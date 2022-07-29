https://ukraina.ru/20220729/1036997601.html

Начинатель войны. Зачем Борис Джонсон намылился в Брюссель

Начинатель войны. Зачем Борис Джонсон намылился в Брюссель - 29.07.2022 Украина.ру

Начинатель войны. Зачем Борис Джонсон намылился в Брюссель

Несмотря на то, что в британском истеблишменте далеко не все поддерживают идею отставки Бориса Джонсона с поста премьера (парламент так и не вынес ему вотум... Украина.ру, 29.07.2022

2022-07-29T13:10

2022-07-29T13:10

2022-07-29T13:10

эксклюзив

борис джонсон

нато

великобритания

европа

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Несмотря на то, что в британском истеблишменте далеко не все поддерживают идею отставки Бориса Джонсона с поста премьера (парламент так и не вынес ему вотум недоверия, а петиции с требованием оставить его главой консерваторов, а значит и премьером, поступают до сих пор), сам пока ещё действующий премьер Соединённого Королевства, похоже, всерьёз заинтересовался возможностью возглавить НАТО.Действующий генеральный секретарь НАТО норвежец Йенс Столтенберг через два месяца (1-го октября) отпразднует восьмую годовщину своего нахождения в должности. Это второй по продолжительности срок после голландца Йозефа Лунца, возглавлявшего НАТО почти 13 лет (с 1 октября 1971, по 25 июня 1984 года). О том, что Столтенберг засиделся на своём посту поговаривают уже два года. С начала текущего года о его скорой отставке стали говорить как о свершившемся факте, но до сих было непонятно, кто же сможет заменить радикально русофобствующего норвежца в период наибольшего обострения отношений НАТО с Россией.Что ж, Джонсон – вполне подходящая кандидатура. Он не просто русофоб, но русофоб деятельный. Пожалуй никто из британских премьеров со времён Уильяма Питта – младшего, при котором правительство Георга III, через посла Чарльза Уитворта, было вовлечено в организацию убийства Павла I, не уделял России столько негативного внимания, как старина Борис. Разве что Уинстон Черчилль, но он был акцентуирован на борьбе с большевизмом. При этом реализовать свою фобию на практике он смог только в последние годы политической активности (3 года и 5 месяцев последнего премьерства Черчилля с 26 октября 1951 года по 5 апреля 1955 года). В остальное время то он не при власти был, то войны мешали, вынуждая сотрудничать не только с Россией, но даже с СССР.Впрочем, если Питт–младший и Черчилль ставили задачу всего лишь сдерживания России/СССР, осознавая, что на большее у Британии, находившейся тогда в зените своего могущества (при первом он начался, при последнем завершился) нет сил, то Борис Джонсон, ничтоже сумяшеся, впрягся в одно ярмо с желающими уничтожить Россию. Учитывая, что Россия сейчас находится на подъёме, а Британия, со всем коллективным Западом, вползает в затяжной системный кризис – задача более, чем амбициозная. Старому британскому льву, которого может вскоре покинуть шотландский единорог, она явно не по зубам (да и остались ли у него зубы?).Тем не менее, все три года своего пока не закончившегося премьерства Джонсон активно вояжировал по Восточной Европе, сколачивая антироссийские союзы с Польшей, Прибалтикой и Украиной, пытаясь привлечь к ним Скандинавию. Именно Британия, а не США выступала в этом случае номинальным лидером и локомотивом антироссийских объединений. Однако громадье планов Джонсона ограничивалось жалкими британскими ресурсами, имевшимися у него в наличии. Самостоятельно Лондон был не в состоянии даже на достаточном уровне вооружить Украину для войны с Россией. Джонсон был полезен Киеву скорее как агитатор, чем как поставщик чего-то реального.На посту генерального секретаря НАТО экс-премьер Великобритании может мобилизовать под свои проекты значительно больше ресурсов, чем в прежней должности. Конечно, это должность техническая. Джонсон будет всего лишь руководителем аппарата штаб-квартиры НАТО. В его задачу будет входить подготовка заседаний, оформление принятых решений, обеспечение документоборота. В то же время, генеральный секретарь НАТО – публичная личность, говорящая от имени всего альянса.