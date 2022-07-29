https://ukraina.ru/20220729/1037003426.html

О чём говорят цены на недвижимость в Киеве

О чём говорят цены на недвижимость в Киеве - 29.07.2022 Украина.ру

О чём говорят цены на недвижимость в Киеве

Ситуация на рынке столичной недвижимости говорит об общественных настроениях и ожиданиях ничуть не меньше, а иногда даже больше, чем данные экономической... Украина.ру, 29.07.2022

2022-07-29T13:17

2022-07-29T13:17

2022-07-29T13:17

украина

киев

мнения

недвижимость

квартиры

рынок

социология

настроения

колонка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1037004506_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_6af531a2a660abf2ed474a2920b50ab5.jpg

Ситуация на рынке столичной недвижимости говорит об общественных настроениях и ожиданиях ничуть не меньше, а иногда даже больше, чем данные экономической статистики и социологии. Правда, сама по себе статистика говорит немногое – важно понимать не то, что предлагают, а то, за сколько реально покупают. А эта информация в официальной статистике отражается только частично.Возьмём для примера обычный жилой дом в Шевченковском районе Киева. Дом без изысков: брежневский спецпроект, с ещё маленькими кухнями, но уже раздельными комнатами. Во вполне приемлемом техническом состоянии. Район хороший.Осень 2019 года. В доме продаются две квартиры – двухкомнатная и однокомнатная.Двухкомнатная, с хорошим ремонтом и перепланировкой, предлагается за $110 тыс. (на Украине цены на недвижимость традиционно номинируются в долларах) в расчёте на получение хотя бы $90 тыс. Идёт азартный торг, но больше $80 тыс. за неё не дают. В конечном итоге, находится непривередливый покупатель и она всё же уходит за желаемую сумму.Однокомнатная, с остатками евроремонта второй половины 90-х, предлагается $80 тыс., в расчёте на получение $70 тыс. Сделка не состоялась, никто больше $55 тыс. не давал. Что с ней случилось позже – неизвестно.Объективных оснований для снижения спроса вроде бы не было. Экономическая ситуация в стране стабильная. Власть сильна, что подтвердили результаты летних парламентских выборов. Зеленский – безусловный электоральный лидер. Уход Порошенко обещает снижение коррупции. Новое правительство, сформированное из колерованных "соросят" (ещё не все поняли, что они дебилы по определению) обещает реформы, а Запад обещает помощь. Готовится встреча Нормандского формата на высшем уровне (состоялся в декабре), которая обещает благоприятные изменения в Донбассе.Но людям чего-то не хватает. Данные группы "Рейтинг" показывают, что в это время число людей, которые считают, что страна движется в правильном направлении, снижается. Вспышка оптимизма после избрания Владимира Зеленского закончилась. Чуда не произошло. В результате цены на недвижимость падают.Лето 2022 года. В доме продаётся однокомнатная квартира с хорошим ремонтом. За неё хотят $90 тыс., в расчёте на получение хотя бы $80 тыс. Идёт торг. 90 тысяч не дают, не дают даже 80-ти, но предлагают $75 тыс. – прямо сейчас. И есть все основания полагать, что $ 80 тыс. всё же получить можно. И даже больше. Просто лето – не самый удачный период на рынке недвижимости. Осенью цены ещё более вырастут.Ещё один важный момент: на расстоянии видимости от дома находятся два военных объекта. Не то, чтобы это были первоочередные цель – их до сих пор не бомбили и будут бомбить разве в случае приближения к Киеву российских войск, но риск попадания в здание сбитого "калибра" или нештатно сработавшей зенитной ракеты – не нулевая. Но на настроениях покупателей это почти не отражается.При этом ситуация в стране по определению намного хуже, чем была в 2019 году. В стране – война и экономический кризис. Возможности для переезда людей существенной ограничены. Работы нет, но, впрочем, тут ситуация как в 90-х – одни ищут возможность как заработать на хлеб, другие сидят в дорогих ресторанах. И перспективы, как представляется, не лучшие, независимо от ситуации на фронте – даже в случае "победы" Украины (что бы ни имелось в виду) придётся восстанавливать разрушенное, западная помощь уменьшится (а она и так идёт, в основном, на войну), а долги всё равно придётся возвращать: ленд-лиз – не бесплатный…И тем не менее, общественность полна оптимизма. Данные рейтинга показывают рекордное число тех, кто считает, что страна движется в правильном (???) направлении. Апрельский пик пройден, но данные опросов всё равно лучше, чем когда-либо за время существования независимой Украины. И люди готовы покупать недвижимость.Аргументация? Покупатели ожидают, что после завершения войны цены резко вырастут. Почему?Во-первых, потому что "война закончится скоро (не позже весны следующего года) и безусловной победой Украины: не может же Россия противостоять объединённым усилиям всего мира!"Во-вторых, по окончании войны на Украину хлынут инвестиции – Запад ведь обещает, что примет активнейшее участие в восстановлении разрушенного, а "Россия вынуждена будет платить репарации (переговоры о передаче Украине украденных российских золотовалютных резервов активно обсуждается)". Ну и понятно, что значительная часть этих средств, как предполагают украинцы, осядет в Киеве – ведь именно тут находятся центральные офисы большинства строительных компаний.Так что при падении цен на аренду квартир (они провалились до уровня второй половины 2000-х), цены на саму недвижимость – растут. Общество демонстрирует поразительный оптимизм.

https://ukraina.ru/20220418/1033795644.html

https://ukraina.ru/20220622/1034200782.html

https://ukraina.ru/20220720/1036654965.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_728:93:2209:1574_100x100_80_0_0_7f35b7579f428ef29270023ba27f1f00.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_728:93:2209:1574_100x100_80_0_0_7f35b7579f428ef29270023ba27f1f00.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_728:93:2209:1574_100x100_80_0_0_7f35b7579f428ef29270023ba27f1f00.jpg

украина, киев, мнения, недвижимость, квартиры, рынок, социология, настроения, колонка