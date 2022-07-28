Шарлай рассказал о тоталитарных сектах в Мелитополе - 28.07.2022 Украина.ру
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Шарлай рассказал о тоталитарных сектах в Мелитополе
Шарлай рассказал о тоталитарных сектах в Мелитополе - 28.07.2022 Украина.ру
Шарлай рассказал о тоталитарных сектах в Мелитополе
На Украине, в отличие от РФ, существует полная свобода деятельности для различных тоталитарных сект, причём поддержка оказывается тем из них, которые настроены русофобски. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру Артём Шарлай, начальник отдела по вопросам религии военно-гражданской администрации Запорожской области
2022-07-28T06:15
2022-07-28T06:15
запорожская область
мелитополь
религия
секты
артем шарлай
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Он добавил, что в Мелитополе, наиболее крупном городе на освобождённых территориях Запорожской области, при общей численности населения в 160 тысяч человек 6 тысяч "посещают тоталитарные секты неохаризматического толка".К таким сектам, по мнению Шарлая, принадлежат "Свидетели Иеговы"*. Он сказал, что не знает, будут ли они пытаться регистрироваться или же саботировать вхождение в правовое поле Российской Федерации.Полностью интервью можно прочитать здесь.*Деятельность организации запрещена в РФ
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запорожская область, мелитополь, религия, секты, артем шарлай

Шарлай рассказал о тоталитарных сектах в Мелитополе

06:15 28.07.2022
 
© Украина.руМелитополь
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Украина.ру
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На Украине, в отличие от РФ, существует полная свобода деятельности для различных тоталитарных сект, причём поддержка оказывается тем из них, которые настроены русофобски. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру Артём Шарлай, начальник отдела по вопросам религии военно-гражданской администрации Запорожской области
Он добавил, что в Мелитополе, наиболее крупном городе на освобождённых территориях Запорожской области, при общей численности населения в 160 тысяч человек 6 тысяч "посещают тоталитарные секты неохаризматического толка".

В этих сектах проходит определенная обработка сознания. У них свобода мышления подавлена. Очень сильны в процессе мышления доктрины, внедрённые пастором.

Артём Шарлай
Начальник отдела по вопросам религии ВГА Запорожской области
К таким сектам, по мнению Шарлая, принадлежат "Свидетели Иеговы"*. Он сказал, что не знает, будут ли они пытаться регистрироваться или же саботировать вхождение в правовое поле Российской Федерации.
Белое братство
10 ноября 2020, 16:00
Захват святой Софии. Как адепты секты «Белое братство» встречали в Киеве конец света10 ноября 1993 года адепты «Белого братства» пошли на штурм Софийского собора в Киеве, чтобы захватить его и провести там свой молебен. Акция была сорвана совместными усилиями милиции и «Беркута», а сам этот день стал началом конца одной из самых нашумевших на постсоветском пространстве сект.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
*Деятельность организации запрещена в РФ
 
Запорожская областьМелитопольРелигиясектыАртем Шарлай
 
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