Подобный объём технических полномочий был и у Сталина – генерального секретаря ЦК ВКП(б) в момент смерти Ленина, и мы помним как эффективно он использовал их в борьбе за власть со своими коллегами, которые вроде бы занимали более влиятельные посты. Троцкий, например, был наркомвоенмором, контролируя все вооружённые силы Республики. Судя по тому, как ловко решал Джонсон вопросы внутрипартийной борьбы среди консерваторов, как он смог прорваться на одно из первых мест в западной политике при практически нулевых британских ресурсах, он достаточно хорошо владеет механизмом бюрократической интриги. Это значит, что готовящиеся и редактируемые им документы НАТО будут незаметно приобретать больший антироссийский радикализм и, одновременно они будут становится более благоприятными по отношению к Польше, Украине и в целом к идее создания антироссийского восточноевропейского блока, чем первоначально задумывалась участниками НАТОвских заседаний.Оставить королеву и партию на любого из своих потенциальных преемников Джонсон может совершенно спокойно. Они все, каждый по-своему, не просто поклялись в приверженности политике уходящего премьера, но обещали сделать антироссийский курс более радикальным, грозя Москве открытой войной. Смещение акцента дебатов кандидатов в лидеры Консервативной партии в сторону китайской проблемы, связано с актуальной американской дискуссией, в рамках которой окружение безумного старика Байдена пытается удержать безумную старуху Пелоси и поддерживающую её межпартийную группу ястребов от организации антикитайской провокации на Тайване.Пелоси и её радикалы считают, что, поскандалив для приличия, Китай утрётся и примет её визит как данность, не будет рисковать прямой конфронтацией с США. Окружение же Байдена, прекрасно знающее, что у них уже не хватает ресурсов на борьбу с Россией, с ужасом представляет себе, что сейчас ещё надо будет поддерживать Тайвань в конвенциональной войне с Китаем (не начинать же с Пекином ядерную войну в условиях неконтролируемой конфронтации с Россией на Украине).Удастся ли Байдену остановить Пелоси или нет, выльется ли инцидент в обмен жёсткими заявлениями или китайцы придумают какую-нибудь оригинальную штуку, вроде блокады бабки на Тайване, после того, как её самолёт там приземлится (могут, кстати, и сбить – она планирует лететь военно-транспортным бортом) в любом случае энергичный русофоб Джонсон во главе НАТО команде Байдена будет полезен. Продолжая реализацию начатых в ходе своего премьерства антироссийских восточноевропейских проектов с не меньшим упорством, чем Пелоси рвётся в свой последний полёт, он будет оттягивать внимание, силы и ресурсы России на восточноевропейский театр, будет создавать вокруг украинского кризиса столь же взрывоопасную ситуацию, как та, что Пелоси создаёт вокруг Тайваня.У Белого Дома появится шанс, что Пекин и Москва, занятые каждый своим военным кризисом, готовым моментально перерасти в Третью мировую войну, будут хуже координировать свои действия (от обоих ситуация потребует оперативных решений, которые некогда согласовывать с союзником). При этом Байден на фоне радикалов Пелоси и Джонсона может выступать миротворцем ("хорошим полицейским"), с которым можно разговаривать о каком-то компромиссе.Так что, думаю, Белый Дом заинтересован в продвижении Джонсона в генеральные секретари НАТО, не меньше, чем сам Джонсон, видящий в этом назначении шанс проявить себя и вновь вернуться в большую британскую политику, когда консерваторы поймут, что без него они проигрывают. Другой вопрос: согласятся ли с таким усилением англосаксонского блока в Европе Франция, Германия и более умеренные страны ЕС, вроде Венгрии? Являясь членами НАТО, они могут обратить внимание, что, если Джонсон станет генеральным секретарём, то он будет уже четвёртым британцем в данной должности. Между тем, немец (Манфред Вёрнер) возглавлял альянс единожды, француз не занимал эту должность ни разу. Ну и можно отметить, что ни разу генеральным секретарём не был представитель Восточной Европы. Почему бы в качестве компромисса не предложить этот пост Орбану, таким способом лихо, но почётно устранив его с поста премьера Венгрии?Ведь в конечном итоге Джонсон во главе НАТО сделает практически невозможным компромисс Европы с Россией, без которого Европе будет очень трудно сохраниться в нынешнем виде. А не назначить – значительно проще, чем потом заменить.Минимальный срок нахождения генерального секретаря НАТО в должности до сих пор был (не считая исполняющих обязанности) три года. Чаще всего генеральные секретари работали по 4-5 лет. В нынешних условиях – целая вечность. За это время энергичный Джонсон может не одну войну начать.

https://ukraina.ru/20190708/1024169545.html

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эксклюзив, борис джонсон, нато, великобритания, европа