"Было ощущение, что временно": Лящук объяснил, откуда на Украине коррупция
Представитель пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района Павел Лящук в интервью изданию Украина.ру заявил, что после 1991 года сами граждане не верили, что Украина может просуществовать долго
По его словам, такова история Украины: до середины нулевых годов у всех было осознание, что это государственное устройство — временное. И отсюда усиленная коррупция, воровство, отмечает Павел Лящук.
Потом был период, вспоминает он, когда части населения показалось, что это надолго. А после 2014 года люди опять поняли, что всё развалится. Но, к сожалению, долгое время было массированное давление на население.
Проходило все поэтапно. Сначала это делалось, как про тех же бандеровцев: с немцами помирились — ну, невозможно же типа в одной стране постоянно воевать, так преподносилось.
Полное интервью с представителем пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района читайте на сайте Украина.ру.
25 марта, 06:30Кто в Украине принимает решения. Сын подозреваемого в коррупции и патриот из интернета Дмитрий Дубилет«Человек, который давно стал бы нерукопожатным в Британии или США, в Германии или Швеции, вдруг может стать министром на Украине. Под аплодисменты молодых и продвинутых. И кто потом виноват? Если люди сами дают право негодяям быть главными. Если люди верят лицемерам. Если охотно слушаются посипак олигархов»