https://ukraina.ru/20220729/1036973709.html
"Это акт устрашения": военный эксперт рассказал, где РФ нужно усилить ПВО
"Это акт устрашения": военный эксперт рассказал, где РФ нужно усилить ПВО - 29.07.2022 Украина.ру
"Это акт устрашения": военный эксперт рассказал, где РФ нужно усилить ПВО
России нужно усилить системы ПВО в Энергодаре, потому что ВСУ пытаются постоянно атаковать территорию Запорожской АЭС, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-07-29T08:00
2022-07-29T08:00
2022-07-29T08:00
запорожская аэс
всу
пво
новости
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103387/17/1033871768_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_0f8a3fe52a6f0f422248ccf64c3a57b8.jpg
Ранее украинский ударный беспилотник атаковал поселок под Энергодаром, в котором проживают сотрудники Запорожской АЭС. В результате теракта повреждения получил жилой дом, но жертв удалось избежать.До этого противник неоднократно атаковал территорию Запорожской АЭС. В российском МИД подчеркивали, что подобными действиями Киев создает угрозы атомным объектам и пытается спровоцировать ядерную катастрофу в Европе.По его словам, у российских войск слишком много объектов для защиты и не хватает систем ПВО, чтобы защитить все участки от ударов ВСУ.Решить проблему можно только одним способом – свергнуть киевский режим, другого варианта прекратить обстрелы мирных жителей ДНР, ЛНР и освобожденных территорий нет, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220728/1036959995.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103387/17/1033871768_199:0:2422:1667_1920x0_80_0_0_e04a37bd01b1cac599851485baf6318e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
запорожская аэс, всу, пво, новости, украина, россия
"Это акт устрашения": военный эксперт рассказал, где РФ нужно усилить ПВО
России нужно усилить системы ПВО в Энергодаре, потому что ВСУ пытаются постоянно атаковать территорию Запорожской АЭС, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
Ранее украинский ударный беспилотник атаковал поселок под Энергодаром, в котором проживают сотрудники Запорожской АЭС. В результате теракта повреждения получил жилой дом, но жертв удалось избежать.
До этого противник неоднократно атаковал территорию Запорожской АЭС. В российском МИД подчеркивали, что подобными действиями Киев создает угрозы атомным объектам и пытается спровоцировать ядерную катастрофу в Европе.
Это акт устрашения. Дело в том, что атомная станция очень хорошо защищена и выдерживает прямое попадание самолета. Одним беспилотником ей не повредишь. Другое дело, что нам все равно необходимо усилить ПВО в Энергодаре. Потому что там неоднократно наносились удары дронов-камикадзе.
Владимир Евсеев
Военный эксперт Института стран СНГ
По его словам, у российских войск слишком много объектов для защиты и не хватает систем ПВО, чтобы защитить все участки от ударов ВСУ.
Решить проблему можно только одним способом – свергнуть киевский режим, другого варианта прекратить обстрелы мирных жителей ДНР, ЛНР и освобожденных территорий нет, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
.