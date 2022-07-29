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"Виноват Байден": американский офицер вступился за Путина

"Виноват Байден": американский офицер вступился за Путина - 29.07.2022 Украина.ру

"Виноват Байден": американский офицер вступился за Путина

США ведут себя как избалованная сверхдержава, в кризисе виноват президент Джо Байден, а не российский лидер Владимир Путин. С таким заявлением в эфире YouTube-канала выступил на днях отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер

2022-07-29T07:11

2022-07-29T07:11

2022-07-29T07:11

россия

владимир путин

сша

джо байден

новости

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"Мы (США – ред.) требуем, чтобы мир действовал на наших условиях, в соответствии с нашими правилами. Это значит, что мир должен плясать под нашу и только нашу дудку", - сказал он.Риттер напомнил, что мир населяют не только американцы, но и другие люди со своими суверенными интересами и правами. Несмотря на это, США пытаются навязать свою волю не только России и Украине, но и Европе в целом.Офицер также указал на попытки американского лидера Джо Байдена возложить вину за происходящее на президента России Владимира Путина.Ранее офицер заявил, что официальной Москве удалось одержать политическую, экономическую и военную победу над Западом.Высокопоставленный американский дипломат Час Фриман, в свою очередь, отметил, что США ведут на Украине необъявленную войну с Россией ради сохранения гегемонии в мире. По его мнению, действия Вашингтона не оставили Москве другого выхода, кроме применения силы, причем США будут бороться с Россией "до последнего украинца".

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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россия, владимир путин, сша, джо байден, новости