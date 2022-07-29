В Мелитополе рассказали о раскаявшихся сектантах-корректировщиках огня

Селезнев рассказал, как мирные жители Мелитополя относят к России В Мелитополе молодежь более проукраинская, потому что они никогда не были в России и родились на Украине, а остальная часть населения к РФ лояльны, сказал социолог, блогер и журналист из Донецка Денис Селезнев в интервью Украина.ру