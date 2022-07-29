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Репрессии в ВСУ: стало известно, чем закончилась история с письмом от солдатских жен
Репрессии в ВСУ: стало известно, чем закончилась история с письмом от солдатских жен - 29.07.2022 Украина.ру
Репрессии в ВСУ: стало известно, чем закончилась история с письмом от солдатских жен
Все бойцы, жены которых написали письмо главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и депутату Антону Яценко, были арестованы, сообщила "Русская весна" 28 июля
2022-07-29T10:46
2022-07-29T10:46
2022-07-29T10:46
новости
черкассы
тероборона
всу
жены
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Стало известно, что четырнадцать украинок, жен военнослужащих Черкасского батальона теробороны написали письмо, в котором описывается бедственное положение их мужей на фронте – не хватает оружия, нет патронов, большие потери.В письме говорилось о том, как батальон отступал от Северодонецка, находясь под шквальным огнем и бойцы были вынуждены "сражаться с танками с одними автоматами в руках".По информации "Русской весны", спустя три недели всех бойцов, чьи супруги подписали письмо, объявляют дезертирами и арестовывают, а высшее руководство приказало Луганскому отделу военной полиции провести серьезную работу.Аналогичная ситуация произошла в конце весны в Запорожье и Запорожской области, где несколько бригад одновременно записали видео с обращение к командованию, а их жены – письма о бедственном положении на фронте и полном отсутствии снабжения.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, черкассы, тероборона, всу, жены
Репрессии в ВСУ: стало известно, чем закончилась история с письмом от солдатских жен
Все бойцы, жены которых написали письмо главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и депутату Антону Яценко, были арестованы, сообщила "Русская весна" 28 июля
Стало известно, что четырнадцать украинок, жен военнослужащих Черкасского батальона теробороны написали письмо, в котором описывается бедственное положение их мужей на фронте – не хватает оружия, нет патронов, большие потери.
В письме говорилось о том, как батальон отступал от Северодонецка, находясь под шквальным огнем и бойцы были вынуждены "сражаться с танками с одними автоматами в руках".
По информации "Русской весны", спустя три недели всех бойцов, чьи супруги подписали письмо, объявляют дезертирами и арестовывают, а высшее руководство приказало Луганскому отделу военной полиции провести серьезную работу.
Аналогичная ситуация произошла в конце весны в Запорожье и Запорожской области, где несколько бригад одновременно записали видео с обращение к командованию, а их жены – письма о бедственном положении на фронте и полном отсутствии снабжения.