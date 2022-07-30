https://ukraina.ru/20220730/1036997082.html
Асафов: ЕС собирается бороться с энергетическим кризисом с помощью "кентавра" и "ниндзя"
Асафов: ЕС собирается бороться с энергетическим кризисом с помощью "кентавра" и "ниндзя" - 30.07.2022 Украина.ру
Асафов: ЕС собирается бороться с энергетическим кризисом с помощью "кентавра" и "ниндзя"
Антироссийские санкции привели к серьезному росту мировых цен на энергетические ресурсы. И стоимость их продолжает расти. Методы, избранные ЕС для борьбы с этой ситуацией, в интервью изданию Украина.ру прокомментировал политолог Александр Асафов
2022-07-30T04:15
2022-07-30T04:15
2022-07-30T04:15
новости
александр асафов
энергетический кризис
ес
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Он напомнил, что в Европе звучат предложения, например, ограничить стоимость газа "вручную". Однако это, уверен эксперт, приведет к исчезновению газа с рынка, ведь продавать себе в убыток никто не будет. Есть у ЕС и другой вариант разрешения вопроса, рассказал Асафов.Полностью интервью с Александром Асафовым можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220729/1036981329.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, александр асафов, энергетический кризис, ес
Асафов: ЕС собирается бороться с энергетическим кризисом с помощью "кентавра" и "ниндзя"
Антироссийские санкции привели к серьезному росту мировых цен на энергетические ресурсы. И стоимость их продолжает расти. Методы, избранные ЕС для борьбы с этой ситуацией, в интервью изданию Украина.ру прокомментировал политолог Александр Асафов
Он напомнил, что в Европе звучат предложения, например, ограничить стоимость газа "вручную". Однако это, уверен эксперт, приведет к исчезновению газа с рынка, ведь продавать себе в убыток никто не будет. Есть у ЕС и другой вариант разрешения вопроса, рассказал Асафов.
"В данном случае я не знаю, на что надеются элиты – на завершение конфликта на каких-то условиях? Возможно, на новую волну оспы обезьян или какого-нибудь еще очередного штамма ковида, следующего "кентавра" или "ниндзя" еще придумали. Или надежда на какие-то внешние обстоятельства, которые резко поменяют повестку", - сказал он.
Полностью интервью с Александром Асафовым можно прочитать здесь: