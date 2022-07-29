https://ukraina.ru/20220729/1036955645.html

"Было ощущение, что временно": Лящук объяснил, откуда на Украине коррупция

Лящук объяснил, откуда на Украине коррупция

"Было ощущение, что временно": Лящук объяснил, откуда на Украине коррупция

Представитель пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района Павел Лящук в интервью изданию Украина.ру заявил, что после 1991 года сами граждане не верили, что Украина может просуществовать долго

2022-07-29T04:30

2022-07-29T04:30

2022-07-29T04:30

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коррупция

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По его словам, такова история Украины: до середины нулевых годов у всех было осознание, что это государственное устройство — временное. И отсюда усиленная коррупция, воровство, отмечает Павел Лящук.Потом был период, вспоминает он, когда части населения показалось, что это надолго. А после 2014 года люди опять поняли, что всё развалится. Но, к сожалению, долгое время было массированное давление на население.Полное интервью с представителем пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220325/1033609026.html

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новости, украина, бердянск, граждане, коррупция