"Это не один и тот же человек": американцы шокированы новым видео с Байденом - 28.07.2022 Украина.ру
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"Это не один и тот же человек": американцы шокированы новым видео с Байденом
"Это не один и тот же человек": американцы шокированы новым видео с Байденом - 28.07.2022 Украина.ру
"Это не один и тот же человек": американцы шокированы новым видео с Байденом
Пользователей Twitter шокировало первое появление на публике президента США Джо Байдена после перенесенного коронавируса
2022-07-28T11:49
2022-07-28T11:49
новости
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Американский лидер записал видеообращение, в котором, в частности, раскритиковал действия экс-главы государства Дональда Трампа во время беспорядков в Капитолии.Многие пользователи обратили внимание на "стеклянный" взгляд Байдена: за 94 секунды ролика он моргнул всего дважды.Некоторые предположили, что у президента явно есть двойник, другие вовсе выдвинули гипотезу, что Соединенными Штатами управляет робот.В Сети также распространился ролик с фотографиями президента США, сделанными в разное время. Люди заметили огромную разницу между снимками. Они задались вопросом - настоящий ли президент.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории.Критики регулярно обвиняют американского лидера в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.Среди прочего Байден неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.
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новости, джо байден, сша

"Это не один и тот же человек": американцы шокированы новым видео с Байденом

11:49 28.07.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины
Выступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
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Пользователей Twitter шокировало первое появление на публике президента США Джо Байдена после перенесенного коронавируса
Американский лидер записал видеообращение, в котором, в частности, раскритиковал действия экс-главы государства Дональда Трампа во время беспорядков в Капитолии.
Многие пользователи обратили внимание на "стеклянный" взгляд Байдена: за 94 секунды ролика он моргнул всего дважды.
Некоторые предположили, что у президента явно есть двойник, другие вовсе выдвинули гипотезу, что Соединенными Штатами управляет робот.

"Это не один и тот же человек. Черт возьми, у него есть двойник?", "Он боится, что если моргнет, то потеряет строчку в телесуфлере", "Все просто: ему перестали писать напоминания на телесуфлере о том, что надо моргать, потому что опасаются, что он прочитает их вслух", "Я знал это! Он неисправный андроид!", "Чем они его пичкают?", "Что-то странное происходит в этом видео. Он даже выглядит не так, как всего лишь неделю назад", "Его глаза обычно не так широко открыты... У него же фирменный прищур. Что, черт возьми, он употребляет?", "Роботам моргать не нужно", "Всякий раз, когда он моргает, он сразу засыпает, поэтому ему посоветовали не моргать", — сыронизировали пользователи.

В Сети также распространился ролик с фотографиями президента США, сделанными в разное время. Люди заметили огромную разницу между снимками. Они задались вопросом - настоящий ли президент.
Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории.
Критики регулярно обвиняют американского лидера в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.
Среди прочего Байден неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.
Джо Байден выступает с комментариями по поводу нападения России на Украину - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 07:54
Байден перепутал украинцев с иранцамиПрезидент США Джо Байден 1 марта в ходе обращения к Конгрессу США с ежегодным посланием «О положении страны» оговорился и перепутал украинцев с иранцами. Запись выступления Байдена опубликовал телеканал C-SPAN
 
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