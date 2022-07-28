https://ukraina.ru/20220728/1036957152.html

"Это не один и тот же человек": американцы шокированы новым видео с Байденом

"Это не один и тот же человек": американцы шокированы новым видео с Байденом - 28.07.2022 Украина.ру

"Это не один и тот же человек": американцы шокированы новым видео с Байденом

Пользователей Twitter шокировало первое появление на публике президента США Джо Байдена после перенесенного коронавируса

2022-07-28T11:49

2022-07-28T11:49

2022-07-28T11:49

новости

джо байден

сша

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Американский лидер записал видеообращение, в котором, в частности, раскритиковал действия экс-главы государства Дональда Трампа во время беспорядков в Капитолии.Многие пользователи обратили внимание на "стеклянный" взгляд Байдена: за 94 секунды ролика он моргнул всего дважды.Некоторые предположили, что у президента явно есть двойник, другие вовсе выдвинули гипотезу, что Соединенными Штатами управляет робот.В Сети также распространился ролик с фотографиями президента США, сделанными в разное время. Люди заметили огромную разницу между снимками. Они задались вопросом - настоящий ли президент.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории.Критики регулярно обвиняют американского лидера в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.Среди прочего Байден неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.

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новости, джо байден, сша