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Репрессии в ВСУ: стало известно, чем закончилась история с письмом от солдатских жен

Репрессии в ВСУ: стало известно, чем закончилась история с письмом от солдатских жен - 29.07.2022 Украина.ру

Репрессии в ВСУ: стало известно, чем закончилась история с письмом от солдатских жен

Все бойцы, жены которых написали письмо главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и депутату Антону Яценко, были арестованы, сообщила "Русская весна" 28 июля

2022-07-29T10:46

2022-07-29T10:46

2022-07-29T10:46

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Стало известно, что четырнадцать украинок, жен военнослужащих Черкасского батальона теробороны написали письмо, в котором описывается бедственное положение их мужей на фронте – не хватает оружия, нет патронов, большие потери.В письме говорилось о том, как батальон отступал от Северодонецка, находясь под шквальным огнем и бойцы были вынуждены "сражаться с танками с одними автоматами в руках".По информации "Русской весны", спустя три недели всех бойцов, чьи супруги подписали письмо, объявляют дезертирами и арестовывают, а высшее руководство приказало Луганскому отделу военной полиции провести серьезную работу.Аналогичная ситуация произошла в конце весны в Запорожье и Запорожской области, где несколько бригад одновременно записали видео с обращение к командованию, а их жены – письма о бедственном положении на фронте и полном отсутствии снабжения.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, черкассы, тероборона, всу, жены