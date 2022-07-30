https://ukraina.ru/20220730/1036997082.html

Асафов: ЕС собирается бороться с энергетическим кризисом с помощью "кентавра" и "ниндзя"

Асафов: ЕС собирается бороться с энергетическим кризисом с помощью "кентавра" и "ниндзя" - 30.07.2022 Украина.ру

Асафов: ЕС собирается бороться с энергетическим кризисом с помощью "кентавра" и "ниндзя"

Антироссийские санкции привели к серьезному росту мировых цен на энергетические ресурсы. И стоимость их продолжает расти. Методы, избранные ЕС для борьбы с этой ситуацией, в интервью изданию Украина.ру прокомментировал политолог Александр Асафов

2022-07-30T04:15

2022-07-30T04:15

2022-07-30T04:15

новости

александр асафов

энергетический кризис

ес

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Он напомнил, что в Европе звучат предложения, например, ограничить стоимость газа "вручную". Однако это, уверен эксперт, приведет к исчезновению газа с рынка, ведь продавать себе в убыток никто не будет. Есть у ЕС и другой вариант разрешения вопроса, рассказал Асафов.Полностью интервью с Александром Асафовым можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220729/1036981329.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, александр асафов, энергетический кризис, ес