https://ukraina.ru/20220728/1036914991.html

Шарлай рассказал о тоталитарных сектах в Мелитополе

Шарлай рассказал о тоталитарных сектах в Мелитополе - 28.07.2022 Украина.ру

Шарлай рассказал о тоталитарных сектах в Мелитополе

На Украине, в отличие от РФ, существует полная свобода деятельности для различных тоталитарных сект, причём поддержка оказывается тем из них, которые настроены русофобски. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру Артём Шарлай, начальник отдела по вопросам религии военно-гражданской администрации Запорожской области

2022-07-28T06:15

2022-07-28T06:15

2022-07-28T06:15

запорожская область

мелитополь

религия

секты

артем шарлай

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Он добавил, что в Мелитополе, наиболее крупном городе на освобождённых территориях Запорожской области, при общей численности населения в 160 тысяч человек 6 тысяч "посещают тоталитарные секты неохаризматического толка".К таким сектам, по мнению Шарлая, принадлежат "Свидетели Иеговы"*. Он сказал, что не знает, будут ли они пытаться регистрироваться или же саботировать вхождение в правовое поле Российской Федерации.Полностью интервью можно прочитать здесь.*Деятельность организации запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20201110/1029566650.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

запорожская область, мелитополь, религия, секты, артем шарлай