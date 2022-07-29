"Виноват Байден": американский офицер вступился за Путина - 29.07.2022 Украина.ру
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"Виноват Байден": американский офицер вступился за Путина
"Виноват Байден": американский офицер вступился за Путина - 29.07.2022 Украина.ру
"Виноват Байден": американский офицер вступился за Путина
США ведут себя как избалованная сверхдержава, в кризисе виноват президент Джо Байден, а не российский лидер Владимир Путин. С таким заявлением в эфире YouTube-канала выступил на днях отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер
2022-07-29T07:11
2022-07-29T07:11
россия
владимир путин
сша
джо байден
новости
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"Мы (США – ред.) требуем, чтобы мир действовал на наших условиях, в соответствии с нашими правилами. Это значит, что мир должен плясать под нашу и только нашу дудку", - сказал он.Риттер напомнил, что мир населяют не только американцы, но и другие люди со своими суверенными интересами и правами. Несмотря на это, США пытаются навязать свою волю не только России и Украине, но и Европе в целом.Офицер также указал на попытки американского лидера Джо Байдена возложить вину за происходящее на президента России Владимира Путина.Ранее офицер заявил, что официальной Москве удалось одержать политическую, экономическую и военную победу над Западом.Высокопоставленный американский дипломат Час Фриман, в свою очередь, отметил, что США ведут на Украине необъявленную войну с Россией ради сохранения гегемонии в мире. По его мнению, действия Вашингтона не оставили Москве другого выхода, кроме применения силы, причем США будут бороться с Россией "до последнего украинца".
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россия, владимир путин, сша, джо байден, новости

"Виноват Байден": американский офицер вступился за Путина

07:11 29.07.2022
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Иран
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Иран - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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США ведут себя как избалованная сверхдержава, в кризисе виноват президент Джо Байден, а не российский лидер Владимир Путин. С таким заявлением в эфире YouTube-канала выступил на днях отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер
"Мы (США – ред.) требуем, чтобы мир действовал на наших условиях, в соответствии с нашими правилами. Это значит, что мир должен плясать под нашу и только нашу дудку", - сказал он.
Риттер напомнил, что мир населяют не только американцы, но и другие люди со своими суверенными интересами и правами. Несмотря на это, США пытаются навязать свою волю не только России и Украине, но и Европе в целом.
Офицер также указал на попытки американского лидера Джо Байдена возложить вину за происходящее на президента России Владимира Путина.

"Это не так. Виноват Джо Байден", - резюмировал Риттер.

Ранее офицер заявил, что официальной Москве удалось одержать политическую, экономическую и военную победу над Западом.
Высокопоставленный американский дипломат Час Фриман, в свою очередь, отметил, что США ведут на Украине необъявленную войну с Россией ради сохранения гегемонии в мире. По его мнению, действия Вашингтона не оставили Москве другого выхода, кроме применения силы, причем США будут бороться с Россией "до последнего украинца".
 
РоссияВладимир ПутинСШАДжо БайденНовости
 
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