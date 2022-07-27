Ищенко объяснил, почему Украина не сможет вернуть территории за шесть недель - 27.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Спецоперация
https://ukraina.ru/20220727/1036919074.html
Ищенко объяснил, почему Украина не сможет вернуть территории за шесть недель
Ищенко объяснил, почему Украина не сможет вернуть территории за шесть недель - 27.07.2022 Украина.ру
Ищенко объяснил, почему Украина не сможет вернуть территории за шесть недель
Владимир Зеленский, заявляя делегации Конгресса США, что киевский режим намерен вернуть занятые Россией территории в течение трёх-шести недель, озвучивает абсолютно нереалистичный сценарий. Об этом говорится в статье политолога Ростислава Ищенко, опубликованной изданием Украина.ру
2022-07-27T13:09
2022-07-27T13:09
спецоперация
ростислав ищенко
новости
владимир зеленский
донбасс
мариуполь
лисичанск
северодонецк
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036911932_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_71b45f095252b7eae8f5e41f763312bc.jpg.webp
По его словам, в течение трёх недель войска киевского режима в лучшем для себя случае смогут добиться лишь тактического успеха на отдельном участке фронта и создать для ВС РФ определённую кризисную ситуацию. И шести недель тоже явно недостаточно, чтобы остановить российское наступление в Донбассе и перейти в контрнаступление по всему фронту, добавляет политолог.Причём, даже если США поставят на Украину столько военной техники, сколько захочет режим Зеленского, эта техника физически не может прибыть на Украину и быть освоенной ВСУ в течение шести недель, добавил он.Таким образом, когда глава киевского режима говорит о возвращении территорий, он должен иметь ввиду достаточно крупную контрнаступательную операцию на отдельном участке фронта, но никак не генеральное наступление, на которое ВСУ не способны, приходит к выводу Ищенко.С полным текстом публикации можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220726/1036838874.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036911932_86:0:1013:695_1920x0_80_0_0_996f93b80fda1db276dec643e7ff2ed8.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
ростислав ищенко, новости, владимир зеленский, донбасс, мариуполь, лисичанск, северодонецк, сша

Ищенко объяснил, почему Украина не сможет вернуть территории за шесть недель

13:09 27.07.2022
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Владимир Зеленский, заявляя делегации Конгресса США, что киевский режим намерен вернуть занятые Россией территории в течение трёх-шести недель, озвучивает абсолютно нереалистичный сценарий. Об этом говорится в статье политолога Ростислава Ищенко, опубликованной изданием Украина.ру
По его словам, в течение трёх недель войска киевского режима в лучшем для себя случае смогут добиться лишь тактического успеха на отдельном участке фронта и создать для ВС РФ определённую кризисную ситуацию. И шести недель тоже явно недостаточно, чтобы остановить российское наступление в Донбассе и перейти в контрнаступление по всему фронту, добавляет политолог.

Обратное взятие таких объектов, как Лисичанско-Северодонецкая агломерация или Мариуполь потребуют не недель, а месяцев упорных боёв. При этом Украине придётся обеспечить не только подавляющее (в пять-семь раз) численное преимущество в пехоте, но хотя бы равенство в военной технике по всему фронту.

Ростислав Ищенко
Ростислав Ищенко
Политолог
Причём, даже если США поставят на Украину столько военной техники, сколько захочет режим Зеленского, эта техника физически не может прибыть на Украину и быть освоенной ВСУ в течение шести недель, добавил он.
Вчера, 08:45
"Невозможно относиться серьезно": политолог о роли Зеленского в украинском государствеПолитолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков поставил под сомнение способность Владимира Зеленского принимать хоть сколько-нибудь самостоятельные решения. Своим мнением он поделился в интервью изданию Украина.ру
Таким образом, когда глава киевского режима говорит о возвращении территорий, он должен иметь ввиду достаточно крупную контрнаступательную операцию на отдельном участке фронта, но никак не генеральное наступление, на которое ВСУ не способны, приходит к выводу Ищенко.
С полным текстом публикации можно ознакомиться здесь.
 
СпецоперацияРостислав ИщенкоНовостиВладимир ЗеленскийДонбассМариупольЛисичанскСеверодонецкСША
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:48Верховная Рада проголосовала за нового генпрокурора
13:47Зеленскому предложили оригинальный способ, как улучшить настроение украинцев
13:43Хуторская сепарация против имперского единства. Почему Россия обречена на победу
13:40Ищенко рассказал, планируется ли контрнаступление ВСУ в Харьковской области
13:25Разборки в "Сватах": Добронравов отреагировал на критику своей "внучки"
13:20Томилина рассказала, как сейчас изменились цены на продукты и бензин в Херсоне
13:09Ищенко объяснил, почему Украина не сможет вернуть территории за шесть недель
12:51"Марчело, Welcome back!": одиозный генерал возвращается в Николаев
12:37Российская армия уничтожила более сотни ракет HIMARS
12:36Большая инсценировка перед главным событием: Хроленко о том, что дальше. Видео
12:30"Прятался по огородам": в Мелитополе рассказали о странном пасторе с двумя паспортами США
12:28Неизвестные устроили провокацию с буквой Z в Воронеже
12:16"Никто не мог мечтать": студенты из Херсона смогут учиться в Москве
12:01Что России делать с остатками украинской электроэнергетики
12:00Хроника событий на Украине на 12:00 27 июля: травля музыкантов из РФ, новый генпрокурор
11:52"Да начнутся голодные игры!" В Германии раскритиковали своих министров за фото с Кличко
11:41Welcome to hell: как украинские беженцы лечатся в Европе
11:16Тимошенко пригрозила разобраться с "Нафтогазом"
11:12Решения нет, только тупик: как рушится санкционный режим Запада - Асафов. Видео
10:57Зеленский подарил нам план украинского контрнаступления
Лента новостейМолния