https://ukraina.ru/20220728/1036928659.html

Теперь вы знаете, что будет дальше: эксперты о дефолте Нафтогаза

Теперь вы знаете, что будет дальше: эксперты о дефолте Нафтогаза - 28.07.2022 Украина.ру

Теперь вы знаете, что будет дальше: эксперты о дефолте Нафтогаза

Государственная компания "Нафтогаз Украины" сообщила о дефолте по еврооблигациям. Украина.ру, 28.07.2022

2022-07-28T05:57

2022-07-28T05:57

2022-07-28T05:57

эксклюзив

нафтогаз

дефолт

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Государственная компания "Нафтогаз Украины" сообщила о дефолте по еврооблигациям."Таким образом, правительство пошло на дефолт по еврооблигациям НАК "Нафтогаз Украины". Поскольку невыполнение обязательств по еврооблигациям практически лишило Нафтогаз доступа к международному рынку капитала, КМУ своим запретом на их выплату фактически взял на себя полную ответственность за привлечение средств, необходимых для импорта природного газа для прохождения отопительного сезона 2022/2023", – сообщает компания. Что стоит за этим дефолтом – политика, экономика или коррупция? Рассуждали эксперты в своих соцсетях.Военный и блогер Валерий Прозапас назвал виновных в дефолте главного энергетического предприятия страны: "Давайте вспомним единственный период в нашей истории, когда Нафтогаз был прибыльным. Это были страшные времена "топ-коррупции", "мародеров" и "барыг", когда разные прекрасные люди типа коллективного Коломойского потеряли свое влияние на госпредприятия, а Нафтогаз стал крупнейшим плательщиком в бюджет. Но, несмотря на войну и козни кремля, почему-то удалось навести порядок в энергетической сфере, пока не пришли новые лица и не внедрили решение имени Геруса-Оржеля под наблюдением Бени, в результате чего вернулось сотрудничество с РФ в энергетической сфере, а вместе с ней и нынешняя фаза войны и крушение Нефтегаза".Блогер Юрий Гаврилечко считает, что руководство Нафтогаза должно было бы уйти в отставку как минимум: "Когда прибыльная компания объявляет дефолт по долгам, манагеры и владельцы - садятся. Но это у них там, на Западе".Экономист Евгений Дубогрыз видит ситуацию с дефолтом Нафтогаза странной. "Очень плохая и манипулятивная коммуникация от Нафтогаза. "Это не мы, это правительство". Дефолт не горячая картофелина, чтобы ее так перебрасывать между игроками, тем более здесь не игра, а все - мне так казалось - в одной лодке сидим. Тем более что он, дефолт, и так был неизбежен, учитывая, что а) денег фактически нет, то, что на счетах, то на на отопительный сезон, и того не хватит б) рынки капиталов для украинских компаний и правительства закрыты, война, либо печатать, либо брать международную финпомощь. Правильно, с моей, непрофессиональной, конечно, точки зрения, было бы вместе попытаться избежать дефолта, вместе с государственными выплатами, потому что там, похоже, дело уже подходит к концу; если же не получилось, дать общий стейтмент с констатацией факта и без игры в картофель. "Сообщаем... сложные финансовые обстоятельства... нехватка средств из-за агрессии россии... нам очень досадно... не отказываемся от обязательств... откладываем из-за нехватки финансов... просим прощения и просим отнестись с пониманием..." Как-то нехорошо выходит пока. В своем официальном письме правительству национальная компания указала на наличие на ее счетах средств, достаточных для выплат по еврооблигациям, а также описала риски и негативные последствия для Нафтогаза и страны в случае "жесткого дефолта" по еврооблигациям компании. В свою очередь, КМУ не дал должностным лицам Нафтогаза разрешения выполнить обязательства перед держателями евроблигаций по осуществлению необходимых платежей для уплаты основной суммы и процентов (по выпуску 2022) и процентов (по выпуску 2024 года). Таким образом, правительство пошло на дефолт по еврооблигациям НАК "Нафтогаз Украины". Поскольку невыполнение обязательств по еврооблигациям практически лишило Нафтогаз доступа к международному рынку капитала, КМУ своим запретом на их выплату фактически взял на себя полную ответственность за привлечение средств, необходимых для импорта природного газа для прохождения отопительного сезона 2022/2023".