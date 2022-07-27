https://ukraina.ru/20220727/1036919074.html
Ищенко объяснил, почему Украина не сможет вернуть территории за шесть недель
Ищенко объяснил, почему Украина не сможет вернуть территории за шесть недель - 27.07.2022 Украина.ру
Ищенко объяснил, почему Украина не сможет вернуть территории за шесть недель
Владимир Зеленский, заявляя делегации Конгресса США, что киевский режим намерен вернуть занятые Россией территории в течение трёх-шести недель, озвучивает абсолютно нереалистичный сценарий. Об этом говорится в статье политолога Ростислава Ищенко, опубликованной изданием Украина.ру
2022-07-27T13:09
2022-07-27T13:09
2022-07-27T13:09
спецоперация
ростислав ищенко
новости
владимир зеленский
донбасс
мариуполь
лисичанск
северодонецк
сша
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По его словам, в течение трёх недель войска киевского режима в лучшем для себя случае смогут добиться лишь тактического успеха на отдельном участке фронта и создать для ВС РФ определённую кризисную ситуацию. И шести недель тоже явно недостаточно, чтобы остановить российское наступление в Донбассе и перейти в контрнаступление по всему фронту, добавляет политолог.Причём, даже если США поставят на Украину столько военной техники, сколько захочет режим Зеленского, эта техника физически не может прибыть на Украину и быть освоенной ВСУ в течение шести недель, добавил он.Таким образом, когда глава киевского режима говорит о возвращении территорий, он должен иметь ввиду достаточно крупную контрнаступательную операцию на отдельном участке фронта, но никак не генеральное наступление, на которое ВСУ не способны, приходит к выводу Ищенко.С полным текстом публикации можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220726/1036838874.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
ростислав ищенко, новости, владимир зеленский, донбасс, мариуполь, лисичанск, северодонецк, сша
Ищенко объяснил, почему Украина не сможет вернуть территории за шесть недель
Владимир Зеленский, заявляя делегации Конгресса США, что киевский режим намерен вернуть занятые Россией территории в течение трёх-шести недель, озвучивает абсолютно нереалистичный сценарий. Об этом говорится в статье политолога Ростислава Ищенко, опубликованной изданием Украина.ру
По его словам, в течение трёх недель войска киевского режима в лучшем для себя случае смогут добиться лишь тактического успеха на отдельном участке фронта и создать для ВС РФ определённую кризисную ситуацию. И шести недель тоже явно недостаточно, чтобы остановить российское наступление в Донбассе и перейти в контрнаступление по всему фронту, добавляет политолог.
Обратное взятие таких объектов, как Лисичанско-Северодонецкая агломерация или Мариуполь потребуют не недель, а месяцев упорных боёв. При этом Украине придётся обеспечить не только подавляющее (в пять-семь раз) численное преимущество в пехоте, но хотя бы равенство в военной технике по всему фронту.
Ростислав Ищенко
Политолог
Причём, даже если США поставят на Украину столько военной техники, сколько захочет режим Зеленского, эта техника физически не может прибыть на Украину и быть освоенной ВСУ в течение шести недель, добавил он.
Таким образом, когда глава киевского режима говорит о возвращении территорий, он должен иметь ввиду достаточно крупную контрнаступательную операцию на отдельном участке фронта, но никак не генеральное наступление, на которое ВСУ не способны, приходит к выводу Ищенко.
С полным текстом публикации можно ознакомиться здесь
.