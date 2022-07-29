"Это акт устрашения": военный эксперт рассказал, где РФ нужно усилить ПВО - 29.07.2022 Украина.ру
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"Это акт устрашения": военный эксперт рассказал, где РФ нужно усилить ПВО
"Это акт устрашения": военный эксперт рассказал, где РФ нужно усилить ПВО - 29.07.2022 Украина.ру
"Это акт устрашения": военный эксперт рассказал, где РФ нужно усилить ПВО
России нужно усилить системы ПВО в Энергодаре, потому что ВСУ пытаются постоянно атаковать территорию Запорожской АЭС, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-07-29T08:00
2022-07-29T08:00
запорожская аэс
всу
пво
новости
украина
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Ранее украинский ударный беспилотник атаковал поселок под Энергодаром, в котором проживают сотрудники Запорожской АЭС. В результате теракта повреждения получил жилой дом, но жертв удалось избежать.До этого противник неоднократно атаковал территорию Запорожской АЭС. В российском МИД подчеркивали, что подобными действиями Киев создает угрозы атомным объектам и пытается спровоцировать ядерную катастрофу в Европе.По его словам, у российских войск слишком много объектов для защиты и не хватает систем ПВО, чтобы защитить все участки от ударов ВСУ.Решить проблему можно только одним способом – свергнуть киевский режим, другого варианта прекратить обстрелы мирных жителей ДНР, ЛНР и освобожденных территорий нет, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220728/1036959995.html
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Новости
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запорожская аэс, всу, пво, новости, украина, россия

"Это акт устрашения": военный эксперт рассказал, где РФ нужно усилить ПВО

08:00 29.07.2022
 
© Отдел информационного обеспечения Балтийского региона / Перейти в фотобанкНовые расчеты С-400 заступили на первое боевое дежурство
Новые расчеты С-400 заступили на первое боевое дежурство
© Отдел информационного обеспечения Балтийского региона
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России нужно усилить системы ПВО в Энергодаре, потому что ВСУ пытаются постоянно атаковать территорию Запорожской АЭС, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
Ранее украинский ударный беспилотник атаковал поселок под Энергодаром, в котором проживают сотрудники Запорожской АЭС. В результате теракта повреждения получил жилой дом, но жертв удалось избежать.
До этого противник неоднократно атаковал территорию Запорожской АЭС. В российском МИД подчеркивали, что подобными действиями Киев создает угрозы атомным объектам и пытается спровоцировать ядерную катастрофу в Европе.
Это акт устрашения. Дело в том, что атомная станция очень хорошо защищена и выдерживает прямое попадание самолета. Одним беспилотником ей не повредишь. Другое дело, что нам все равно необходимо усилить ПВО в Энергодаре. Потому что там неоднократно наносились удары дронов-камикадзе.
Владимир Евсеев интервью
Владимир Евсеев
Военный эксперт Института стран СНГ
По его словам, у российских войск слишком много объектов для защиты и не хватает систем ПВО, чтобы защитить все участки от ударов ВСУ.
Решить проблему можно только одним способом – свергнуть киевский режим, другого варианта прекратить обстрелы мирных жителей ДНР, ЛНР и освобожденных территорий нет, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
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