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Зеленский в очередной раз решил присвоить себе Киевскую Русь

Зеленский в очередной раз решил присвоить себе Киевскую Русь - 28.07.2022 Украина.ру

Зеленский в очередной раз решил присвоить себе Киевскую Русь

На праздновании нового украинского праздника, Дня Государственности, Владимир Зеленский назвал Украину единственной наследницей Киевской Руси

2022-07-28T11:22

2022-07-28T11:22

2022-07-28T11:22

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Праздник "День Государственности" на Украине отмечают впервые. Дата также совпадает с Днем крещения Киевской Руси в 988 году."Украина – единственная законная наследница Киевской Руси", - сказал Зеленский. Подобное он утверждает не впервые – отмечая 30-летний юбилей независимости Украины, он назвал Россию "двоюродной племянницей" Киевского государства.Не остался в стороне и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. 28 июля он написал в своем Telegram-канале, что "Когда Киев был культурной столицей, Москва была болотом. Как остается им и теперь".Убитый украинскими националистами историк и публицист Олесь Бузина в своих работах отмечал, что отказ в исторических монографиях от термина "Киевская Русь", замена его термином "Древнерусское государство", или использование новомодного понятия "Русь-Украина", - подмена понятий, путаница, призванная забыть историю образования и союзов древнерусских княжеств с политическим центром в Киеве, впоследствии – в Новгороде, а позже – в Москве.

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новости, русь, владимир зеленский, михаил подоляк, олесь бузина