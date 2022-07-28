Шарлай рассказал о тоталитарных сектах в Мелитополе
На Украине, в отличие от РФ, существует полная свобода деятельности для различных тоталитарных сект, причём поддержка оказывается тем из них, которые настроены русофобски. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру Артём Шарлай, начальник отдела по вопросам религии военно-гражданской администрации Запорожской области
Он добавил, что в Мелитополе, наиболее крупном городе на освобождённых территориях Запорожской области, при общей численности населения в 160 тысяч человек 6 тысяч "посещают тоталитарные секты неохаризматического толка".
В этих сектах проходит определенная обработка сознания. У них свобода мышления подавлена. Очень сильны в процессе мышления доктрины, внедрённые пастором.
К таким сектам, по мнению Шарлая, принадлежат "Свидетели Иеговы"*. Он сказал, что не знает, будут ли они пытаться регистрироваться или же саботировать вхождение в правовое поле Российской Федерации.
10 ноября 2020, 16:00Захват святой Софии. Как адепты секты «Белое братство» встречали в Киеве конец света10 ноября 1993 года адепты «Белого братства» пошли на штурм Софийского собора в Киеве, чтобы захватить его и провести там свой молебен. Акция была сорвана совместными усилиями милиции и «Беркута», а сам этот день стал началом конца одной из самых нашумевших на постсоветском пространстве сект.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
*Деятельность организации запрещена в РФ