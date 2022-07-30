Дудаков рассказал, почему Китай открыто не поддерживает Россию в украинском конфликте
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОфициальный визит В.Путина в Китайскую Народную Республику
Страны, которые не удовлетворены внешней политикой Запада не займут единую антизападную позицию, потому что у каждой страны есть свои национальные интересы, сказал политолог-американист Малек Дудаков в интервью Украина.ру
По его словам, Китай играет многовекторную игру, занимает нейтральную позицию в конфликте на Украине, он не критикует Россию и открыто ее не поддерживает.
Мы понимаем, что у стран, которые не удовлетворены внешней политикой Запада, огромные какие-то свои противоречия. На этом, в том числе, Запад играет. Индия-Пакистан, Индия-Китай и т.д. Говорить о том, что все эти страны внезапно займут какую-то единую антизападную позицию – нет. Безусловно, у каждой страны есть свои национальные интересы, она их отстаивает.
По его мнению, если Индии выгодно сотрудничество с США по одним вопросам, по другим - с Россией, то они будут это делать, такой же политики придерживается и Китай.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.