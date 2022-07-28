Военный эксперт рассказал о наступлении за пределы Донбасса, которое готовит Россия - 28.07.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал о наступлении за пределы Донбасса, которое готовит Россия
Военный эксперт рассказал о наступлении за пределы Донбасса, которое готовит Россия - 28.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал о наступлении за пределы Донбасса, которое готовит Россия
Личное присутствие министра обороны Сергей Шойгу в расположении всех четырех войсковых группировок на Украине говорит о том, что это была важная рекогносцировка перед серьезными событиями. Об этом рассказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью изданию Украина.ру
2022-07-28T14:23
2022-07-28T14:23
новости
россия
донбасс
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Что это будут за события, мы можем только гадать, потому что российский Генштаб своими планами не делится, указал эксперт.Специалист также отметил, что помимо этой поездки Шойгу были заявления министра иностранных дел Сергей Лаврова и помощника президента Юрия Ушакова, что география спецоперации будет иной.Сочетание этих событий видится важным знамением. Скоро мы увидим, останется ли от Украины что-то в виде самостоятельного государства, или же она регионом за регион с помощью референдумов войдет в состав России, добавил он.Неважно, сколько для этого потребуется времени. Принято принципиальное решение, что мы пойдем именно таким путем. И Шойгу, Лавров и Ушаков это подтвердили, заключил собеседник издания.
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Новости
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новости, россия, донбасс

Военный эксперт рассказал о наступлении за пределы Донбасса, которое готовит Россия

14:23 28.07.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСовещание С. Шойгу с руководством Минобороны РФ
Совещание С. Шойгу с руководством Минобороны РФ
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Личное присутствие министра обороны Сергей Шойгу в расположении всех четырех войсковых группировок на Украине говорит о том, что это была важная рекогносцировка перед серьезными событиями. Об этом рассказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью изданию Украина.ру
Что это будут за события, мы можем только гадать, потому что российский Генштаб своими планами не делится, указал эксперт.
"Возможно, это будет удар на каком-то одном направлении. Возможно, Харьков, Днепропетровск и Николаев одновременно окажется под огнем. На мой взгляд, вероятно наступление на Херсон", - рассуждает Хроленко.
Специалист также отметил, что помимо этой поездки Шойгу были заявления министра иностранных дел Сергей Лаврова и помощника президента Юрия Ушакова, что география спецоперации будет иной.
Сочетание этих событий видится важным знамением. Скоро мы увидим, останется ли от Украины что-то в виде самостоятельного государства, или же она регионом за регион с помощью референдумов войдет в состав России, добавил он.
Неважно, сколько для этого потребуется времени. Принято принципиальное решение, что мы пойдем именно таким путем. И Шойгу, Лавров и Ушаков это подтвердили, заключил собеседник издания.
 
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