерживает Россию в украинском конфликте

08:45 30.07.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОфициальный визит В.Путина в Китайскую Народную Республику
Официальный визит В.Путина в Китайскую Народную Республику - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Страны, которые не удовлетворены внешней политикой Запада не займут единую антизападную позицию, потому что у каждой страны есть свои национальные интересы, сказал политолог-американист Малек Дудаков в интервью Украина.ру
По его словам, Китай играет многовекторную игру, занимает нейтральную позицию в конфликте на Украине, он не критикует Россию и открыто ее не поддерживает.
Мы понимаем, что у стран, которые не удовлетворены внешней политикой Запада, огромные какие-то свои противоречия. На этом, в том числе, Запад играет. Индия-Пакистан, Индия-Китай и т.д. Говорить о том, что все эти страны внезапно займут какую-то единую антизападную позицию – нет. Безусловно, у каждой страны есть свои национальные интересы, она их отстаивает.
Малек Дудаков интервью
Малек Дудаков
Политолог-американист
По его мнению, если Индии выгодно сотрудничество с США по одним вопросам, по другим - с Россией, то они будут это делать, такой же политики придерживается и Китай.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 08:45
Партнерство под вопросом. В Китае понимают, что после России США займутся Поднебесной
 
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