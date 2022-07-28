"Это не один и тот же человек": американцы шокированы новым видео с Байденом
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины
Пользователей Twitter шокировало первое появление на публике президента США Джо Байдена после перенесенного коронавируса
Американский лидер записал видеообращение, в котором, в частности, раскритиковал действия экс-главы государства Дональда Трампа во время беспорядков в Капитолии.
Многие пользователи обратили внимание на "стеклянный" взгляд Байдена: за 94 секунды ролика он моргнул всего дважды.
Некоторые предположили, что у президента явно есть двойник, другие вовсе выдвинули гипотезу, что Соединенными Штатами управляет робот.
"Это не один и тот же человек. Черт возьми, у него есть двойник?", "Он боится, что если моргнет, то потеряет строчку в телесуфлере", "Все просто: ему перестали писать напоминания на телесуфлере о том, что надо моргать, потому что опасаются, что он прочитает их вслух", "Я знал это! Он неисправный андроид!", "Чем они его пичкают?", "Что-то странное происходит в этом видео. Он даже выглядит не так, как всего лишь неделю назад", "Его глаза обычно не так широко открыты... У него же фирменный прищур. Что, черт возьми, он употребляет?", "Роботам моргать не нужно", "Всякий раз, когда он моргает, он сразу засыпает, поэтому ему посоветовали не моргать", — сыронизировали пользователи.
В Сети также распространился ролик с фотографиями президента США, сделанными в разное время. Люди заметили огромную разницу между снимками. Они задались вопросом - настоящий ли президент.
Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории.
Критики регулярно обвиняют американского лидера в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.
Среди прочего Байден неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.