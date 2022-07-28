https://ukraina.ru/20220728/1036968935.html

Военный эксперт рассказал о наступлении за пределы Донбасса, которое готовит Россия

Военный эксперт рассказал о наступлении за пределы Донбасса, которое готовит Россия - 28.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал о наступлении за пределы Донбасса, которое готовит Россия

Личное присутствие министра обороны Сергей Шойгу в расположении всех четырех войсковых группировок на Украине говорит о том, что это была важная рекогносцировка перед серьезными событиями. Об этом рассказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью изданию Украина.ру

2022-07-28T14:23

2022-07-28T14:23

2022-07-28T14:23

новости

россия

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103364/21/1033642174_0:0:2800:1576_1920x0_80_0_0_a7d875b8337ccbb98602c5ea60a1e305.jpg

Что это будут за события, мы можем только гадать, потому что российский Генштаб своими планами не делится, указал эксперт.Специалист также отметил, что помимо этой поездки Шойгу были заявления министра иностранных дел Сергей Лаврова и помощника президента Юрия Ушакова, что география спецоперации будет иной.Сочетание этих событий видится важным знамением. Скоро мы увидим, останется ли от Украины что-то в виде самостоятельного государства, или же она регионом за регион с помощью референдумов войдет в состав России, добавил он.Неважно, сколько для этого потребуется времени. Принято принципиальное решение, что мы пойдем именно таким путем. И Шойгу, Лавров и Ушаков это подтвердили, заключил собеседник издания.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, донбасс