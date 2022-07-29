В Мелитополе рассказали о раскаявшихся сектантах-корректировщиках огня
© Роман Гнатюк/Украина.руотель Мелитополь
© Роман Гнатюк/Украина.ру
Некоторые члены различных религиозных сект "неохаризматического толка" в Мелитополе были замечены в корректировке огня для ВСУ в марте. С таким утверждением в интервью изданию Украина.ру выступил Артём Шарлай, начальник отдела по вопросам религии военно-гражданской администрации Запорожской области
Он рассказал, что затем они прекратили такую деятельность, поскольку к ним пришло "осознание" факта, что ВСУ стреляют по их городу, а российская ПВО его защищает.
Ряд людей, представителей агрессивно-тоталитарных сект, меняли свое отношение просто на основании того факта, что человек сам пытается думать. Не просто подчиняется воле пастора, а пытается думать сам. … Он понимает, что "Точка-У" с кассетной, фугасной боевой частью летела по нему, по его дому, по его близким. … У многих людей произошел перелом, они перестали корректировать его. Это прогресс, вызванный противником.
На данный момент Запорожская область контролируется российскими войсками на 70%, при этом её областной центр занимают силы киевского режима. Военно-гражданская администрация региона базируется в Мелитополе.
25 июля, 18:30Селезнев рассказал, как мирные жители Мелитополя относят к РоссииВ Мелитополе молодежь более проукраинская, потому что они никогда не были в России и родились на Украине, а остальная часть населения к РФ лояльны, сказал социолог, блогер и журналист из Донецка Денис Селезнев в интервью Украина.ру
Полностью интервью можно прочитать здесь.