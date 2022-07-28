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Зеленский в очередной раз решил присвоить себе Киевскую Русь
Зеленский в очередной раз решил присвоить себе Киевскую Русь - 28.07.2022 Украина.ру
Зеленский в очередной раз решил присвоить себе Киевскую Русь
На праздновании нового украинского праздника, Дня Государственности, Владимир Зеленский назвал Украину единственной наследницей Киевской Руси
2022-07-28T11:22
2022-07-28T11:22
2022-07-28T11:22
новости
русь
владимир зеленский
михаил подоляк
олесь бузина
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Праздник "День Государственности" на Украине отмечают впервые. Дата также совпадает с Днем крещения Киевской Руси в 988 году."Украина – единственная законная наследница Киевской Руси", - сказал Зеленский. Подобное он утверждает не впервые – отмечая 30-летний юбилей независимости Украины, он назвал Россию "двоюродной племянницей" Киевского государства.Не остался в стороне и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. 28 июля он написал в своем Telegram-канале, что "Когда Киев был культурной столицей, Москва была болотом. Как остается им и теперь".Убитый украинскими националистами историк и публицист Олесь Бузина в своих работах отмечал, что отказ в исторических монографиях от термина "Киевская Русь", замена его термином "Древнерусское государство", или использование новомодного понятия "Русь-Украина", - подмена понятий, путаница, призванная забыть историю образования и союзов древнерусских княжеств с политическим центром в Киеве, впоследствии – в Новгороде, а позже – в Москве.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, русь, владимир зеленский, михаил подоляк, олесь бузина
Зеленский в очередной раз решил присвоить себе Киевскую Русь
На праздновании нового украинского праздника, Дня Государственности, Владимир Зеленский назвал Украину единственной наследницей Киевской Руси
Праздник "День Государственности" на Украине отмечают впервые. Дата также совпадает с Днем крещения Киевской Руси в 988 году.
"Украина – единственная законная наследница Киевской Руси", - сказал Зеленский. Подобное он утверждает не впервые – отмечая 30-летний юбилей независимости Украины, он назвал Россию "двоюродной племянницей" Киевского государства.
Не остался в стороне и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. 28 июля он написал в своем Telegram-канале, что "Когда Киев был культурной столицей, Москва была болотом. Как остается им и теперь".
Убитый украинскими националистами историк и публицист Олесь Бузина в своих работах отмечал, что отказ в исторических монографиях от термина "Киевская Русь", замена его термином "Древнерусское государство", или использование новомодного понятия "Русь-Украина", - подмена понятий, путаница, призванная забыть историю образования и союзов древнерусских княжеств с политическим центром в Киеве, впоследствии – в Новгороде, а позже – в Москве.