Лящук объяснил, откуда на Украине коррупция
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"Было ощущение, что временно": Лящук объяснил, откуда на Украине коррупция
Лящук объяснил, откуда на Украине коррупция
"Было ощущение, что временно": Лящук объяснил, откуда на Украине коррупция
Представитель пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района Павел Лящук в интервью изданию Украина.ру заявил, что после 1991 года сами граждане не верили, что Украина может просуществовать долго
2022-07-29T04:30
2022-07-29T04:30
новости
украина
бердянск
граждане
коррупция
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По его словам, такова история Украины: до середины нулевых годов у всех было осознание, что это государственное устройство — временное. И отсюда усиленная коррупция, воровство, отмечает Павел Лящук.Потом был период, вспоминает он, когда части населения показалось, что это надолго. А после 2014 года люди опять поняли, что всё развалится. Но, к сожалению, долгое время было массированное давление на население.Полное интервью с представителем пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220325/1033609026.html
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новости, украина, бердянск, граждане, коррупция

"Было ощущение, что временно": Лящук объяснил, откуда на Украине коррупция

04:30 29.07.2022
 
© Фото : pravo.ua
- РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© Фото : pravo.ua
Читать в
Представитель пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района Павел Лящук в интервью изданию Украина.ру заявил, что после 1991 года сами граждане не верили, что Украина может просуществовать долго
По его словам, такова история Украины: до середины нулевых годов у всех было осознание, что это государственное устройство — временное. И отсюда усиленная коррупция, воровство, отмечает Павел Лящук.
Потом был период, вспоминает он, когда части населения показалось, что это надолго. А после 2014 года люди опять поняли, что всё развалится. Но, к сожалению, долгое время было массированное давление на население.
Проходило все поэтапно. Сначала это делалось, как про тех же бандеровцев: с немцами помирились — ну, невозможно же типа в одной стране постоянно воевать, так преподносилось.
Павел Лящук
Павел Лящук
Представитель пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района
Полное интервью с представителем пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района читайте на сайте Украина.ру.
Дубилет коллаж - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 06:30
Кто в Украине принимает решения. Сын подозреваемого в коррупции и патриот из интернета Дмитрий Дубилет«Человек, который давно стал бы нерукопожатным в Британии или США, в Германии или Швеции, вдруг может стать министром на Украине. Под аплодисменты молодых и продвинутых. И кто потом виноват? Если люди сами дают право негодяям быть главными. Если люди верят лицемерам. Если охотно слушаются посипак олигархов»
 
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