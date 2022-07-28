Зеленский в очередной раз решил присвоить себе Киевскую Русь - 28.07.2022 Украина.ру
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Зеленский в очередной раз решил присвоить себе Киевскую Русь
Зеленский в очередной раз решил присвоить себе Киевскую Русь - 28.07.2022 Украина.ру
Зеленский в очередной раз решил присвоить себе Киевскую Русь
На праздновании нового украинского праздника, Дня Государственности, Владимир Зеленский назвал Украину единственной наследницей Киевской Руси
2022-07-28T11:22
2022-07-28T11:22
новости
русь
владимир зеленский
михаил подоляк
олесь бузина
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Праздник "День Государственности" на Украине отмечают впервые. Дата также совпадает с Днем крещения Киевской Руси в 988 году."Украина – единственная законная наследница Киевской Руси", - сказал Зеленский. Подобное он утверждает не впервые – отмечая 30-летний юбилей независимости Украины, он назвал Россию "двоюродной племянницей" Киевского государства.Не остался в стороне и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. 28 июля он написал в своем Telegram-канале, что "Когда Киев был культурной столицей, Москва была болотом. Как остается им и теперь".Убитый украинскими националистами историк и публицист Олесь Бузина в своих работах отмечал, что отказ в исторических монографиях от термина "Киевская Русь", замена его термином "Древнерусское государство", или использование новомодного понятия "Русь-Украина", - подмена понятий, путаница, призванная забыть историю образования и союзов древнерусских княжеств с политическим центром в Киеве, впоследствии – в Новгороде, а позже – в Москве.
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новости, русь, владимир зеленский, михаил подоляк, олесь бузина

Зеленский в очередной раз решил присвоить себе Киевскую Русь

11:22 28.07.2022
 
© РИА Новости . Рудольф Кучеров / Перейти в фотобанкМиниатюра "Византийский философ и князь Владимир"
Миниатюра Византийский философ и князь Владимир - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости . Рудольф Кучеров
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На праздновании нового украинского праздника, Дня Государственности, Владимир Зеленский назвал Украину единственной наследницей Киевской Руси
Праздник "День Государственности" на Украине отмечают впервые. Дата также совпадает с Днем крещения Киевской Руси в 988 году.
"Украина – единственная законная наследница Киевской Руси", - сказал Зеленский. Подобное он утверждает не впервые – отмечая 30-летний юбилей независимости Украины, он назвал Россию "двоюродной племянницей" Киевского государства.
Не остался в стороне и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. 28 июля он написал в своем Telegram-канале, что "Когда Киев был культурной столицей, Москва была болотом. Как остается им и теперь".
Убитый украинскими националистами историк и публицист Олесь Бузина в своих работах отмечал, что отказ в исторических монографиях от термина "Киевская Русь", замена его термином "Древнерусское государство", или использование новомодного понятия "Русь-Украина", - подмена понятий, путаница, призванная забыть историю образования и союзов древнерусских княжеств с политическим центром в Киеве, впоследствии – в Новгороде, а позже – в Москве.
 
НовостиРусьВладимир ЗеленскийМихаил ПодолякОлесь Бузина
 
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