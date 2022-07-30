https://ukraina.ru/20220730/1037025122.html

Дудаков рассказал, почему Китай открыто не поддерживает Россию в украинском конфликте

Дудаков рассказал, почему Китай открыто не поддерживает Россию в украинском конфликте - 30.07.2022 Украина.ру

Дудаков рассказал, почему Китай открыто не поддерживает Россию в украинском конфликте

Страны, которые не удовлетворены внешней политикой Запада не займут единую антизападную позицию, потому что у каждой страны есть свои национальные интересы, сказал политолог-американист Малек Дудаков в интервью Украина.ру

2022-07-30T08:45

2022-07-30T08:45

2022-07-30T08:45

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По его словам, Китай играет многовекторную игру, занимает нейтральную позицию в конфликте на Украине, он не критикует Россию и открыто ее не поддерживает.По его мнению, если Индии выгодно сотрудничество с США по одним вопросам, по другим - с Россией, то они будут это делать, такой же политики придерживается и Китай.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220718/1036519900.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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китай, россия, сво, новости