Нардеп Юлия Тимошенко, которую еще называют "газовой принцессой, со знанием дела прокомментировала новость: "Что и нужно было доказать: "Нафтогаз" – банкрот! Многолетние финансовые манипуляции внутри крупнейшей государственной компании, которые "Батькивщина" не уставала разоблачать, больше невозможно скрывать. Сегодня правительство вынуждено официально признать дефолт "Нефтегаза". И тот факт, что оно, правительство, "Нефтегаз" не контролировало. Потому что не может компания вчера показывать 12 миллиардов прибыли, а сегодня – не может рассчитаться по текущим выплатам. Вопрос: а кто тогда контролировал? И кому мы обязаны необходимостью просить партнеров о "газовом ленд-лизе"? Но готовиться к самой сложной за время независимости зиме? Вопросов снова больше, чем ответов. Уже завтра наша команда подаст в правоохранительные органы заявления о преступлениях в "Нафтогазе". Общество должно узнать все подробности многомиллиардных сделок, а дельцы, которые много лет обворовывали народ, должны понести за это строжайшую ответственность!"Бывший народный депутат Борислав Береза предрекает и дефолт государства из-за воровства: "Вчера многие удивились, когда "Нафтогаз" Украины объявил о дефолте. Кабмин Шмыгаля не разрешил компании выполнить обязательства перед держателями еврооблигаций. Как так произошло? Талантливый менеджмент. Но началось все тогда, когда руководитель "Нафтогаза" Юрий Витренко фактически отдал два миллиарда долларов компании, которые были предназначены для покупки газа, на "Велике крадівництво". Вот с этого момента участь "Нафтогаза" была предопределена. Талантливое руководство государства поставило не менее талантливого Витренко и этим убило реформу корпоративного управления вместе с самим "Нафтогазом". А теперь представьте, что происходит со всей остальной экономикой Украины под контролем талантливых руководителей с Банковой и Грушевского. Теперь вы знаете, что будет дальше".Медиаменеджер Александр Харебин написал версию, почему западные партнеры пошли на сознательный дефолт государственной компании: "Про дефолт "Нефтегаза Украины" и эмитента его еврооблигаций - компанию-андерайтер Kondor Finance PLC, зарегистрированную 24 октября 2018 года в Лондоне, в лучших традициях украинских тендерных закупок - под размещение. Интересная отчетность у этой компании, интересный директор Daniel Jonathan WYNNE (номинал в 287 компаниях), интересный траст, прячущий реальных собственников денег (вполне уверенно можно предположить, что большая их часть принадлежит украинским чиновникам времён эпохи "Петра и сдачи Крыма", а также инсайдерам - получателям премий и бонусов)…И так во всём, включая еврооблигации с сентябрьским погашением… Откровенно говоря, я думал что заплатят… Ворон ворону глаз не выклюет… Похоже, что западные доноры были убедительнее и более мотивирующими… Позиция Минфина в части обслуживания долгов и публичное нежелание поднимать вопрос об их списании, конечно, вполне может быть объяснима тем, что министр финансов воюющей страны слишком увлёкся ежедневным аутотренингом для гуппи одного телесоветника, обещавшего быстрые победы. Но, думаю, что всё гораздо прозаичнее".Бывший народный депутат Александр Бригинец видит опасные тенденции для Украины:"У "Нефтегаза" дефолт. А все началось, когда год назад вместо того, чтобы закупить газ по низким ценам, компания отдала $2 млрд на большое строительство. Потом цены подскочили, а теперь и дефолт… Если бы не война, спасали бы из бюджета… Так хвосты прошлых измен бьют по будущим победам".

https://ukraina.ru/20220727/1036912821.html

https://ukraina.ru/20220725/1036838101.html

https://ukraina.ru/20220726/1036894522.html

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Виктория Титова

Виктория Титова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова

эксклюзив, нафтогаз, дефолт