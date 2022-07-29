В Мелитополе рассказали о раскаявшихся сектантах-корректировщиках огня - 29.07.2022 Украина.ру
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В Мелитополе рассказали о раскаявшихся сектантах-корректировщиках огня
В Мелитополе рассказали о раскаявшихся сектантах-корректировщиках огня - 29.07.2022 Украина.ру
В Мелитополе рассказали о раскаявшихся сектантах-корректировщиках огня
Некоторые члены различных религиозных сект "неохаризматического толка" в Мелитополе были замечены в корректировке огня для ВСУ в марте. С таким утверждением в интервью изданию Украина.ру выступил Артём Шарлай, начальник отдела по вопросам религии военно-гражданской администрации Запорожской области
2022-07-29T04:00
2022-07-29T04:00
спецоперация
новости
артем шарлай
мелитополь
секты
всу
пво
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Он рассказал, что затем они прекратили такую деятельность, поскольку к ним пришло "осознание" факта, что ВСУ стреляют по их городу, а российская ПВО его защищает.На данный момент Запорожская область контролируется российскими войсками на 70%, при этом её областной центр занимают силы киевского режима. Военно-гражданская администрация региона базируется в Мелитополе.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220725/1036845623.html
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новости, артем шарлай, мелитополь, секты, всу, пво, точка-у

В Мелитополе рассказали о раскаявшихся сектантах-корректировщиках огня

04:00 29.07.2022
 
© Роман Гнатюк/Украина.руотель Мелитополь
отель Мелитополь
© Роман Гнатюк/Украина.ру
Читать в
Некоторые члены различных религиозных сект "неохаризматического толка" в Мелитополе были замечены в корректировке огня для ВСУ в марте. С таким утверждением в интервью изданию Украина.ру выступил Артём Шарлай, начальник отдела по вопросам религии военно-гражданской администрации Запорожской области
Он рассказал, что затем они прекратили такую деятельность, поскольку к ним пришло "осознание" факта, что ВСУ стреляют по их городу, а российская ПВО его защищает.

Ряд людей, представителей агрессивно-тоталитарных сект, меняли свое отношение просто на основании того факта, что человек сам пытается думать. Не просто подчиняется воле пастора, а пытается думать сам. … Он понимает, что "Точка-У" с кассетной, фугасной боевой частью летела по нему, по его дому, по его близким. … У многих людей произошел перелом, они перестали корректировать его. Это прогресс, вызванный противником.

Артём Шарлай
Артём Шарлай
Начальник отдела по вопросам религии ВГА Запорожской области
На данный момент Запорожская область контролируется российскими войсками на 70%, при этом её областной центр занимают силы киевского режима. Военно-гражданская администрация региона базируется в Мелитополе.
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 18:30
Селезнев рассказал, как мирные жители Мелитополя относят к РоссииВ Мелитополе молодежь более проукраинская, потому что они никогда не были в России и родились на Украине, а остальная часть населения к РФ лояльны, сказал социолог, блогер и журналист из Донецка Денис Селезнев в интервью Украина.ру
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
СпецоперацияНовостиАртем ШарлайМелитопольсектыВСУПВОТочка-У
 
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