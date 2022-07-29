https://ukraina.ru/20220729/1036973709.html

"Это акт устрашения": военный эксперт рассказал, где РФ нужно усилить ПВО

"Это акт устрашения": военный эксперт рассказал, где РФ нужно усилить ПВО - 29.07.2022 Украина.ру

"Это акт устрашения": военный эксперт рассказал, где РФ нужно усилить ПВО

России нужно усилить системы ПВО в Энергодаре, потому что ВСУ пытаются постоянно атаковать территорию Запорожской АЭС, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру

2022-07-29T08:00

2022-07-29T08:00

2022-07-29T08:00

запорожская аэс

всу

пво

новости

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103387/17/1033871768_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_0f8a3fe52a6f0f422248ccf64c3a57b8.jpg

Ранее украинский ударный беспилотник атаковал поселок под Энергодаром, в котором проживают сотрудники Запорожской АЭС. В результате теракта повреждения получил жилой дом, но жертв удалось избежать.До этого противник неоднократно атаковал территорию Запорожской АЭС. В российском МИД подчеркивали, что подобными действиями Киев создает угрозы атомным объектам и пытается спровоцировать ядерную катастрофу в Европе.По его словам, у российских войск слишком много объектов для защиты и не хватает систем ПВО, чтобы защитить все участки от ударов ВСУ.Решить проблему можно только одним способом – свергнуть киевский режим, другого варианта прекратить обстрелы мирных жителей ДНР, ЛНР и освобожденных территорий нет, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220728/1036959995.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

запорожская аэс, всу, пво, новости, украина, россия