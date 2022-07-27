https://ukraina.ru/20220727/1036919074.html

Ищенко объяснил, почему Украина не сможет вернуть территории за шесть недель

Ищенко объяснил, почему Украина не сможет вернуть территории за шесть недель - 27.07.2022 Украина.ру

Ищенко объяснил, почему Украина не сможет вернуть территории за шесть недель

Владимир Зеленский, заявляя делегации Конгресса США, что киевский режим намерен вернуть занятые Россией территории в течение трёх-шести недель, озвучивает абсолютно нереалистичный сценарий. Об этом говорится в статье политолога Ростислава Ищенко, опубликованной изданием Украина.ру

2022-07-27T13:09

2022-07-27T13:09

2022-07-27T13:09

спецоперация

ростислав ищенко

новости

владимир зеленский

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северодонецк

сша

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По его словам, в течение трёх недель войска киевского режима в лучшем для себя случае смогут добиться лишь тактического успеха на отдельном участке фронта и создать для ВС РФ определённую кризисную ситуацию. И шести недель тоже явно недостаточно, чтобы остановить российское наступление в Донбассе и перейти в контрнаступление по всему фронту, добавляет политолог.Причём, даже если США поставят на Украину столько военной техники, сколько захочет режим Зеленского, эта техника физически не может прибыть на Украину и быть освоенной ВСУ в течение шести недель, добавил он.Таким образом, когда глава киевского режима говорит о возвращении территорий, он должен иметь ввиду достаточно крупную контрнаступательную операцию на отдельном участке фронта, но никак не генеральное наступление, на которое ВСУ не способны, приходит к выводу Ищенко.С полным текстом публикации можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220726/1036838874.html

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ростислав ищенко, новости, владимир зеленский, донбасс, мариуполь, лисичанск, северодонецк, сша